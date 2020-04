Petra Olli, 25, kertoo uudesta elämästään Indrek-rakkaan, 40, kanssa Tallinnassa – ”Välillä tulee olo, että pitäisi päästä vääntämään”

Mökillä ja avannossa yllättävää lopettamistaan sulatellut Petra Olli kiittelee virolaisrakastaan tuesta.

Petra Olli vastaa puhelimeen Virosta. Olli on viettänyt viime ajat korona-arkea Tallinnassa miesystävänsä Indrek Vassuksen luona.

– Tulimme juuri lenkiltä ja suunnitelmissa on viritellä grilliä päälle. Tällaista rauhallista kotoilua ja kevyttä urheiluahan tämä tällä hetkellä on, niin kuin varmasti hyvin monilla poikkeustilanteessa.

25-vuotias Olli ilmoitti helmikuun lopussa yllättäen päättävänsä painiuransa. Koronan tuoma pakollinen pysähdys on tarjonnut aikaa päätöksen sulatteluun, mutta Olli kertoo mielen pysyneen pääosin positiivisena. Vuoden 2018 maailmanmestarin uran viimeiseksi kamppailuksi jäi helmikuun puolivälissä painittu EM-kisojen pronssiottelu Roomassa.

– Olen pohtinut asioita rauhassa, nyt siihen on ollut aikaa. Painimatolla en ole käynyt tuon hävityn pronssiottelun jälkeen, vaikka välillä tulee olo, että pitäisi päästä vääntämään.

Petra Olli esitteli Indrek-rakkaansa julkisuudessa Linnan juhlissa 2018.

Kuusinkertainen aikuisten arvokisamitalisti myöntää, että tossujen ripustaminen naulaan oli kova paikka, eikä tunnekuohuilta itkuineen ja nauruineen ole vältytty.

– Uskon ja luotan siihen, että se oli oikea päätös. Paloa siihen, mitä menestyminen vaatii ei enää löytynyt. Sain uraltani uskomattomia asioita, ja saavutusten takana oli paljon töitä sekä uhrauksia. Olen aina asettanut tavoitteeni korkealle, eikä minusta ole jäähdyttelemään ja painiskelemaan moneksi vuodeksi puolivaloilla. Se on kertalaaki ja tossut naulaan, sen suhteen minulla on ihan rauhallinen mieli.

Lopettamiseen liittyviä tunteita Olli kertoo käsitelleensä tutussa paikassa. Rakas koti Lappajärvellä on tarjonnut jälleen kerran turvasataman.

– Meillä on mökki saaressa, jossa kävin päiväseltään puuhastelemassa. Sieltä kävelin iltapäivisin kolme kilometriä kotiin ja pulahdin avantoon. Tämä rituaali auttoi minua tuulettamaan ajatuksiani, ja pääsin ennen kaikkea käsittelemään tunteitani rauhassa ilman mitään ylimääräistä häslinkiä.

Petra Olli opettelee urheilu-uran jälkeistä uutta arkea 25-vuotiaana.

Olli kiittelee myös lähipiiriään saamastaan tuesta. Perhe sekä rakennusalalla toimiva miesystävä Indrek, 40, ovat antaneet aikaa ja tilaa käsitellä isoa ratkaisua. Viime aikoina paini on vilahdellut puheenaiheissa harvakseltaan.

– Indrek on sanonut koko ajan, että jatkat tai lopetat, niin tuki on sataprosenttinen sen päätöksen takana. Ja koko lähipiirini on viestinyt samaa, se on tietysti lämmittänyt mieltäni. Elämämme ei ole lopettamispäätökseni jälkeen niin hirveästi muuttunut. Elämme hyvin seesteistä arkea, Indrek käy töissä, minä kevyesti urheilemassa, ja illalla laitetaan yhdessä ruokaa, Olli kertoo.

Tavoitteellisen urheilu-uran loputtua Ollin tarkoituksena ei ole kuitenkaan jäädä laakereille lepäämään. Katse on varovaisesti jo tulevassa.

