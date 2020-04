Anni Vuohijoen sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet viikoittaisesta 1 000:sta alle 10:een – rakkaus siivoamiseen auttaa työssä

Painonnostaja Anni Vuohijoki on kaventanut sosiaaliset kontaktinsa minimiin koronavirusriskin takia.

Painonnostaja Anni Vuohijoki ei voi harjoittaa huippu-urheilijan ammattiaan etätyönä. Mahdollisimman normaalin harjoittelun jatkaminen on vaatinut paljon järjestelyjä.

Tokion olympiakisat on siirretty ensi vuoteen ja painonnoston EM-kisatkin ehdittiin perua. Vuohijoen pitäisi silti olla huippukunnossa, kun olympiakarsinnat jatkuvat todennäköisesti loka-marraskuussa. Se huippukunto ei löydy omasta olohuoneesta.

Vuohijoen harjoittelu on herättänyt kysymyksiä, joihin urheilija on etsinyt vastauksia muun muassa Instagram-tilinsä ”Koronaklinikalla”.

– Enemmän kysytään, että miten järjestän asian kuin että miksi menen salille, Vuohijoki kertoi IS:lle puhelimitse.

Vuohijoki, 31, harjoittelee omalla salillaan Helsingin Kulosaaressa muutaman muun ammattiurheilijan kanssa. Salilla huolehditaan turvaetäisyyksistä ja hygieniasta erittäin tarkasti.

– Jos ennen salilla puhdistettiin kaikki pinnat kerran kolmessa tai neljässä viikossa, nyt kaikki pinnat puhdistetaan kolmesta viiteen kertaan viikossa, Vuohijoki sanoi.

”Saliperhe”

Salilla on kuusi eri nostopaikkaa, eivätkä urheilijat käytä niitä harjoituksissa ristiin. Lisäksi kullakin on käytössä omat tankonsa ja painonsa. Kaikki kosketuspinnat desinfioidaan aina käytön jälkeen.

Etanolipohjaisia siivousaineita on kulunut salilla noin 30 litraa kuukaudessa.

– Sama porukka, joka salilla treenaa, myös siivoaa sen. Itselleni siivoaminen on tapa rentoutua. Rakastan siivoamista, Vuohijoki sanoi.

Anni Vuohijoki viihtyy salilla myös siivouspuuhissa. Arkistokuva.

Samasta muutaman hengen saliporukasta on tullut poikkeusaikana myös Vuohijoen ”perhe”. Huippu-urheilija on joutunut kaventamaan sosiaaliset kontaktinsa minimiin koronaviruskriisissä.

Yhtälö on vaikea. Miten elää mahdollisimman normaalia elämää siten, että leikkaa siitä lähes kaiken sosiaalisen puolen?

Vuohijoki laski, että hänelle tuli ennen koronaviruskriisiä viikoittain 700–1 000 ihmiskontaktia eri kilpailuissa, opetusryhmissä ja punttikouluissa – ilman, että siihen laskettiin mukaan esimerkiksi kaupassa käynteihin tai matkustamiseen liittyviä kohtaamisia.

– Salilla käyminen on minulle helppoa, sen sijaan esimerkiksi kaupassa käyminen ahdistavampaa, Vuohijoki kertoi.

Kauppareissut ja julkisen liikenteen käyttäminen ovatkin jääneet jo kokonaan.

Yleinen varovaisuus koskee kaikkia arkisia asioita, joita ei normaalissa arjessa välttämättä edes ajattelisi.

– En edes avaa ovia käsin. Jos minulla ei ole hanskoja, käytän hihaa suojana. Kotoa lähtiessä en sulje vessan ovea, jotta ovi on auki, kun palaan.

Hän desinfioi myös puhelimensa ja maksukorttinsa säännöllisesti.

”Ei” kummipojalle

Vuohijoki nautti harjoittelusta ja sen antamista rutiineista. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne aiheuttaa silti henkistä painetta, kun kaikki pieniltäkin tuntuvat asiat täytyy miettiä monta kertaa.

Hän on joutunut sanomaan ”ei” joillekin, jotka ovat pyytäneet päästä harjoittelemaan hänen salilleen.

– Se on surullista. Jätin ulkopuolelle esimerkiksi kummipoikani, joka myös on painonnostaja, koska hän on perheeni kanssa tekemisissä.

Anni Vuohijoki pitää tarkkaa huolta hygieniastaan. Arkistokuva.

Kaikki mahdolliset tartuntaketjut yritetään minimoida. Ja jos joku Vuohijoen tämän hetken pienestä piiristä saisi tartunnan, ketju olisi jäljitettävissä. Huoli ja vastuu ohjaavat.

– Kukaan meistä ei halua olla se, joka tartuttaa toisen.

Sairaalaharjoittelu siirtyi

Rajoitukset ovat osuneet myös huippu-urheilijan lääketieteen opiskeluun. Hänellä piti olla opiskeluun liittyvä osastoharjoittelu, joka siirtyi.

– Olisi ihan karseaa, että olisi sairaalassa töissä ja toisi sen bakteerikannan salille.

Vuohijoki on tehnyt osastoharjoittelun asemesta opiskeluun liittyvää tutkimustyötä Ortonilla. Se työ onnistuu etänä.

Vuohijoki on pystynyt räätälöimään opiskelun ja huippu-urheilun hyvin. Hän saa näillä näkymin tulevana syksynä luvan toimia lääkärin ammatissa.