Kuin raivo härkä ja 9 muuta legendaarista urheiluelokuvaa – sekä mistä ne löytää katsottavaksi

Paul Newman (Lämäri, vas.), Mickey Rourke (The Wrestler), Sylvester Stallone (Rocky) ja Margot Robbie (I, Tonya) tähdittävät urheilurainojen parhaimmistoon kuuluvia elokuvia.

Ilta-Sanomat listasi kymmenen tunnettua urheiluelokuvaa.

Joe Pesci ja Robert De Niro näyttelivät klassikkomaineeseen nousseessa nyrkkeilyelokuvassa Kuin raivohärkä.

Kuin raivo härkä

Jake LaMotta pieksee valkokankaalla jopa Rockyn. 106 kertaa ammattinyrkkeilijänä otelleen LaMottan elämästä kertova Kuin raivo härkä (Raging Bull) on monen mielestä kaikkien aikojen urheiluelokuva.

Yli 300 000 käyttäjää on antanut leffasta arvionsa supersuositusssa IMDb:ssä, ja verkkopalvelu listaa sen urheiluaiheisten elokuvien ykköseksi.

Kehässä iskukestävyydestään tunnettu LaMotta muun muassa otteli kuudesti Sugar Ray Robinsonia vastaan. Elämä oli väkivaltaista myös siviilissä. Bronxilainen ehti esimerkiksi solmia kuusi avioliittoa ja istua vankilassa.

Vuonna 1980 julkaistu, omaelämäkertaan perustuva ja Martin Scorsesen ohjaama mustavalkoelokuva teki lopullisesti megatähden pääosaa näyttelevästä Robert De Nirosta. Hän sai roolistaan Oscar- ja Golden Globe -palkinnot. Sivuroolissa loistaa nuori Joe Pesci.

Hieman yllättäen klassikkorainaa ei löydy suosituimmista suomalaisista suoratoistopalveluista tällä hetkellä. Vuokraaminen onnistuu muun muassa Apple TV:stä ja Rakuten TV:stä.

IMDb-arvosana 8,2

Sylvester Stallone on palannut Rockyn rooliin useampaan otteeseen.

Rocky

Rockyn tietävät kaikki. Vaikka Sylvester Stallonen näyttelemä Rocky Balboa on fiktiivinen henkilö, comebackeihin erikoistunut hahmo on hyvissä voimissa vielä yli neljä vuosikymmentä ensimmäisen elokuvan julkaisun (1976) jälkeenkin.

Ammattinyrkkeilijän klassisen altavastaajan tarinan lisäksi elokuva loistaa musiikillaan, jonka on säveltänyt Bill Conti.

Rocky on arvostetun amerikkalaisen The Athletic -verkkojulkaisun top 100-urheiluelokuvalistan numero yksi.

Rocky-sarjan viisi ensimmäistä elokuvaa ovat tällä hetkellä vuokrattavissa muun muassa Viaplayssa ja Elisa Viihteen vuokraamossa. Mutta mitä isompi järjestysnumero, sitä vähemmän katsomiseen on tarpeen investoida aikaa.

IMDb-arvosana 8,1

Clint Eastwood ja Hilary Swank saivat Oscarit Million Dollar Babysta.

Million Dollar Baby

Pugilismi dominoi listaa, ja genren tuotantoa voisi olla listalla jopa enemmänkin.

Clint Eastwoodin ohjaama Million Dollar Baby kertoo naisnyrkkeilijästä, joka tähtää ammattilaiseksi. Yritys tietysti alkaa lupaavasti, mutta saa yhdessä lyhyessä hetkessä dramaattisen käänteen, joka hätkähdyttävyydessään kestää enemmän kuin yhden katsomiskerran.

Hilary Swank tulkitsee pääroolin Oscarin arvoisesti. Leffamaailman himoituimmalla pystillä palkittiin myös elokuva itse, ohjaaja Eastwood ja sivuosan näytellyt Morgan Freeman.

Vuonna 2004 julkaistu Million Dollar Baby on IMDb:n eniten ääniä saanut urheiluelokuva. Sen voi striimata tällä hetkellä HBO:lta.

IMDb-arvosana 8,1

Arthur Agee Hoop Dreamsissa.

Hoop Dreams

Suomessa melko tuntematon, mutta kriitikoiden rakastama Hoop Dreams on lähes kolmetuntinen dokumentti. Sitä on arvioitu ehdottomasti katsomisen arvoiseksi, vaikka urheilu ei kiinnostaisi pätkääkään. Siinäpä jo kehuja sporttileffoja janoaville.

Vuonna 1994 ilmestynyt teos kertoo kahden nuoren chicagolaisen nuoren unelmista päästä NBA-pelaajaksi. Koripallo on kuitenkin pelkkä kehys dokkarille, jossa käsitellään myös muun muassa rotueroja ja lähiöelämää. Ohjaaja Steve James kuvasi elokuvaa yli neljä vuotta.

