Paljastus: Näin UFC aikoo kiertää koronakieltoja, ottelut käyntiin jo ensi viikolla – pomo vakuuttelee turvallisuutta

UFC aikoo kiertää koronakieltoja järjestämällä otteluillan reservaatissa. Dana White on uhonnut myös vuokraavansa yksityisen saaren.

Vapaaotteluorganisaatio UFC palaa koronatauolta jo ensi viikolla, 18. huhtikuuta.

Organisaation pomo Dana White on järjestänyt otteluillan kasinolle, joka sijaitsee reservaatissa, kertovat useat lähteet, mm. New York Times. Kasinon nimi on New Tachi Palace Casino Resort. Kasinon edustajat eivät toistaiseksi vastanneet New York Timesin haastattelupyyntöön.

Illan pääottelussa kohtaavat Tony Ferguson ja Justin Gaethje.

Kalifornian osavaltiossa ei saisi järjestää suuria kokoontumisia, mutta liittovaltion rajoitukset eivät ilmeisesti koske yokut-intiaanien maita, joilla kasino sijaitsee.

Myös Kalifornian urheilukomissio on kieltänyt kamppailulajitapahtumat toukokuun loppuun saakka, mutta nämäkään rajoitukset eivät päde kasinolla.

Kasino sijaitsee lähellä pientä Lemooren pikkukaupunkia. Kyseisellä kasinolla on järjestetty ennenkin vapaaottelutapahtumia.

Aiemmin TMZ:n videohaastattelussa Dana White ilmoitti varanneensa yksityisen saaren UFC:n käyttöön kahdeksi kuukaudeksi. Ainakaan vielä ensi viikolla saarella ei kuitenkaan tuoreimpien tietojen mukaan otella.

Dana White on painottanut, että urheilijoiden ja taustaryhmäläisten terveydestä huolehditaan, vaikka ottelut jatkuvatkin. Whiten mukaan organisaatio esimerkiksi järjestää paikalle mahdollisuuden päästä koronatesteihin.

Ottelut käydään ilman katsojia, mutta ottelijat ja taustaryhmäläiset lentävät paikalle eri puolilta maailmaa.