Lance Armstrongin tuhonneelta dopingmetsästäjältä synkkä arvio – ”Huijarit nauravat meille”

Travis Tygartin mukaan dopingissa on koronaviruksen takia menossa käyttäjien markkinat.

USA:n antidopingtoimiston eli Usadan johtajaa, juristi Travis Tygartia pidetään jopa kaikkien aikojen verenhimoisimpana urheiluhuijarien jäljittäjänä.

Tygartin sitkeys johti 2012–2013 huimaan saaliiseen antidopingtyössä, kun pyöräilijä Lance Armstrong menetti mm. kaikki seitsemän Ranskan ympäriajon voittoaan ja hänen maineensa ja markkina-arvonsa tuhoutuivat täydellisesti.

Tygart osallistui aktiivisesti myös ns. Balco-dopingskandaalin tutkintaan viime vuosikymmenellä – sen tutkinnan suursaalis oli yleisurheilija Marion Jones.

Usadaa vuodesta 2007 johtanut Tygart on antanut uutistoimisto AP:lle haastattelun, jossa katsoo antidopingtyön tämänhetkisen tilanteen erittäin synkäksi.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on suurin osin lopettanut dopingtestaamisen koko maailmassa.

Usadassa vuodesta 2002 työskennellyt Travis Tygart ei ole optimisti sen suhteen, ettei testaustaukoa käytettäisi huippu-urheilussa dopingnäkökulmasta hyödyksi.

– Olisi naiivia olettaa, etteivät mädät omenat yrittäisi hyötyä tilanteesta. Huijarit nauravat meille, Tygart tykittää.

Dopingtestauksen määrän rajuun laskuun on useita syitä. Kilpaurheilu on maailmassa lähes kokonaan tauolla, maiden välisiä rajoja on suljettu ja testaamisen vaatimia lähikontakteja on rajoitettu.

Tygartin mukaan antidopingtoimintaan on panostettava lisäresursseja heti, kun tilanne sen sallii.

Amerikkalainen arvelee, että jos näin ei toimita, testaustauon aikana kiellettyjä menetelmiä käyttävät saavat liian suuren kilpailuedun esimerkiksi ensi vuoden olympiakisoissa.