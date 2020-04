No nyt meni oudoksi! Katso kuvista, miten urheilun korona-ahdinko ratkaistiin Taiwanissa

Baseball-sarja pyörii Taiwanissa miltei normaalisti. Kaksi joukkuetta tosin sai tappelun aikaiseksi.

Urheilu on pysähdyksissä ympäri maailman koronapandemian vastaisten toimien vuoksi. Yksi harvoista poikkeustapauksista on Taiwan, jossa pelataan baseballia täyttä häkää.

Paikallisen baseball-liigan kausi alkoi noin viikko sitten. Chinese Professional Baseball League -nimisessä sarjassa (CPBL) mittelee viisi joukkuetta.

Pandemian vuoksi otteluihin ei päästetä katsojia. Kirjaimellisesti tyhjille katsomoille ei tosin pelata. Katsomoihin on askarreltu yleisöä pahvista.

Myös media on edustettuna kartonkikatsomossa.

Taoyuanin stadionille oli ihmishahmojen lisäksi askarreltu myös otteluita seuraavia lemmikkieläimiä.

Katsomoon on tultu kissojen ja koirien kanssa.

Yleisöön on yritetty luoda aidontuntuista kolmiulotteisuutta myös sijoittamalla katsomoon vaatekaupoista tuttuja mallinukkeja.

Henkilökunta ehostaa mallinukesta rakennettua baseball-fania.

Koska pahvipäistä lähtee niukalti ääntä, elävistä ihmisistä koostuvat tanssiryhmät ovat kannustamassa joukkueita. Baseball on Taiwanissa, Etelä-Koreassa ja Japanissa valtava laji ja ottelut ovat normaalisti hyvin äänekkäitä.

Cheerleaderit vauhdissa CPBL-liigan ottelussa.

Hymynaamakuvioituihin hengityssuojaimiin pukeutuneet cheerleaderit ottivat yhteiskuvia Taoyuan International -stadionilla huhtikuussa 2020.

Euronews on kuvannut myös robottirumpaleita, joita poikkeusolojen tapahtumissa on käytetty. Video rumpaleista löytyy täältä (YouTube).

Ottelulähetyksistä leikattujen somevideoiden perusteella stadioneilla soitetaan yleisön ääntä, urkuja ja musiikkia, jotta fiilis olisi tv-tuotannoissa lähempänä normaalioloja.

Pelaajat eivät tosin ole täysin muistaneet noudattaa social distancing -periaatteita. Sunnuntain ottelussa Fubon Guardiansin ja Rakuten Monkeysin välillä puhkesi joukkotappelu. Tappelun sytykkeenä oli Guardiansin syöttäjä Henry Sosa, joka heitti lyöjä Kuo Yen-Wenia pallolla ahteriin.

– Baseballia pelataan, koska olemme onnistuneet pandemian estämisessä melko hyvin, pelejä englanniksi selostava Richard Wang sanoi CNN:lle.

Saaren asukasluku on noin 24 miljoonaa, mutta Worldometerin datan mukaan koronatartuntoja on Taiwanissa vain reilut 400. Vastatoimet aloitettiin jo ennen kuin ensimmäistäkään tartuntaa oli havaittu, ja tapausmäärät ovat pysyneet suurin piirtein nykyisessä lukemassa maaliskuun alusta alkaen.

Uni President Lions ja Chinatrust Brothers kohtasivat Taichung International Baseball -stadinilla huhtikuun 12. päivä.

Baseball-liigan englanniksi selostettuja otteluita esitetään internetissä ilmaiseksi.

– Toivomme voivamme piristää ihmisiä, jotka kärsivät koronaviruksesta. Älkää olko surullisia, vaan katsokaa taiwanilaista ammattilaisbaseballia, Eleven Sports Taiwan -kanavan GM Simone Kang sanoi CNN:lle.

Kanavan mukaan englanninkieliset lähetykset ovat keränneet jo miljoonayleisön. Yksi lähetysten otteluiden katsojista on Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen. Toinen on alla olevan videon perusteella hänen kissansa Think Think.

Kilpailua on kuitenkin tulossa. ESPN:n mukaan Etelä-Korean baseball-liiga aloittaa kautensa toukokuun alussa. Lähteiden mukaan ESPN olisi myös kiinnostunut korealaispelien esittämisestä Yhdysvalloissa.