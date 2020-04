Entiset huippukiekkoilijat ryhtyivät hankkimaan työpaikkoja urheilijoille.

Monen urheilijan elämää varjostavat taloudelliset vaikeudet. Verotilastoissa loistavat lähinnä jääkiekkoilijat ja maailmanluokan yksilöurheilijat, terävän kärjen takana on hiljaista.

Yhtä lailla hankalaa voi olla työelämään sopeutuminen urheilu-uran jälkeen.

Näiden kynnysten madaltamiseksi entiset huippukiekkoilijat Jarkko Ruutu, Antti-Jussi Niemi ja Toni Dahlman ovat ideoineet uuden henkilöstöä vuokraavan ja rekrytoivan yrityksen.

Jarkko Ruutu aateliotiin Jääkiekkoleijonaksi 2018.

Eezy United oy:n käytännön operoinnista vastaavat Niemi ja Dahlman. Helsingissä asuva Ruutu kuuluu yhtiön hallitukseen ja jatkaa töitään päätoimisena Columbuksen NHL-joukkueen kehitysvalmentajana.

Uuden firman toiminta on suunnattu sekä nykyisille että entisille urheilijoille. Ei ole merkitystä, millä tasolla urheilija kilpailee tai on kilpaillut.

Yhtä lailla tärkeitä kumppaneita ovat työnantajat.

– Haluamme auttaa siinä, että urheilijoiden potentiaali realisoituisi yrityksille. Potentiaalia löytyy kyllä, oli kyse sitten meritoituneesta huippu-urheilijasta tai lisätuloja tarvitsevasta A-juniorista, Ruutu sanoo.

Moninkertainen arvokisamitalisti Antti-Jussi Niemi aateloitiin Jääkiekkoleijonaksi 2017.

– Moraali, omatoimisuus, tehokkuus ja tavoitteellisuus ovat yleensä kunnossa, jos on mennyt urheilun mankelin läpi, Ruutu uskoo.

Onko tämä tutkittua tietoa vai kokemuksiin perustuva asia?

– Kokemuksiin perustuva. Urheilu ja urheilijan urapolku pakottavat tiettyyn muottiin, jotta kehittyminen on mahdollista. Tämä on myös asennejuttu, ja entisinä urheilijoina tiedämme, kuinka sen voi kääntää vahvuudeksi työssä.

Kiekkoilijoiden yritys aloitti maaliskuussa. Nyt kun pyörät on saatu pyörimään, tarkoitus on lisätä höyryä.

Toni Dahlman pelasi SM-liigassa Jokereissa, Ilveksessä, Lukossa, Kärpissä, HIFKssa ja KalPassa. Lisäksi hän pelasi kaksi kautta NHL:n Ottawassa ja useissa muissa Euroopan sarjoissa.

– Ajankohta ei voisi olla parempi koronatilanteen vuoksi, saatiin ainakin riittävästi haastetta. Tämä on hyvä testi, Ruutu sanoo.

Aloitteleva yritys on jo löytänyt pestejä urheilijoille. Yksi heistä on Naisleijonien monivuotinen luottohyökkääjä Anniina Rajahuhta, joka päätti maajoukkueuransa.

Anniina Rajahuhta on siirtymässä urheiluelämästä työelämään.

– Ajatus kypsyi lopullisesti viime kauden aikana. Maajoukkue saa jäädä ja lähden etsimään uusia haasteita, 31-vuotias Rajahuhta kertoo nyt.

Laitahyökkääjän paukut loppuivat viime kevään 2019 kotikisoihin.

– Maajoukkueessa ei voi olla, jos ei ole sataprosenttisesti mukana ja tavoittelemassa maailman huippua. Liigassa saatan vielä jatkaa, mutta siitä teen päätöksen vasta tulevana kesänä.

Kun Rajahuhta päätti, ettei jatka maajoukkueessa ja hae urheilija-apurahaa, ajankohtaiseksi tuli työpaikan etsiminen.

Rajahuhta sai vetoapua elämänmuutokseen tunnetuilta ex-urheilijoilta. Hän tutustui helmikuussa Vancouverin olympiamitalistien tapaamisessa Jarkko Ruutuun, joka kertoi olevansa perustamassa urheilijoille suunnattua henkilöstöalan yritystä yhdessä Niemen ja Dahlmanin kanssa.

