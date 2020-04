Jan von Gerich on hurahtanut urheilulajiin, jota hän treenaa kotipihallaan.

Jan von Gerich on ammatiltaan Nordean pääanalyytikko.

Vapaa-ajallaan hän on ninjasoturi, jonka pihalla on oma harjoittelurata. Se on paisunut muutamassa vuodessa katseita kääntäväksi telineverkostoksi.

Katso artikkelin pääkuvana olevalta videolta, miten von Gerich harjoittelee omalla ninjaradallaan

Yhdistelmä kuulostaa hurjalta.

Von Gerich, 40, ei kuitenkaan harrasta mitään roolipeleihin tai sotimiseen viittaavaa, vaan rautaista kestävyys- ja lihaskuntoa vaativaa urheilulajia.

Fuusiolajilla ei ole vielä vakiintunutta suomenkielistä nimeä.

– Harrastamani laji on virallisesti nimeltään obstacle course racing. Harva tietää, mitä se on, mutta useampi on nähnyt Ninja Warrior -sarjaa, jossa on paljon vastaavia piirteitä. Siksi käytän ninja-nimitystä, von Gerich naurahtaa.

Jan von Gerich harrastaa rautaista kestävyys- ja lihaskuntoa vaativaa urheilulajia.

Ninja Warrior on suosittu yhdysvaltalainen tosi-tv-formaatti, jossa kilpailijat mittelevät paremmuudestaan erilaisia esteitä sisältävällä vauhdikkaalla ja haastavalla radalla.

OCR:ssä – suomeksi modernissa estejuoksussa – kilpailijat juoksevat yleensä noin 15 kilometrin mittaisen maastoreitin, jonka varrelle on pystytetty kymmeniä esteitä.

Nopein voittaa.

Lajin suomalaisia harrastajia on vain kourallinen. Muiden pohjoismaisen OCR-lajikulttuuri on huomattavasti kehittyneempi kuin Suomessa.

Von Gerich on kiertänyt kilpailuja ulkomailla Pohjois-Amerikasta lähtien.

– Parhaiten on jäänyt mieleen ensimmäiset MM-kisani Lontoossa. 15 kilometrin matkalle oli rakennettu sata estettä – siis oikeita esteitä eikä mitään aidalle hyppäämistä. Oli aika urakka, kahdesti MM-kisoihin ja kerran EM-kisoihin osallistunut von Gerich muistelee

Von Gerichin oman pihan esterata on harvinaista herkkua.

Nummelalainen rakastui moderniin estejuoksuun vuonna 2014, kun hän osallistui sitä mukailevaan Tough Viking -kilpailuun.

– Olin silloin kokeillut jo perusmaratonit ja vastaavat. Tasaisella juoksu alkoi olla nähty, mutta estehommat veivät ensimmäisen kerran jälkeen heti mukanaan. Tässä saa juoksun rinnalle niin monipuolisesti kehittäviä juttuja.

Von Gerich hurahti lajin pariin välittömästi eikä paluuta ollut.

Hänellä vain oli perustavanlaatuinen ongelma: lajia ei päässyt harrastamaan kunnolla Suomessa.

Oheisharjoittelu lenkkipoluilla ja kuntosalilla oli toki mahdollista, mutta von Gerichiä se ei kiinnostanut. Palo ”ninjailemaan” oli kova.

Nummelalainen harrasti nuorempana juoksemista ja seiväshyppyä.

Ainoaksi keinoksi jäi oman radan rakentaminen. Projekti alkoi vaatimattomana vuonna 2016.

– Rakensimme aluksi isäni kanssa peruskehikon, jonka ympärille olen myöhemmin pystyttänyt erilaisia ramppeja, seiniä ja tankoratoja – ja kokonaan erillisiä kehikoita. Aluksi pystyin vetämään koko radan läpi yhden harjoituksen aikana, mutta enää se ei ole mahdollista.

Hyvänä päivänään 40 leuanvetoliikettä tekevä von Gerich sanoo, ettei häviä lajin parhaille juurikaan esteissä. Kotoa löytyvä esterata ei ole lajin harrastajillekaan arkipäivää.

– Onhan tämä lähtenyt aika pahasti käsistä, kun katsoo mitä kaikkea yhteen pihapiiriin on pykätty. Onneksi on lääniä, von Gerich naurahtaa.

Von Gerich on harrastanut juoksemisen lisäksi nuorempana myös seiväshyppyä.

Hän luonnehtii juoksu- ja seiväshyppytaustan olevan optimaalinen lajiin, joka vaatii juoksukunnon ja kehonhallinnan lisäksi raakaa ylävartalon voimaa.

Oleellisimpaan osaan nousee kuitenkin juoksukyvykkyys, jossa von Gerich sanoo joutuvansa antamaan muille eniten ”tasoitusta”.

– Maastojuoksutaustasta on varmasti etua, sillä suurimmat erot tehdään lopulta juoksuosuudella. Perusjuoksua harrastava ei ehkä pärjää niin hyvin esteosuudella, jossa pitää roikkua käsien varassa ja mennä tavalla tai toisella eteenpäin.

Von Gerich on kiertänyt kilpailuja ulkomailla Pohjois-Amerikasta lähtien.

Jotta von Gerichin kunnianhimoiset harjoittelutavoitteet täyttyvät, hänellä on tapana käydä tekemässä treeni myös kiireisen työpäivän lounastauolla.

– Aika paljon on pakko varioida normiarkena, mutta koetan tehdä joka päivä vähintään tunnin setin ja viikonloppuna mahdollisuuksien mukaan enemmän.

– Tavallisesti juoksen lämmittelyksi noin tunnin maastojuoksulenkin, jonka jälkeen teen eri pituisia estesarjoja hölkkäpalautuksella noin puolen tunnin ajan.

Viime aikojen etätyöskentelyyn esteradan äärellä von Gerich toteaa sopeutuneensa hyvin. Treenikertoja tulee nyt ”pari päivässä”.