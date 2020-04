Yksi historian ylivoimaisimmista urheilijoista oli kovan ratkaisun edessä – olympialaisten siirto iski Simone Bilesiin: ”Minä itkin”

Simone Bilesin oli tarkoitus päättää huima uransa tulevana kesänä. Koronavirus muutti suunnitelman.

Koronaviruspandemia on laittanut tuhansien huippu-urheilijoiden suunnitelmat uusiksi. Yksi merkittävimmistä urheilumaailmaa koskettaneista muutoksista on Tokion olympialaisten siirtyminen vuodella eteenpäin.

Japanin pääkaupungissa piti viettää viiden renkaan urheilujuhlaa tulevana kesänä, mutta koronavirus siirsi olympialaiset kesään 2021. Uusi päivämäärä on 23.7.–8.8.2021.

Tokiossa 2020 oli tarkoitus päättyä yksi huikea, vaikkakin verraten lyhyt urheilu-ura. Telinevoimistelun supertähti Simone Biles, 23, oli suunnitellut, että ensi kesä on uran päätepiste. Vaikka poikkeuksiakin toki löytyy, telinevoimistelu on huipputasolla nuorten, jopa teini-ikäisten laji, ja kaiken voittanut Biles oli valmis jättämään huippu-urheilu-uran taakseen.

Pandemia muutti suunnitelmat. Biles kertoi BBC:n haastattelussa, ettei aluksi ollut varma, jatkaisiko uraansa vielä sen ekstravuoden, mitä Tokiossa 2021 kilpaileminen vaatii.

– Siinä on paljon sulattelemista henkisesti ja fyysisesti. Epäilin, pystyisinkö pysymään huipputasolla vielä vuoden, Biles sanoi.

Simone Biles voitti lokakuussa 2019 käydyissä MM-kisoissa viisi kultaa. Mitalisaaliillaan hän nousi kaikkien aikojen eniten MM-mitaleita voittaneeksi telinevoimistelijaksi.

Biles on MM-mitaleilla mitattuna historian menestynein telinevoimistelija. Hän on saavuttanut niitä 25. Uransa ensimmäisissä ja tähän mennessä ainoissa olympialaisissa, Riossa 2016 Biles voitti neljä kultaa ja yhden pronssin. Hän on hallinnut naisten telinevoimistelua mielin määrin jo vuosien ajan ja samalla hilannut vaikeustasoa jatkuvasti ylemmäs ja ylemmäs.

Telinevoimistelu on kropalle raaka laji, ja tieto olympiatavoitteen ja ”eläköitymisen” siirtymisestä vuodella eteenpäin olikin Bilesille tiukka paikka.

– Minä itkin. En tiennyt miten aloittaa uutisen käsittely.

– Juuri nyt on luonnollisesti isompiakin ongelmia kuin olympialaisten siirtyminen. Mutta olin valmiina päättämään urani kolmen kuukauden päästä, Biles kertoi.

Biles kertoi tähdänneensä Tokioon neljän vuoden ajan. Hän myönsi BBC:llä, että uran lopettaminen ennen uuden päivämäärän saaneita olympialaisia kävi mielessä. Hän sanoi kroppansa olevan kovilla jo nyt, joten vuosi lisää kovaa treeniä ei ole itsestäänselvyys.

Biles tuli kuitenkin siihen lopputulokseen, että haluaa kilpailla vielä Tokiossa 2021.

– En tullut näin pitkälle antaakseni periksi. Haluan olla itse se, joka tekee lopettamispäätöksen. Nyt saan motivaationi siitä, että todistan itselleni, että pystyn jatkamaan vielä yhden vuoden ja olemaan toivottavasti parempi kuin Riossa, voimistelija vakuutti.