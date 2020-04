Urheilusarjalta yllättävä idea Yhdysvalloissa: kausi käyntiin ensi kuussa eristyksissä ja ilman yleisöä

Lähteiden mukaan Yhdysvaltojen terveysviranomaiset ovat antaneet tukensa baseball-liiga MLB:n kauden aloittamiselle.

Pohjois-Amerikan baseballin ylin ammattilaissarja MLB ja sen pelaajayhdistys tähtäävät kauden aloittamiseen jo toukokuussa Arizonassa, amerikkalaismedia ESPN kertoi tiistaina. Kausi aloitettaisiin Arizonassa useilla eri stadioneilla, ilman yleisöä.

ESPN:n lähteiden mukaan Yhdysvaltojen terveysviranomaiset ovat antaneet tukensa sille, että kaikki 30 joukkuetta voisivat aloittaa kautensa Arizonassa turvallisesti koronaviruspandemiasta huolimatta.

Suunnitelman mukaan joukkueet pelaisivat tyhjillä ulkostadioneilla Phoenixin alueella. Tarkoituksena on, että pelaajat, valmentajat ja muu henkilökunta olisivat eristyksissä hotelleissaan, lukuun ottamatta matkustamista otteluihin ja niistä takaisin.

MLB kertoi tiistaina tiedotteessaan, että se ei ole tehnyt yksityiskohtaista suunnitelmaa Arizonassa pelaamisesta.

– MLB on aktiivisesti harkinnut useita varautumissuunnitelmia, jotka mahdollistaisivat pelaamisen heti, kun julkinen terveystilanne on parantunut siihen pisteeseen, että se on turvallista, liiga painotti.

– Vaikka olemme keskustelleet ideasta pelata otteluita yhdessä paikassa mahdollisena vaihtoehtona, emme ole päättäneet siitä tai laatineet yksityiskohtaista suunnitelmaa.

Alun perin MLB:n runkosarjan piti alkaa 26. maaliskuuta. Jokainen joukkue pelaa runkosarjassa 162 ottelua.