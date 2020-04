Kolmen pienen lapsen yrittäjäisä jäi ilman Business Finlandin ja ely-keskuksen koronatukirahoja: ”Ne saivat, jotka eivät olisi tarvinneet”

Toni Nyströmin Uusimaa-halli on vaikeuksissa koronatilanteen johdosta

Porvoolainen Toni Nyström on liikunta-alan yrittäjä. Koronatilanne on vienyt häneltä elinkeinon.

Yrittäjä Toni Nyström avasi kaksi miljoonaa euroa maksaneen yksityisen urheiluhallin Porvooseen vuonna 2019.

Yrityksen ensiaskeleet olivat lupaavia.

Koronavirus on pysäyttänyt vienon nousukiidon ja näyttänyt tuoreelle yrittäjälle liikunta-alan synkän puolen.

Uusimaa-hallin kalenteri oli varattu täyteen toukokuun loppuun saakka, mutta koronapandemia pakotti Nyströmin laittamaan lapun luukulle monen muun yrittäjän tavoin.

Hallin kaikki vuorot ja muut tapahtumat peruttiin maaliskuussa kolmeksi kuukaudeksi.

Se on näkynyt yrityksen taloudessa karusti.

– Sulkeminen tapahtui toimintamme vilkkaimpaan aikaan. Tähän mennessä olemme menettäneet tuloja 70 000 euron edestä. Liikevaihtomme on 250 000 euroa, joten osuus on merkittävä, yrityksensä toimitusjohtaja ja ainoa työntekijä Nyström huokaisee Ilta-Sanomille.

Viime kesänä avatussa Uusimaa-hallissa on riittänyt kävijöitä.

Tylyyn tilanteeseen oli haettavissa helpotusta heti sulkemisen jälkeisellä viikolla, kun valtion rahoitusyhtiön Business Finlandin rahoitusavustusten hakeminen alkoi.

Nyström haki kymmenen tuhannen euron esiselvitysrahoitusta liiketoimintansa häiriötilanteeseen.

– Emme edes hakeneet kehittämisrahoitusta. Tuolla rahalla meidän oli tarkoitus tehdä uusien liiketoimintamallien selvitys- ja suunnitteluhanke, hän avaa.

Yllätys oli Nyströmille iso, kun päätös tuli muutama päivä sitten: rahoitushakemus hylättiin.

Kokonniemen Palloiluhalli Oy määriteltiin EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti ns. vaikeuksissa olevaksi yritykseksi.

– Olemme tuore yritys. Meillä on kahden miljoonan euron halli, jossa on suuret poistot. Se pienentää tulosta edelleen eikä negatiivinen pääoma kerro meidän liiketoiminnasta juurikaan.

Nyström sanoo ymmärtävänsä linjauksen siitä, että yrityksen talouden pitäisi olla kunnossa, jotta se saisi Business Finlandin avustuksen. Hän olisi kuitenkin toivonut laajemman kontekstin hahmottamista.

– Sitä en kuitenkaan ymmärrä, että annetaan automaattisesti hylsy ilman mitään lisäselvitystä. Meillä on mennyt koko yrityksen alkutaival hyvin, mutta nyt hävisi kaikki liikevaihto.

Business Finlandin pika-aikataululla jakaman 198 miljoonan tukieuron sijoituskohteet ovat herättäneet kiivasta keskustelua puolesta ja vastaan.

– Häiriötilanteessa pitäisi tukea niitä, joilla on vaarana ajautua konkurssiin koronatilanteen johdosta. Toki kehittämisrahoituskin on tärkeää, mutta me ja monet muut olisimme tarvinneet tukea pakollisten kulujen kattamiseksi. Sellaisten, joita emme voi siirtää tai pienentää.

Hallissa on jalkapallokentän lisäksi lyhyt juoksurata ja painoalue.

Nyström on lukenut listan avustuksen saaneista yrityksistä.

– Olen sitä mieltä, että avustuksen saaneissa on sellaisia tahoja, jotka eivät olisi sitä tarvinneet. Mahdollisimman monta yritystä pitäisi auttaa pysymään hengissä eikä tukea niitä, joilla on rahaa, Nyström linjaa.

Tilanne alkaa käydä tukalaksi myös henkilökohtaisessa taloudenpidossa. Nyström on kolmen pienen lapsen isä ja hänen puolisonsa on äitiyslomalla.

Tällä hetkellä pelkkiä kuluja tuottava halli on perheen ainoa tulonlähde – eikä lähitulevaisuudestakaan ole mitään varmuutta.

– Tässä on ollut aikaa keskittyä hyvinvointiin ja sitä kautta olen saanut energiaa ja jaksamista. Sen verran on itsellä kiinni rahaa ja riskejä hallissa, etten siitä kovin helpolla luovu, vaan taistelen loppuun saakka.

Hallin kiinteät kulut haukkaavat noin seitsemän tuhatta euroa kuukaudessa.

– Talven tuottoisat ajat ovat jättäneet yrityksen tilille rahaa kiitettävästi. Niillä pärjää jonkin aikaa, mutta aika kestämätön tilanne tämä on pitkän päälle. Loppuvuodesta en osaa sanoa mitään.

”Loppuvuodesta en osaa sanoa mitään”

Porvoolaisyrittäjä ei ole vaipunut synkkyyteen, vaikka tilanne tuntuu toivottomalta.

– Meillä on todella hyvät tulevaisuudennäkymät ja sekin auttaa, etten ole tämän asian kanssa yksin. Moni muu yrittäjä on samassa veneessä.

Nyström haki alkuperäisen hakemuksen yhteydessä ely-keskuksen tukea sekä myöhemmin Porvoon kaupungin kahden ja puolen tuhannen euron arvoista avustusta, mutta kumpaakaan ei hyväksytty.

Viimeinen mahdollisuus on keskiviikkona aukeava valtion kahden tuhannen euron avustuspaketti.

Hän ei ymmärrettävästi pidätä hengitystään sen hakemuksen läpi menemiseksi.

– Sitä vielä haen, mutta olen kyllä luovuttanut jo tukien suhteen. No, jos tästä päästään yli ja selviydytään, niin se tuntuuhan se paljon paremmalta ilman tukia.