– Olen tutkaillut verkkokursseja myynnin sekä markkinoinnin parista, ja niitä olisi tarkoitus alkaa suorittaa. Myös valmentajakoulutus kiinnostaa, vaikka päätoimista ”koutsia” minusta tuskin koskaan tulee. En halua jäädä vain toimettomana makailemaan ja selailemaan puhelinta, siksi on tärkeää päästä kiinni johonkin tekemiseen.

Tulevaisuus näyttää, löytyykö Ollin ”uusi ura” markkinoinnin tai valmentamisen parissa, mutta nyt hän haluaa nauttia aikatauluttomasta elämästä ja antaa aikaa läheisilleen. Virusepidemia pilasi haaveet hiihtoretkistä Lapin keväthangilla, mutta matkustelu kuuluu Ollin suunnitelmiin tulevaisuudessa, tilanteen sen salliessa.

– Olisi mukavaa käydä katsomassa maailmalla vähän muutakin kuin hikisiä painisaleja.

Pääsiäisen Olli vietti rauhallisissa merkeissä Virossa, josta etäyhteys otetaan myös Pohjanmaalle.

– Puhelu Lappajärvelle on ehdottomasti soitettava. Paula-mummulta on mukava kysyä, vieläkö Lappajärvessä on jäät paikoillaan, Olli suunnittelee.

Urheilu-uran lopettaminen sekä poikkeusaika ovat saaneet Ollin pohtimaan elämän syvällisiä kysymyksiä. Unelmat ja haaveet ovat tärkeitä, mutta onni löytyy usein perusasioiden parista.

– Terveyttä, sekä taitoa olla kiitollinen asioista ja ihmisistä ympärillä. Sen suurempia haaveita minulla ei ole tällä hetkellä, mutta ehkä tulevaisuus tuo niitä vielä eteeni.

Junioritiimi tarinanjatkajana

Olli myöntää, että tulevaisuus huippu-urheilun ja painin parissa kiinnostavat nyt oman uran päättymisen jälkeenkin. Lappajärveläistä voidaan pitää suomalaisen naispainin uranuurtajana, ja Olli haluaa jakaa oppejaan myös nuoremmalle polvelle.

Vuonna 2014 Petra Olli saavutti Tikkurilassa käydyissä kisoissa EM-pronssia, joka oli 19-vuotiaan vapaapainijan ensimmäinen aikuisten arvokisamitali.

Tämän ajatuksen pohjalle syntyi alkuvuonna perustettu Petra Junior Team, jossa kahdeksan yläkoulu- ja lukioikäistä naispainilahjakkuutta muutti Kuortaneelle opiskelemaan ja satsaamaan täysipainoisesti urheilu-uraansa.

– Naispainijoita on Suomessa vähän, joten on tärkeää saada heidät koottua yhteen harjoittelemaan mahdollisimman nuorella iällä. Saimme kokonaisuuteen mukaan myös yhteistyökumppaneitani helpottamaan tyttöjen arkea ja harjoittelua. Haluan tällä tavalla olla mahdollistamassa tarinani jatkoa, Olli kertoo.

Junioritiimin vastuuvalmentajana toimii Tiina Vainionpää, ja häntä tukevat Ollin ex-valmentajat Ahto Raska ja Maksim Molonov.

– Myös itselläni on jatkossa enemmän aikaa käydä jakamassa oppia tiimin harjoituksissa. Painitietämyksen lisäksi haluan opettaa nuorille myös periksiantamattomuutta. Oma tarinani on hyvä esimerkki siitä, että jos sitkeys ja mielikuvitus riittää, niin maailman huipulle voi ponnistaa, vaikka harjoitusvastustajia ei ihan joka nurkan takana pyörikään. Sitten niitä pitää lähteä etsimään vähän kauempaa.

Olli on pitänyt lopettamisestaan huolimatta yhteyttä myös vanhaan valmentajaansa Raskaan. Tiivis yhteistyö synnytti kaksikon välille siteen, joka on nyt muuttanut hiukan muotoaan.

– Vaikka tarinamme yksi luku sai päätöksen, yhteys ei katoa. Ahto on laittanut viestiä, että olen aina tervetullut Kuortaneelle ja apua on tarjolla. Se on varmasti niin myös päinvastoin, eli haluan olla hänenkin tukenaan, vaikka roolit ovat nyt muuttuneet.