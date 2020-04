Showpaini on Floridassa välttämättömyys koronakriisin aikana – edes esiintyjän tartunta ei hidasta kuvauksia

Kaupat ja sairaalat eivät ole ainoita välttämättömiä auki pidettäviä instituutioita, jos Flordan kuvernööriltä Ron DeSantisilta kysytään.

Urheilu on pysähtynyt lähes täysin koronaviruspandemian takia, mutta showpainiliiga WWE:ssä uidaan niin sanotusti vastavirtaan.

WWE:n tapahtumat yhdistävät ennalta sovittuja painiotteluja sekä saippuaoopperamaisia nokankoputtelusessioita tapahtumia ryydittämässä.

WWE jatkoi toimintaansa suljettujen ovien takana harjoituskeskuksessaan Orlandossa Floridassa. Näin jatkui huhtikuun kolmanteen päivään saakka, kunnes osavaltio määräsi asukkaansa pysymään kotonaan ja muut kuin välttämättömät toiminnot määrättiin suljettaviksi.

Pääsiäisviikonlopun lobbaus toi asiaan muutoksen. Osavaltion kuvernööri Ron DeSantis – jota kritisoitiin maaliskuussa voimakkaasti hitaasta reagoinnista pandemiaan – päätti lisätä urheilun ja sen joukossa WWE:n ”välttämättömien liiketoimintojen” joukkoon. Pääosa kriittisen kategorian yrityksistä liittyvät terveydenhuoltoon, energiaan, ruokaan, joukkoliikenteeseen ja talouteen.

DeSantisin päätöksen mukaan ”urheilu- ja mediatuotanto, jolla on kansallinen yleisö”, saa jatkaa toimintaansa. Urheilijat, valmentajat, johtajat, sarjoja kuvaavat mediat ja muut sidosryhmät saavat toimia normaalisti, kunhan urheillaan suljettujen ovien takana ilman yleisöä.

”Toivoa, päättäväisyyttä ja sitkeyttä kansalle”

Floridan päätös on muistutus paikallisten poikkeuksellisesta suhtautumisesta pandemiaan. Republikaanikuvernöörin osavaltiossa vietettiin muun muassa opiskelijoiden kevätlomaa täysin siemauksin kun samaan aikaan muualla maassa elettiin jo pitkälti suljettujen ovien takana.

DeSantisin edustaja kertoi ESPN:lle, että WWE:n kaltaisten palveluntarjoajien tuotanto pääsi listalle ”koska ne ovat kriittinen osa Floridan taloutta”.

– Nyt jos koskaan on tärkeää tarjota yleisölle muuta ajateltavaa näinä vaikeina aikoina. Tuotamme sisältöä, joka kuvataan suljetulla paikalla ja siellä on vain välttämätöntä väkeä paikalla. Noudatamme kaikkia rajoituksia ja ohjeita. Brändimme on nivoutunut osaksi yhteiskuntaa. WWE ja sen tähtiurheilijat tuovat perheitä yhteen ja tuovat toivoa, päättäväisyyttä ja sitkeyttä kansalle, sanottiin WWE:n tiedotteessa.

Showpainiliigaa ei hidasta edes se, että yksi sen esiintyjistä on antanut positiivisen koronavirusnäytteen.

Uusista lähetyksistä ensimmäinen kuvattiin 13. huhtikuuta eli maanantaina.

Vielä ei ole tiedossa, voisivatko esimerkiksi NFL, NHL tai NBA järjestää tapahtumia uuden säännön nojalla.

Kamppailusarja UFC:n tiedetään haluavan jatkaa toimintaansa mahdollisimman pian. Yhtiön edustaja kertoi ESPN:lle, etteivät sen jatkosuunnitelmat ole vielä tiedossa.