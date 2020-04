Rion 2016 kesäolympialaisten kisakylän huoneistoista ei ole ollut unelmien täyttäjiksi kuin mainospuheissa.

Sen piti olla Rio de Janeiron oma Beverly Hills.

Rion 2016 kesäolympialaisia varten rakennettiin olympiakylä, jota kuvailtiin sen valmistuttua luksuslähiöksi.

Yli 250 000 neliön alueelle nousi 3 600 huoneistoa, joiden kaikkien arvioitiin menevän kisojen jälkeen kaupaksi avoimilla markkinoilla vuoteen 2021 mennessä.

Perhehuoneistojen hinnat liikkuivat sadoissa tuhansissa euroissa.

Toisin on käymässä.

Myyntimäärä lasketaan edelleen vain sadoissa. Aftonbladetin selvityksen mukaan 31 kerrostalosta 22 on edelleen tyhjillään. Kaupankäyntivauhti on hiipunut tasaista tahtia ja koronatilanteessa se on pysähtynyt käytännössä kokonaan.

Olympialaisten aikaan elämää sykkineessä kylässä majoittui yli 10 000 ihmistä. Nyt äänekäs iloisuus on vaihtunut tyhjään apatiaan.

– Tämä on aavekylä, yhden huoneistoista ostanut ja kauppojaan katuva Silvia Hammes tiivistää alueelta laajan reportaasin viime viikolla julkaisseelle Aftonbladetille.

Olympiakylän 31 kerrostalosta korkeimmissa on 17 kerrosta.

Lehti kuvailee, kuinka suurilla uima-altailla törmää todennäköisimmin uimavalvojaan, ja kaduilla vartijaan tai kiinteistönvälittäjään.

Hammesin mukaan asunnonostajille 2016 tehdyt viiden tähden lupaukset eivät ole täyttyneet ja hän on neuvotellut kauppojen purkamisesta.

Hammes, 53, kertoo lehdelle, kuinka esimerkiksi alueen puisto ei vieläkään valmistunut. Ostoskeskuksen rakentamista ei ole edes aloitettu. Uutena silmää hivellyttä laguunia ei puhdisteta uimista varten. Palvelut, kuten kuten kaupat ja koulut, puuttuvat läheltä.

Alueen nimi on Ilha Pura, puhdas saari.

– Mieheni sanoo sitä Merda Puraksi (suom. puhdas paska), Hammes sanoo Aftonbladetille.

Olympiakylän sisäänkäynnillä ei ole ollut vilskettä kisojen päätyttyä.

Olympialaisten aikana kisakylää moittivat myös sinne majoittuneet monet urheilijat.

Esimerkiksi Australian joukkue ei suostunut majoittumaan sinne, koska heidän mukaansa vessat olivat tukossa, putket vuotivat ja johdot olivat näkyvillä. Rakennustyöt olivat jääneet kesken.

Italian joukkue puolestaan palkkasi sähkömiehiä, putkimiehiä ja muurareita viimeistelemään tilojaan.

Hammesin ostamassa huoneistossa majoittui kisojen aikana Itävallan joukkueen jäseniä.

Suomen joukkue majoittui tanskalaisten naapuriin olympialaisissa.

Kulissit nurin myös kisapaikoilla

Yllätys ei ole sekään, kuinka Rion olympialaisten suorituspaikat ovat ränsistyneet.

IS kertoi jo 2017, kuinka kisapuisto ja monen lajin suorituspaikat oli jätetty heitteille vain puoli vuotta kisojen päättymisestä.

Olympialaisten vesiurheilupaikat ränsistyivät tähän kuntoon vuodessa.

Kruununjalokivi, jalkapallostadion Maracana sentään on edelleen käytössä. Jalkapallon MM-kisojen 2014 finaalinäyttämöllä ja Flamengon seurajoukkueen kotiareenalla toimii tällä hetkellä väliaikainen koronasairaala.

Rion olympialaisten 2016 kokonaiskustannusten on laskettu nousseen yli 10 miljardiin euroon.