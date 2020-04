Äärioikeistoon viittaava tatuointi synnytti someraivon – NFL-lupaus väitti, ettei ymmärtänyt yhteyttä

New England Patriotsin draftaama Justin Rohrwasser, 23, pääsi maistamaan julkisuuden nurjaa puolta heti viime viikonlopun varaustilaisuuden jälkeen.

New England Patriotsin viime viikonloppuna NFL:n draftissa varaama Justin Rohrwasser on ajautunut kiusalliseen kohuun sopimattoman tatuointinsa takia.

Rohrwasserin, 23, vasemmassa käsivarressa oleva kuva esittää amerikkalaisen Three Percenters -järjestön logoa. Three Percenters on äärioikeistolainen ja puolisotilaallinen järjestö, joka ajaa mm. kansalaisten aseenkanto-oikeuksia.

Nuori potkaisijalupaus myönsi tatuoinnin olevan häpeällinen, mutta väitti ettei ollut tietoinen kuvan merkityksestä.

ESPN:n mukaan Rohrwasser oli ottanut tatuoinnin teini-iässä ja hän luuli symbolin olleen isänmaallinen ja tarkoittaneen Yhdysvaltain armeijan tukemista.

Asioiden todellinen laita selvisi hänelle vasta lauantaisen varaustilaisuuden jälkeisen kohun myötä

– Päätin poistattaa tatuoinnin heti kun näin mihin se oli yhdistetty, hän totesi Washingon Timesin mukaan.

Kiistanalainen tatuointi näkyy alla olevassa Instagram-kuvassa Rohrwasserin vasemmassa kädessä.

Virtuaalisesti järjestetyn draftin 159. pelaajana varattu Rohrwasser vakuutti olevansa hyvin pahoillaan aiheuttamastaan skandaalista – etenkin häntä tiukasti tukeneen perheensä puolesta.

– Opin tästä. Otan vastuun asiasta enkä ole oikeasti tällainen. Toivottavasti tulette huomaamaan sen, hän totesi.

Rohrwasserin selityksiin voi suhtautua varauksella, sillä nuorukainen on esitellyt äärioikeistolaisia sympatioitaan aiemmin sosiaalisessa mediassa. Hän on mm. suositellut seuraajilleen tematiikaltaan oikeistolaista kirjallisuutta.

Alla olevassa Twitter-ketjussa on lisää viitteitä Rohrwasserin epäilyttävästä käyttäytymisestä.