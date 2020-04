Kommentti: Suomi kulkee nyt Tanskan tietä – edessä on hiljainen kesä

Urheilu on ahtaalla, ja suunta on sitäkin kapeampi.

Kansanjuhlat taitavat jäädä juhlimatta Suomessa, kirjoittaa Ilta-Sanomien uutispäällikkö Tero Karjalainen.

Tänään torstaina peruttiin kaksi suomalaiseen kesäeloon kuuluvaa tapahtumaa: Pihtiputaan keihäskarnevaalit ja maan suurimpiin kokoontumisiin kuuluva Suviseurat.

En ole epidemiologi, mutta tilannetta on kiinnostavaa verrata toiseen Pohjoismaahan Tanskaan, jonka tietä Suomi näyttää nyt kulkevan koronaviruskriisissä.

Pääministeri Mette Frederiksenin (sd) hallitus kielsi aiemmin huhtikuussa yleisötapahtumat eli kaiken ihmisiä yhteen kokoavan hauskan 31. elokuuta saakka.

Siinä menivät sen sileän tien kaikki Tanskan suurjuhlat legendaarista Roskilden festivaalia myöten, joka on perinteisesti koonnut yhteen yli 100 000 musiikin ystävää.

Tanska on tehnyt sosiaalidemokraattisen pääministerin Mette Fredriksenin johdolla kovia päätöksiä koronaviruksen taltuttamiseksi.

Maan urheiluun rajoituksilla on ollut jo nyt raju taloudellinen vaikutus, sillä yleisö pääsee urheilutapahtumiin aikaisintaan syyskuun alusta lähtien.

Jokainen voi miettiä, mitä lipputulojen saamatta jääminen tarkoittaa seurojen taloudelle, vaikka esimerkiksi jalkapallokautta jatkettaisiinkin toukokuussa tyhjien katsomoiden edessä, kuten maassa nyt yritetään.

Sen sijaan isoja pelaajamääriä mutta pieniä yleisömääriä liikuttavien juniorisarjojen tilanne on tällä hetkellä auki.

Koronavirus kurikoi Tanskaa Suomea pahemmin. Maassa oli torstaihin mennessä todettu 6 681 tautitapausta ja virukseen kuolleita on 309. Suomen vastaavat luvut ovat 3 369 ja 72.

Luvut ovat sikäli vertailukelpoisia, että molemmissa maissa on noin suurin piirtein yhtä paljon asukkaita, vaikka Tanskassa heitä on muutama sata tuhatta enemmän ja he asuvat Suomea tiheämmässä.

Hallitus päätösten edessä

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tänään aamulla Ylen haastattelussa, että hallitus linjaa kesätapahtumien järjestämisestä vielä tämän kuun aikana.

En ala sanomaan papin aamenta siihen mitä hallitus tulevista rajoituksista päättää, mutta yllättyneet voivat asettua jonoon, mikäli valtiovalta ei rajoita yleisötapahtumia Tanskan malliin.

Tuntuu vaikealta uskoa, että kotimainen yleisurheilukausi, jalkapallon Veikkausliiga, Superpesis, Jyväskylän MM-ralli voitaisiin tulevana kesänä järjestää ainakaan yleisön edessä.

Nähdäänkö tätä näkyä tulevana kesänä Suomessa?

Jalkapallon EM-kisojen ja Tokion olympialaisten siirto sekä täysi epäselvyys F1-kauden alkamisen suhteen eivät myöskään ole kovinkaan heikkoja signaaleja siihen suuntaan, että Suomessa päädytään vastaaviin rajoitustoimiin.

Hienoa olisi jos valtakunnallinen terveystilanne sallisi edes yleisöttä pelaamisen ja juniorisarjat.

Hyvää on se, että jonain päivänä koronaviruskriisi päättyy ja voimme kaksin verroin iloita siitä, mikä tekee Suomesta mukavan paikan elää, eli kaikki hauskat hommat yhdessä.