NFL:n virtuaalinen drafti rikkoi katsojaennätykset – komissaari julkisti varaukset kellaristaan

NFL-liigan varaustilaisuuden ensimmäinen kierros keräsi keskimäärin yli 15,6 miljoonaa katsojaa Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissakin urheilu on pysähdyksissä koronaviruksen takia, ja urheilunälkä on melkoinen. Yksi esimerkki siitä on maan suosituimman sarjan eli amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan tämänviikkoinen uusien pelaajien varaustilaisuus eli drafti, joka rikkoi katsojaennätykset vaikka järjestettiinkin koronan takia virtuaalisesti ensimmäisen kerran kautta aikain.

NFL kertoi sivuillaan, että torstainen draftin 1. kierros keräsi keskimäärin yli 15,6 miljoonaa katsojaa NFL Networkissa, ABC-kanavalla, ESPN:llä ja eri digitaalikanavilla. Edellinen keskiarvoennätys oli vuoden 2014 draftin 12,4 miljoonaa. Viime vuonna keskiarvo oli 11,4 miljoonaa, joten kasvua vuoden takaiseen tuli 37 prosenttia.

NFL:n drafti piti alun perin järjestää Las Vegasissa, mutta koronavirus vesitti suunnitelmat. Niinpä drafti eteni kotikameroin: NFL:n komissaari Roger Goodell ilmoitti varatut pelaajat kotinsa kellarista ja seurojen edustajat reagoivat valintoihin kodeistaan.

Draftin ykkösvalinta oli LSU-yliopiston pelinrakentaja Joe Burrow, jonka varasi riveihinsä Cincinnati Bengals. Kolmepäiväisen draftin aikana 32 NFL-seuraa varaa yhteensä 255 pelaajaa yliopistosarja NCAA:sta.