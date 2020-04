Simone Biles riisuu housut erikoisella tavalla, ja someyleisö riehaantui – näyttelijätähdeltä jäätävä kuitti

Simone Biles osallistui käsilläseisontahaasteeseen omalla tyylillään.

Koronapandemian aiheuttama eristys saa ihmiset kokeilemaan eriskummallisia asioita. Aikaa kulutetaan esimerkiksi erilaisten sosiaalisessa mediassa alkaneiden haasteiden suorittamisella.

Yksi viime aikoina julkkisten suosioon nostamista haasteista on käsilläseisontahaaste. Sen ajatuksena on pukea paita ylle samaan aikaan kun seisoo käsillään. Esimerkiksi tunnetut näyttelijät Tom Holland ja Jake Gyllenhaal esittelivät akrobaattista osaamistaan kaikelle kansalle, samoin aituri/kelkkailija Lolo Jones. Jones nosti panoksia pukemalla kaksi paitaa ja ottamalla huikan viinilasista.

Holland haastoi Deadpool-tähti Ryan Reynoldsin, mutta vastaus oli tyly: ”Ei”.

Kuten arvata saattaa, voimistelijat liikkuvat tämän tyylisissä haasteissa tukevasti vahvuusalueellaan. Moninkertainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Simone Biles vei haasteen aivan uudelle tasolle ja julkaisi tuotoksensa Twitterissä.

Toisin kuin julkkiskäsilläseisojat, Biles ei ensinkään ota tukea seinää vasten, vaan nousee käsilläseisontaan keskellä lattiaa ammattilaisen tapaan. Toiseksi hän ei yritä mitään niin tavanomaista kuin paidan pukemista – kukapa meistä ei noin tavanomaiseen tyyliin lähtisi aamulla töihin – vaan riisuu verkkarihousut jalastaan samaan aikaan kun hän seisoo käsiensä varassa.

Biles jos joku sopi tämän tyylisen tempun toteuttajaksi. 23-vuotias on voittanut urallaan neljä olympiakultaa ja 19 maailmanmestaruutta. Hänen oli määrä puolustaa Rion kisojen titteleitään ensi kesänä Tokiossa, mutta olympialaiset siirtyivät ainakin vuodella.

Biles riisuu housut käyttämällä varpaitaan ja tasapainoilee samalla taiturimaisesti käsillään. Ensimmäinen puntti lähtee paljon vaivattomammin kuin toinen, jota riisuessaan Biles on jo menettää tasapainonsa, ja videon kuvaajat repeävät nauruun.

Bilesin onnistuminen aiheuttaa suoritusta kameran takana seuraavissa riemunkiljahduksia ja saman se on saanut aikaan myös Twitterissä. Video on jaettu yli 20 000 kertaa ja siitä on tykätty liki 180 000 kertaa. Kommenteissa riittää ylistystä.

Reynoldsia ei tarvinnut tällä kertaa edes haastaa.

– Ei, kuittasi kanadalaisnäyttelijä Bilesille Twitterissä ennen kuin häneltä ehdittiin edes osallistumista kysyä.

Ryan Reynolds ei halua osallistua käsilläseisontahaasteeseen.

Entinen telinevoimistelija Katelyn Ohashi pystyi sen sijaan samaan temppuun ja latasi todistusaineiston Instagramiin.

Muitakin on lähtenyt astetta kovempaan haasteeseen mukaan. Yhdysvaltalainen crossfit-ammattilainen Alec Smith jakoi myös suorituksensa omalla Instagram-tilillään.

Somekansa jää odottaamaan hengitystään pidätellen, mitä tunnetut urheilijat, näyttelijät ja somepersoonat keksivät kansan sirkushuviksi seuraavaksi.

Vielä ei ole varmaa, aikooko Biles jatkaa uraansa koronaviruspandemian hellitettyäkin. Hän kertoi Wall Street Journalille aiemmin huhtkuussa, että hän ei ole vielä tehnyt päätöstä uransa jatkosta.