Nuoren urheilijan koronavirukseen sairastunut isä vaivutettiin viikoksi koomaan – sitten lohduton tilanne sai yllätyskäänteen

Yhdysvaltalainen nuori urheilija avautui koettelemusten keväästään, jonka piti olla kovin erilainen.

Jenkkifutislupauksella Ellis McKennie III:lla oli luvassa kaikkien aikojen vuosi. 22-vuotiasta hyökkäyksen linjamiestä pidettiin mahdollisena NFL-varauksena ja hänet oli myös hyväksytty lukemaan lakia arvostettuun yliopistoon.

Hän ei voinut aavistakaan, kuinka erilaiseksi odotettu kevät muodostuisi.

McKennie koki ensimmäisen takaiskun maaliskuun puolivälissä, jolloin amerikkalaisen jalkapallon kausi keskeytettiin koronaviruksen takia. Kauden keskeytys hiekoitti NFL-unelmaa, mikä tuntui nuoresta miehestä kestämättömältä.

– Ei NFL:n rekrytointipäivää, ei valmistumista, ei senioriopiskelijan kevättä. Se oli kaikki, mitä kykenin ajattelemaan 15. maaliskuuta, McKennie kirjoitti mm. People.comin julkaisemassa kirjeessään.

Koronakaranteenikin turhautti.

– Päivä kaksi sosiaalista eristäytymistä: kaikki ärsyttää minua. Suutun pienistä asioista. Tällä hetkellä viiksistäni, hän avautui Twitter-päivityksessään.

Asioiden mittasuhteet muuttuivat totaalisesti 21. maaliskuuta, jolloin McKennien isä Ellis II teki koronavirustestin, jonka tulos oli positiivinen. Keuhkokuumeeseen sairastuneen isän tila heikkeni nopeasti ja hänet laitettiin koomaan vielä samana päivänä.

Perhe ei päässyt vierailemaan kriittisessä tilassa olevan isänsä luona sairaalassa koronarajoitteiden takia. Ellis III tunsi suurta avuttomuutta, kun hän ei voinut auttaa isäänsä millään tavalla tai olla edes tukena tämän kärsimyksissä.

McKennien muu perhe oli karanteenissa kotonaan ja Ellis III asui tätinsä luona sairaalan lähellä. Hän kävi päivittäin sairaalan parkkipaikalla päästäkseen mahdollisimman lähelle isäänsä.

– Se oli äärimmäisen, äärimmäisen pelottavaa, poika kertasi CBS Newsille.

Tilannetta ei helpottanut edes se, että NFL-joukkue Baltimore Ravens ilmoitti olevansa kiinnostunut McKenniestä. Se ei tuntunut miltään Marylandin college-tähdestä, joka olisi halunnut soittaa isälleen ja kertoa mahtavat uutiset.

Lohduttomalta vaikuttanut tilanne sai odottamattoman käänteen 28. maaliskuuta. Isä-McKennie päätettiin herättää koomasta ja hän voi kaikkien yllätykseksi melko hyvin.

Isä lausui ensimmäiset sanansa huolesta sekaisin olleelle perheelle viikon päästä heräämisestään.

– Rakastan teitä, olen kunnossa, hän sai kuiskattua.

Ellis II kotiutettiin sairaalasta huhtikuun puolivälissä, ja perheen koettelemus päättyi vihdoin. Poika latasi tunteikkaasta hetkestä videon Twitter-tililleen.

– Tämä on toivoa.

Tarinalla on onnellinen loppu, eikä isä-McKenniellä ole enää koronavirukseen viittaavia oireita. Hän pääsi kuin pääsikin juhlimaan 52-vuotissyntymäpäiviään reilu viikko sitten – toki Zoom-alustan välityksellä.

Helpottunut nuori McKennie valoi kirjeensä lopuksi toivoa samanlaisessa tilanteessa oleville ihmisille.

– Haluan, että tämä tarina saa ihmiset tuntemaan toivoa. Tämä tauti on hirvittävä vastustaja, jolle moni vahva ja mahtava ihminen on hävinnyt taistelunsa. Mutta se on myös mahdollista voittaa, hän kirjoitti.

Poikaa ei lopulta valittu NFL:n varaustilaisuudessa, mutta paljon huonomminkin olisi voinut käydä.