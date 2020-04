Mies tunkeutui UFC-tähden kotiin keskellä yötä – 93-kiloinen ottelija tappeli vastaan ja kauhistui: ”En tiennyt, että on mahdollista...”

UFC-ottelija joutui yhteen elämänsä kovimmista kamppailuista.

Kello oli aamuneljä, kun amerikkalainen UFC-ottelija Anthony Smith heräsi kotonaan Omahassa, Nebraskassa epämiellyttävään tilanteeseen.

Smithin vaimo herätti miehensä yöllä, kun taloon oli ilmestynyt tunkeilija. Avonaisesta autotallin ovesta sisään päässyt mies huusi täyttä kurkkua, ja Smith löysi hänet tietokonehuoneesta.

Smith, 31, kertoi ESPN:lle tilanteen olleen ”kauhistuttava”.

Uhkaavanoloinen mies lähestyi UFC-ottelijaa, joka pelkäsi, että tunkeilijalla on mukanaan jonkinlainen ase.

– Yleensä ihmiset eivät murtaudu toisen kotiin keskellä yötä mistään hyvästä syystä. Odotin kuulevani laukauksen tai että hän puukottaa minua, perhettään suojellut Smith sanoi ESPN:lle.

Smith asuu vaimonsa, kolmen lapsensa ja anoppinsa kanssa.

Noin 93-kiloinen Smith kertoi tunkeilijan olleen itseään pienikokoisempi. Hänen taltuttamisensa oli silti vaikeaa.

– Normaali ihminen ei kykene tappelemaan sillä tavalla, Smith sanoi ESPN:lle.

– Minä en missään nimessä ole planeetan kovin jätkä, mutta hän oli tavallinen pulliainen, ja minulla oli vaikeuksia häntä vastaan. Hän otti vastaan kaiken mitä annoin: jokaisen lyönnin, polven ja kyynärpään. Hän otti ne vastaan ja jatkoi tappelua minua vastaan.

Hän kuvaili dramaattista kamppailua yhdeksi elämänsä kovimmista ja menneensä siihen valmiina kuolemaan.

Taistelu kesti yli viisi minuuttia ennen kuin poliisi saapui paikalle ja sai tunkeilijan taltutettua veren tahrimassa tietokonehuoneessa.

– En tiennyt, että on mahdollista olla niin kauhuissaan, Smith kuvaili tuntemuksiaan.

On epäselvää, mikä kiinni otetun miehen motiivi oli. Smith pelkäsi ensin että hän oli nimenomaisesti miehen kohteena, mutta naapurien valvontakamerat paljastivat hänen yrittäneen myös muihin taloihin sisään.

Smithin vapaaottelu-uran rekordi on 32 voittoa ja 14 tappiota. Hän on otellut ammattilaisena vuodesta 2008 ja on yksi UFC:n parhaista kevyen raskaansarjan ottelijoista. UFC:n järjestämissä illoissa hän on otellut 11 kertaa voittaen niistä kahdeksan.