Olympiamitalisti rikkoi koronakaranteenia ja nostatti kommenteillaan myrskyn Espanjassa – ”Repsahdin ja lähdin talosta”

Australialainen maantiepyöräilijä Rohan Dennis lähti ensin kodistaan, sitten sosiaalisesta mediasta.

Team Ineos -tallin maantiepyöräilijä Rohan Dennis poisti perjantaina Twitter- ja Instagram-tilinsä. Syynä ei ollut digipaasto tai ajankäytön suuntaaminen offline-maailmaan.

Dennis vaikuttaa rikkoneen karanteenimääräyksiä Espanjan Gironassa, jossa hän asuu ja harjoittelee. Sosiaalisen median käyttäjät ottivat kuvakaappauksia pyöräilijän julkaisemasta kuvasta, joka sittemmin on kadonnut hänen some-tiliensä mukana.

Dennisin kuva oli otettu auton kuskinpaikalta. Teksti viittasi siihen, että australialaisen mitta oli tullut täyteen kotona kököttämisestä koronapandemian vuoksi.

– Päivä 34 – repsahdin ja lähdin talosta. COVID-19 voi imeä takapuoltani ja niin voi karanteenikin, Dennis päivitti muun muassa Cyclingnewsin mukaan.

Dennisin Instagram-seuraajat kyseenalaistivat hänen päätöksensä julkaista kuva. Espanja on yksi maista, joita koronavirus on koetellut pahimmin. Worldometerin tilastojen mukaan maassa on kuollut yli 20 000 ihmistä viruksen aiheuttamaan tautiin.

Dennis väitti vastaan eräälle kritisoijalleen:

– Tai sitten voin näyttää, kuinka surkeasti asiat todellisuudessa ovat, enkä olla yksi rakastamistasi roboteista, jotka esittelevät huippu-urheilijan “täydellistä maailmaansa”. Kumman haluat: todellisuuden vai valheen?

Toinen IG-kommentoija ehdotti, että Dennis voisi myöhemmin pahoitella päivitystään.

– Kuvittele, jos kaikki eläisivät unelmamaailmassasi, emmekä voisi sanoa mielipidettämme tai näyttää tunteitamme, Dennis vastasi.

Cyclingnews-sivusto yritti turhaan saada kommenttia Dennisin joukkueelta.

Aussikuski on aiemminkin jättänyt sosiaalisen median taakseen. Hän teki samoin viime kesän Ranskan ympäriajossa, jonka keskeytti yllättäen.

Dennis on kertonut Cyclingnewsille, että vetäytymisen syynä oli oman mielenterveyden suojelu ja negatiivisten kommenttien välttely. Keskeyttämisen taustalla olivat pyöräilijän avioliitto-ongelmat ja mielenterveyspulmat.

Skandaalimaisesti päättyneen Tourin jälkeen Dennis voitti toisen maailmanmestaruutensa henkilökohtaisessa aika-ajossa viime syksynä. Ratapyöräilyssä hän on saavuttanut yhden olympiahopean joukkuetakaa-ajossa vuonna 2012.