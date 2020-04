Somemoguli muutti patjalle kuntokeskuksen nurkkaan – täältä Aleksi Valavuori haastattelee suomalaistähtiä

Aleksi Valavuori kaatoi aamukahvit sänkyyn, kun suunnitteli perjantai-illan lähetystään. Majoitus on askeettinen, mutta se ei puolustusvoimissa kouluttaja-ylikersanttinakin palvellutta somemogulia häiritse. Haastattelutilanteessa ja kuvauksessa huolehdittiin turvallisesta etäisyydestä.

Uuden netti-tv-ohjelmansa suosiosta yllättynyt urheilutyöläinen kehottaa tulonsa menettäneitä esiintyjiä aivojumppaan.

Urheilumedian monivaikuttaja Aleksi Valavuori, 41, sadatteli, kun Ilta-Sanomat vieraili perjantaina hänen ”studiotiloissaan” Tampereen Kaupissa.

Valavuori siivosi patjalleen kaatuneita aamukahveja paikassa, jota nimittää karusti ”karanteenikodikseen”.

– Asun tällä hetkellä Kauppi Sports Centerin tiloissa, joissa minulla on sänky, kahvinkeitin ja treenivaatteita.

Tarinan tausta on se, että Valavuori haki äskettäin näkyvyyskumppania uusimpaan mediaprojektiinsa, Valavuori Live -nimiseen netti-tv-ohjelmaan.

Teemu Selänne on ollut toistaiseksi Valavuori Live-lähetysten ylivoimainen vetonaula.

Kauppi Sports Centerin, jättimäisen yksityisen sisäliikuntakeskuksen, yrittäjä otti yhteyttä ja sen jälkeen Valavuori on nyt kaksi viikkoa tehnyt ohjelmaansa keskuksen tiloista, joissa myös majoittuu.

Simppeli studio

– Tämä on valtava, hieno urheilukeskus, joka vallitsevan tilanteen takia on kiinni. Studioni tarkoittaa kahta näyttöä, joista toisen päällä on kaksi kameraa, lisäksi näppäimistö ja mikrofoni.

Valavuoren omalla Youtube-kanavalla iltayhdeksältä tulevassa ohjelmassa haastatellaan koronahengessä etänä lähinnä tunnettuja urheiluihmisiä.

Aleksi Valavuoren studio ei muistuta BBC:n ykkösstudiota Lontoossa.

Erinomaisesti verkottunut Valavuori on jo haastatellut tai haastattelee lähitulevaisuudessa muiden muassa näitä: Teemu Selänne, Jarmo Kekäläinen, Kiira Korpi, Janne Ahonen, Olli Jokinen, Kalle Palander ja Lukas Hradecky.

Koruton alku

– Tarinan alku on sikäli koruton, että kuuluin niihin, joilta epidemia vei työt. Ja koska kyllästyn toimettomuuteen nopeasti, aloin tubettaa, ensin koronasta. Onneksi ymmärsin äkkiä, etten ole tietävin ja uskottavin äänitorvi kyseisestä asiasta. Päätin kehitellä aihioita siitä, mistä jotain tajuankin, eli urheilusta.

Valavuori teki aiemmin tänä vuonna työsopimuksen norjalaiseen yritykseen, joka pyörittää ns. daily fantasy sports -toimintaa, samantapaista fanien aktivointia, jota edustaa esimerkiksi Ilta-Sanomien jääkiekkoaiheinen Liigapörssi.

– Ei ole niitä hommia, kun mikään ei missään pyöri. Tämä Valavuori Live on sikäli mukava homma, että kukaan ei voi antaa minulle potkuja, vaikka värittäisin miten vapaalla kädellä.

Ei naiskommentteja

Vapaa-aikanaan Valavuori treenailee Kaupin maastoissa tai heittelee keskuksen koripallokentällä palloa. Huippu-urheilua hän näkee keskuksen juoksuradalla ja punttisalilla, joilla poikkeusluvin treenaavat MM-kisaedustajista 7-ottelija Maria Huntington ja aitajuoksija Reetta Hurske.

Kahden lapsen isä eli pitkään parisuhteessa, jonka Seiska talvella uutisoi päättyneen. Valavuori kertoo olevansa haluton kommentoimaan parisuhdekuvioitaan.

Alustan live-lähetyksiin tarjoaa Twitch-niminen palvelu. Sen avulla Valavuori saa myös ohjelmistaan toistaiseksi maltillista taloudellista lisäarvoa, jota voi tehdä tilaajamaksuilla ja mainostuloilla.

Live-lähetysten katsojakeskiarvo on ollut toistaiseksi noin 12 000, mutta ohjelmia katsotaan paljon myös jälkikäteen.

”Teknologisesti kädetön”

Valavuori tuntee useita esiintymistyöläisiä, joilta koronatilanne vei koko tulonmuodostuksen. Hän kehottaa kovia kokeneita harrastamaan aivojumppaa.

– Jos teknologisesti näin kädetön kaveri kuin minä pystyy tekemään täältä edes jotain lisäarvoa, niin aivan varmasti siihen pystyisivät verkon mahdollisuuksia hyödyntämällä minua monin verroin lahjakkaammat ihmiset.

Valavuoren lapset ovat tulleet ikään, jossa nuoret tubettajat ovat kova sana. Parhaiden suosio ja tulovirta tuskin ottavat koronasta mitään valot sammuttavaa taklausta.

– Pistää tietysti miettimään, että mahtaako moni aikuinen vielä viitsiä naureskella näille tubettajille?