Entinen huippuvoimistelija teki täyskäännökseen elämässään – uusi ura löytyi pornosta

Hollantilainen ex-voimistelija Verona van de Leur siirtyi aikuisviihteeseen. Hän on kertonut elämäntarinaansa avoimesti julkisuudessa.

34-vuotias Verona van de Leur voimisteli nuorena maailman huipulla, kunnes alamäki alkoi. Uusi ura löytyi seksibisneksestä.

Hollantilaiselle Verona van de Leurille maailma oli vuosituhannen vaihteessa auki ja täynnä mahdollisuuksia. Rakastavassa ja kannustavassa kodissa kasvanut lupaava telinevoimistelija voitti vain 13-vuotiaana viisi mitalia Hollannin mestaruuskisoissa, kaksi mestaruutta, kaksi hopeaa ja pronssin.

Seuraavana vuonna van de Leur räjäytti pankin ja voitti Hollannin mestaruuskisoissa jo neljä kultaa! Telinevoimistelun ”kultaisen tytön” kansainvälinen läpimurto tapahtui vain 16-vuotiaana, kun van de Leur voitti Patrasin EM-kisoissa 2002 uskomattomasti viisi mitalia (kolme hopeaa ja kaksi pronssia) sekä myöhemmin samana vuonna MM-hopeaa permannolla Debrecenissä.

Saavutustensa ansiosta van de Leur valittiin Hollannin Vuoden naisurheilijaksi vuonna 2002 monien maan ikonisten urheilijoiden jatkoksi.

Huippulupaavan voimistelijan ura oli rakettimaisessa nousussa. Kaikki kuitenkin kääntyi äkisti.

Verona van de Leur (vas.) voitti vain 16-vuotiaana viisi mitalia EM-kisoissa. Kuvassa van de Leur juhlii neliottelun EM-hopeaa Venäjän Svetlana Horkinan (kesk.) ja Ukrainan Alona Kvashan kanssa.

Van de Leur on kuvannut vaiherikkaan tarinansa omaelämäkerrallisessa Simply Verona -teoksessa.

Menestyksen vastapainoksi kuvioihin tuli kova kipuilu: kovat odotukset, paineet ja raha sekä halu elää normaalin teinin elämää.

– Kahdeksan tai yhdeksän vanhana mitalin voittaminen on kuin lahja. Kaikki ovat ylpeitä, vanhemmat, ystävät ja isovanhemmat... Olet ikään kuin spesiaali, ja fiilis on aina hyvä, nykyään 34-vuotias van de Leur kuvaili englantilaislehti The Sunille.

– Mitä vanhemmaksi tuli, sitä kovemmat olivat paineet. Saat sponsoreita ja sopimuksia, ja sen jälkeen täytyy alkaa miellyttää kaikkia. Kun ei pääsekään enää palkintopallille, saa niskaansa kaiken vihan ja puheet siitä, ettei ole tarpeeksi hyvä, van de Leur jatkoi.

Lopettamisesta alkoivat vaikeudet

Ura alkoi hiipua läpimurtovuodesta 2002. Loukkaantuminen pilasi suuren unelman – osallistumisen Ateenan kesäolympialaisiin 2004 – ja sen jälkeen van de Leurin ainoiksi isoiksi saavutuksiksi jäivät kolme Hollannin mestaruutta 2007.

Van de Leur lopetti uransa 22-vuotiaana vuonna 2008. Sen jälkeen alkoivat hurjat vaikeudet henkilökohtaisessa elämässä. Hän koki henkistä ja seksuaalista väkivaltaa sekä itsemurha-ajatuksia.

Lisäksi van de Leur ajautui raastavaan riitaan raha-asioitaan hoitaneiden vanhempiensa kanssa ja haastoi heidät lopulta oikeuteen hänelle tarkoitettujen rahojen tuhlaamisesta.

Van de Leur voitti raastavan oikeustaistelun, ja vanhemmat tuomittiin palauttamaan hänelle yhteensä 92 000 euroa. Oikeustaistelun karu hinta oli kuitenkin se, että välit vanhempiin menivät täysin poikki. Van de Leur ei ole kymmeneen vuoteen ollut missään yhteydessä isäänsä.

Verona van de Leur taituroi eritasonojapuilla vuoden 2007 EM-kisoissa.

Kahden vuoden hiljaisuuden jälkeen hän tapasi äitinsä – kerran.

– Olin toivonut, että hän olisi kaivannut minua. Hän kuitenkin sanoi minulle toivoneensa, etten olisi koskaan syntynytkään ja kutsui minua huoraksi. Menin sen jälkeen asemalle ja odotin, että seuraava juna tulisi. Jokin sai minut kuitenkin olemaan tekemättä sitä, van de Leur kuvaili sveitsiläislehti Blickille.

Ennen rahojen tuloa van de Leur eli poikaystävänsä kanssa akuutissa rahapulassa. Työtön van de Leur asui yli kaksi vuotta omassa autossaan ja hankki ruokansa elintarvikekauppojen vanhentuneista ilmaistuotteista, tai jos niitä ei ollut tarjolla, niin näpistämällä.

– Ajattelimme, että nukumme autossa vain yhden yön. Yksi yö kääntyi kahdeksi, kaksi kolmeksi ja lopulta autossa meni kaksi vuotta. Pahinta oli talvella, kun saattoi olla 23 astetta pakkasta, eikä tiennyt, herääkö seuraavana aamuna, van de Leur kuvaili.

”Pystyn katsomaan itseäni peilistä”

Viimeinen niitti oli, kun van de Leur valokuvasi puistossa seksiä harrastaneen salaparin ja vaati kiristämällä 1 000 euron summaa vuonna 2011. Kiristetty nainen teki rikosilmoituksen, ja van de Leur vietti tapauksen johdosta 2,5 kuukautta vankeudessa.

Tuomion jälkeen tuolloin 25-vuotiaalla van de Leurilla olisi ollut mahdollisuus kääntää elämässään uusi lehti. Hän ajautui pornobisnekseen erään yhteydenoton jälkeen.

Pornobisneksessä palkkiot olivat houkuttelevat, joten webcam show -esiintyjänä ja poikaystävänsä kanssa tehtyjen pornokohtausten parissa hurahti kahdeksan vuotta.

– Tulin paljon huonommista oloista, joten minulle se oli iso askel. En tietenkään lapsena ajatellut, että pornobisnes olisi se, mitä haluaisin tehdä isona, mutta en välittänyt. Minun ei tarvinnut hakea hyväksyntää lähipiiriltä, pornobisneksessä olevat hyväksyivät minut sellaisena kuin olin, van de Leur kuvaili.

Van de Leur jätti pornobisneksen vuoden 2019 lopussa. Nyt hän on taas mukana telinevoimistelussa – juttuja kirjoittavana toimittajana. Lisäksi hän käy luennoimassa koululaisille elämästään ja siitä, mitä kannattaa tehdä elämän eri vaikeuksissa.

– Olen nyt onnellinen! Olen tehnyt elämässäni paljon virheitä ja vääriä ratkaisuja mutta pystyn silti katsomaan itseäni peilistä.