Anniina Rajahuhta loukkaantui naisten MM-kotikisoissa 2019. MM-kisat jäivät hänen viimeisikseen.

Rajahuhta päivitti CV:nsä ja lähetti sen entisten tähtipelaajien yritykselle. Tilannekatsauksen ja taustakeskustelujen jälkeen kävi kutsu työhaastatteluihin. Nyt hän on ehtinyt olla uudessa työpaikassa kaksi viikkoa.

Rajahuhta nappasi Ruudun ja kumppaneiden yrityksen avulla kokopäiväisen työsuhteen suomalaisesta varainhoitoyhtiöstä.

– Työnkuvaani kuuluvat muun muassa toimistotyöt ja asiakaspalvelu. Olen myös mukana järjestämässä firman sisäisiä tapahtumia. Aika monipuolista hommaa, ja olen viihtynyt tosi hyvin.

Anniina Rajahuhta.

Aiemman työkokemuksen puuttumisen Rajahuhta on korvannut urheilu-uralta mukaan tarttuneilla opeilla.

– Minun tapauksessani vahvuuksia ovat tiimissä toimiminen ja yhteisen tavoitteen eteen työskenteleminen. Urheilija on tottunut tavoitteisiin ja niiden mittaamiseen, samoin ottamaan vastuuta kehittymisestä. Iso tavoitteeni on siirtää uuteen uraan ja työpaikkaan maajoukkueuran ajan vaatimia kunnianhimoa ja tavoitteellisuutta.

Juuso Kevari on kokenut käytännössä, millaiselta takamatkalta entinen urheilija aloittaa työelämään. Kevari pelasi päätoimisesti jalkapalloa vuosina 2012–17, kunnes tuli aika jättää futis vain harrastukseksi.

Ex-jalkapalloilija Juuso Kevari tekee hommia mm. rakennuksilla. Tällä viikolla hän kävi hotellin Tornin työmaalla.

Kevari, 27, pelasi urallaan neljä ottelua Veikkausliigassa VPS:n maalinsuulla ja lisäksi yhteensä toista sataa ottelua Ykkösessä sekä Kakkosessa.

Urheilu-uran eteen tehdyillä uhrauksilla on kuitenkin hintalappu. Ansioluettelosta ei löydy urheiluvuosien lisäksi juuri muita merkintöjä kuin nuoruuden kesätyöt.

Juuso Kevari pelasi ammatikseen jalkapalloa vuosina 2012–17. Hän pelasi neljä ottelua Veikkausliigassa VPS:n maalinsuulla.

– Kun työuraa ryhtyy rakentamaan nollista peliuran jälkeen, siinä on aikamoisella takamatkalla moneen muuhun verrattuna ja kirittävää riittää. Kun on hakenut töitä, on tuntunut etteivät työnantajat oikein arvosta urheilu-uraa ja pidä jalkapallon pelaamista oikeana työnä niin sanotusti. Väitän kuitenkin, että moni entinen urheilija olisi laadukasta työvoimaa.

Kevari kokee, että uran päättymisen jälkeen on ollut tärkeää rakentaa uutta kontaktiverkostoa tulevaisuutta varten. Siihen hän on saanut apua henkilöstöalan yritykseltä.

– Olisi pitänyt aloittaa verkostoituminen jo aikaisemmin. Ja olisi ollut tosi hyvä, jos futisaikoina seurat olisivat pystyneet jotenkin olemaan apuna asiassa.

Tällä hetkellä Kevari asuu Espoossa ja jatkaa etänä Jyväskylän yliopistossa liikunta-alan opintoja. Ne hän aloitti jo aiemmin ensin opistotasolla ja sitten ammattikorkeakoulussa.

Juuso Kevari harrastaa vielä jalkapalloa, opiskelee ja tekee keikkatöitä.

– Tähän elämäntilanteeseen minulle sopivat hyvin pätkätyöt, joita olen nyt Eezy Unitedin kautta saanutkin. Viimeksi olen tehnyt kantohommia rakennustyömailla. Jatkossa tavoite on päästä koulutusta vastaaviin töihin, viimeistään sitten kun tämä koronavaihe loppuu.