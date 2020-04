Vain yksi ihminen saa juosta Miamin kuuluisalla hiekkarannalla korona-aikana – lupauksen tehnyt ”Korppi” sai lääkäriltä erikoisluvan

Robert ”Raven” Kraft on viime viikkoina ollut yksinäinen näky Miamin kuuluisalla rannalla.

Robert ”Raven” Kraft teki vuonna 1975 uudenvuodenlupauksen, joka pitää koronaviruksesta huolimatta.

Yhdysvallat on laajoilta osin lyöty kiinni koronapandemian vuoksi. Worldometerin tilastojen mukaan noin 35 000 yhdysvaltalaista on kuollut viruksen uuvuttamana. Siksi ulkona liikkumista on rajoitettu läpi osavaltojen.

Valtavan maan kaakkoisnurkassa, Floridan Miamissa, yksi mies juoksee päivittäin pitkin legendaarisen Miami Beach -rannan hiekkaa.

Hänellä on siihen lupa. Miksi?

Kuka hän on?

Vuonna 1974 Robert Kraft palasi vanhempiensa luokse Yhdysvaltojen Miamiin taskut tyhjinä.

Parikymppinen Kraft oli yrittänyt läpimurtoa muusikkona Nashvillessa ja Las Vegasissa. Koulu oli jäänyt kesken jo high schoolissa. Ideoita ei juuri ollut jäljellä.

Kraft päätyi tekemään uudenvuodenlupauksen: hän juoksisi 13 kilometriä rannalla joka ilta. Tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1975 hän veti lenkkarit jalkaan ja lähti hölkkäämään rannalle.

Lenkki alkoi päivittäin kello 17.30 uimavalvojan tuolin luota Fifth Street -kadun päästä. Lenkin jälkeen Kraft pulahti uimaan saman tuolin kohdalta.

Uudenvuodenlupaus piti. Lenkki toistui ja toistui päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen.

Syntyi rituaali.

Kraft on kehittänyt asuntoonsa leuanvetotangon, koska hän ei tällä hetkellä voi käyttää Muscle Beach -nimistä ulkokuntosalia.

Rituaali huomattiin. Kraftin paidattomasta, risupartaisesta hahmosta tuli vuosien saatossa legenda. Turistit saapuivat katsomaan hänen yksinäistä juoksuaan. Sitten muut alkoivat juosta hänen jalanjäljissään.

1980-luvulla Kraft perusti seuraajilleen Raven-nimisen juoksuklubin.

Raven eli ”Korppi” on hänen lempinimensä. Juoksijan verkkosivujen mukaan muillakin juoksijoilla on vyöllään tuhansia lenkkejä rantahietikoilla.

”Raven” on vuosien saatossa saanut seuraa. Vielä maaliskuussa järjestettiin porukkalenkkejä, joiden aikana asianmukaiset turvavälit huomioitiin.

Kraft on otettu osaksi populaarikulttuurin folklorea.

Hänestä on tehty dokumenttielokuva ja kirjoitettu elämäkerta. NBA-supertähti LeBron James kuvasi Kraftin kanssa vuonna 2013 mainoksen Nikelle. Samana vuonna James voitti Miami Heatin kanssa toisen peräkkäisen NBA:n mestaruuden.

Kraftilta ei ole ainuttakaan lenkkipäivää väliin 45 vuoden aikana.

Juostuja kilometrejä on kertynyt yli 200 000. Eikä putki ole katkennut tänä keväänäkään, vaikka Miami Beachin rantabulevardi on suljettu yleisöltä koronavirusta vastaan suojauduttaessa.

Kaupungissa virukseen menehtyneitä on noin 150. Mutta Kraft on saanut lääkäriltä erikoisluvan jatkaa juoksujaan.

Clark ”The Shark” Mitchell (vas.) toi Robert ”Raven” Kraftille ruokakasseja viime tiistaina.

Lääkärin mukaan hölkkääminen helpottaa 69-vuotiaan selkäkipuja. Kraft tietää, että hänen vuosikymmeniä jatkunut rituaalinsa helpottaa miamilaisten sielullista kipua poikkeusoloissa.

– Haluan antaa ihmisille toivoa. Näyttää heille, että jokin asia ei muuta, vaikka maailma on käännetty ylösalaisin, Kraft kertoi AS:n mukaan.

– Ainoat jalanjäljet, jotka näen nyt rannalla, ovat lintujen ja minun aiempien lenkkieni jäljet. Jatkan joka päivä, jos luoja suo. Tai jos meri ei nouse tai koronavirus nappaa minua.