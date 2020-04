NFL-tähti ja Super Bowl -voittaja sairastui koronaan

Broncosin tukimies on toinen NFL:n nykypelaaja, jonka tiedetään sairastuneen.

Denver Broncosin tähtipelaajalla Von Millerillä, 31, on todettu koronavirustartunta. Miller on amerikkalaisen jalkapallon NFL:n nykypelaajista toinen, jolla on todettu koronavirus.

NFL ja Broncos kertoivat kotisivuillaan, että Miller voi hyvin ja on kotihoidossa.

Aiemmin tällä viikolla Los Angeles Ramsin Brian Allen kertoi olevansa toipumassa koronaviruksesta.

Ulompana tukimiehenä pelaava Miller valittiin helmikuussa 2016 NFL:n loppuottelun Super Bowlin parhaaksi pelaajaksi. Broncos juhli tuolloin mestaruutta.

Miller on nähty NFL:n tähdistöottelussa kahdeksan kertaa.