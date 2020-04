Megatähti Jennifer Lopez virittelee kihlattunsa kanssa 2,4 miljardin euron kauppoja – kohde on New Yorkissa

Näyttelijänä ja laulajana parhaiten tunnettu maailmantähti havittelee baseballseura New York Metsiä yhdessä puolisonsa Alex Rodriguezin kanssa.

Yhdysvalloissa viritellään jättiläismäistä urheiluseurakauppaa.

Jennifer Lopez ja hänen kihlattunsa Alex Rodriguez kasaavat pääomaa ostaakseen baseballseura New York Metsin, kertoo Variety-lehti.

New York Metsin arvoksi on Varietyn mukaan laskettu 2,6 miljardia dollaria. Summa on tiistain valuuttakurssilla mitattuna noin 2,4 miljardia euroa.

50-vuotiaan näyttelijä-laulaja-tanssija Lopezin tuntevat kaikki. 44-vuotias Rodriguez on entinen huippupelaaja, joka pelasi MLB:ssä 22 kautta.

696 kunnaria lyönyttä ”A-Rodia” pidetään yhtenä historian arvokkaimmista pelaajista, vaikka uraa leimasivat myös dopingsyytökset.

Hän ei koskaan edustanut Metsiä, mutta pelasi 12 kautta paikallisvastustaja New York Yankeesin paidassa.

Variety arvioi, että Lopezilla ja Rodriguezilla on omaisuutta yhteensä noin 0,7 miljardia.

He siis tarvitsevat hankkeeseensa rutkasti rahoitusta. Variety mainitsee superparin potentiaalisena kumppanina yhdysvaltalaispankki JP Morganin.

New York Metsin pääomistajat Fred Wilpon ja Saul Katz ovat kaupitelleet seuraa viime vuodesta saakka.

New York Timesin mukaan rahastomiljardööri Steve Cohen yritti aiemmin tänä vuonna ostaa leijonanosan Metsin osakkeista yli 2,5 miljardilla taalalla, mutta kaupan ehdoista ei päästy yhteisymmärrykseen ja se kaatui helmikuussa.

Yhdysvaltalaisen talouslehti Forbesin listalla New York Mets oli viime vuonna maailman 38:nneksi arvokkain urheiluseura. Edellä oli muun muassa viisi MLB-seuraa.

Listan kärjessä oli jenkkifutiksen Dallas Cowboys. Lehti laski NFL-seuran arvoksi viisi miljardia dollaria.

Baseballin pääsarjakauden 2020 piti käynnistyä Yhdysvalloissa 26. maaliskuuta. Alkua siirrettiin koronavirustilanteen vuoksi. Uutta päivämäärää ei ole ilmoitettu.