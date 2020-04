Yksi asia kauhistuttaa julkkislääkäri Pippa Laukkaa Uudenmaan rajojen avaamisessa: ”Toivottavasti sitä ei tulkita näin”

Tunnettu urheilulääkäri Pippa Laukka riensi koronataistelun etulinjaan.

Urheilulääkäri ja tv-kasvo Pippa Laukka ilmoittautui koronapandemian takia muutama viikko sitten julkisen terveydenhuollon lääkärintöihin 15 vuoden tauon jälkeen.

Laukka on paiskinut viime ajat töitä uusimaalaisessa sairaalassa.

Suomen koronaluvut ovat pysyneet kovien rajoitusten myötävaikutuksella toistaiseksi maltillisina, eikä sairaalakaan ole Laukan mukaan muuttunut villiksi länneksi.

– Näyttää siltä, että homma on niin sanotusti hallussa. Mielestäni tilanne näyttää siltä, että käytänteet ovat hyvin hallinnassa. On tunne, että olemme niskan päällä.

– Käytänteillä tarkoitan, miten sairaalassa on ensilinjassa reagoitu ja estetty taudin mahdollinen leviäminen. Käytännössä siis esimerkiksi potilasjaottelu. Eli ennen kuin potilas pääsee levittämään mahdollista tautia sairaalan seinien sisällä, niin jaottelu on jo tehty.

Keskiviikkona hallitus tiedotti, että lähes kolmen viikon ajan suljettuna olleen Uudenmaan maakunnan eristys puretaan jo saman päivän aikana.

Tuoreet uutiset herättivät huolen kokeneen lääkärin mielessä.

– Kun luin uutisesta lehdestä, alkoi vähän hirvittää, jos jollekin tulee siitä se signaali, että tämä koronataistelu on nyt ohi.

– Se minua kauhistuttaa, jos rajan avaaminen tarkoittaa ihmisten mielessä taudin voittamista. Toivottavasti sitä ei tulkita suoraan näin, vaan maltettaisiin edelleen toimia viranomaissuositusten mukaan ja otettaisiin edelleen tämä vakavasti. Se helpottaisi meidän sairaalatyöläistenkin työtä.

Potilaiden määrä päivystyksessä on yllättänyt Pippa Laukan.

Muun muassa naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä toimiva liikuntalääketieteen erikoislääkäri on myös yllättynyt ruohonjuuritason lääkärihommiin palattuaan.

– Se on yllättänyt, että päivystyksessä on ollut ylipäätään tosi hiljaista. On ollut yllätys, miten vähän on muita kuin hengitystieinfektioista kärsiviä potilaita.

– Eli muut kuin koronaepäilyistä kärsivät potilaat ovat loistaneet poissaolollaan.

Laukan mukaan kynnys päivystykseen menon suhteen on noussut selvästi koronakriisin aikana.

– Toinen syy on myös se, että nyt hoidetaan paljon myös etänä. Mutta varmasti nyt lykätään hoitoon menoa parempaan hetkeen ja odotetaan vähän pidempään, että vaivat hoituisivat itsestään, Laukka sanoo.