Hoop Dreams on Vulture-verkkojulkaisun top 50-urheiluelokuvalistan ykkönen. Se tunnetaan Suomessa myös nimellä Unelmana koripallo. Leffan voi vuokrata ainakin Apple TV:stä.

IMDb-arvosana 8,3

Daniel Brühl ja Chris Hemsworth verisesti kilpailevina formulakuljettajina Rush-elokuvassa.

Rush

Ennen Sennaa ja Prostia tai Häkkistä ja Schumacheria olivat Niki Lauda ja James Hunt. Heidän kamppailuaan kuvaava Rush on listan ensimmäinen 2010-luvulla julkaistu elokuva, samoin ensimmäinen moottoriurheiluaiheinen.

– Rush saattaa olla paras kilpa-autoilusta koskaan tehty elokuva, arvioi IS:n elokuvakriitikko Tarmo Poussu leffan ilmestyttyä 2013.

Ron Howard on ohjannut elokuvan, jossa toistensa vastakohdat Lauda ja Hunt käyvät raakaa taistelua formula 1:n maailmanmestaruudesta 1970-luvulla. Jäykänpuoleista Laudaa esittää Daniel Brühl ja letkeää Huntia Chris Hemsworth.

Rushin voi striimata tällä hetkellä ainakin Ruudusta.

IMDb-arvosana 8,1

Christian Bale ja Matt Damon ovat päärooleissa Le Mans 66 -elokuvassa.

Le Mans 66 – täydellä teholla

Moottoriurheilun ystäville pitää vihjata myös Le Mans 66 -elokuvaa. Viime vuonna ilmestynyttä elokuvaa ei tuoreutensa vuoksi löydy vielä monilta top-listoilta, mutta ensimmäiset arviot vasta hiljattain vuokrauslistoille ilmestyneestä leffasta ovat lupaavia.

Le Mans 66 oli myös parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaana. Pystit irtosivat parhaasta leikkauksesta ja äänileikkauksesta.

Leffa on alkuperäiseltä nimeltään Ford vs Ferrari. Siinä autonvalmistajat tähtäävät keinoja kaihtamatta Le Mansin 24 tunnin klassikkokisan voittoon. Päärooleissa Carroll Shelbyä näyttelee Matt Damon ja Ken Milesiä Christian Bale.

Le Mans 66:n voi vuokrata tällä hetkellä muun muassa Viaplaysta ja Elisa Viihteen vuokraamosta.

IMDb-arvosana 8,1

Vuoden 1977 Lämärissä pelasi muun muassa Paul Newman.

Lämäri

Lämäri (Slap Shot) on kulttiklassikko, jota ilman ei voi kasata tällaista listaa. 1970-luvun jääkiekkoon Pohjois-Amerikassa sijoittuva elokuva ei ehkä säkenöi kerronnallisilla ansioillaan tai palkintosateella, mutta viihdyttää, jos sitä ei ota liian vakavasti. Elokuvan on ohjannut George Roy Hill.

Pääosassa Paul Newman esittää pelaaja-valmentaja Reggie Dunlopia. Mutta kuten kaikki tietävät, leffan tunnetuimmat hahmot ovat Rautaliigasta kaukaloon ja Charlestown Chiefsin riveihin ponnistavat Hansonin veljekset. Eivät ne, jotka myöhemmin lauloivat Mmmbop, vaan ne, joiden esikuvia olivat jopa NHL:ssä pelanneet Carlsonin veljekset Jack, Jeff ja Steve.

Kuten harmillisen moni listan elokuvista, myös Lämäri on tällä hetkellä vain vuokrattavissa Suomessa, eikä sitä löydy suoratoistopalveluista.

IMDb-arvosana 7,3

Mickey Bourke showpainijana Wrestlerissä.

The Wrestler – painija

Vaikka amerikkalainen showpaini voi tuntua pelleilyltä ja kaikki tietävät ettei otteluiden lopputuloksilla ole mitään tekemistä urheilun kanssa, tätä wrestlingistä kertovaa draamaa ei kannata sivuuttaa pelkkien ennakkoluulojen perusteella.

Showpaini on hämmentävä amerikkalainen viihdeilmiö, jossa usein kiinnostavinta on, mitä tapahtuu kehän ulkopuolella. The Wrestler kertoo Randy ”The Ram” Robinsonista, kehäraakista joka ajautuu viimeisillä vuosillaan raapimaan elantoa köyhistä indiekehistä.

Vuonna 2008 ilmestyneen elokuvan on ohjannut Darren Aronofsky. Pääosan esittäjälle Mickey Rourkelle povattiin roolityöstä Oscaria, mutta hän sai tyytyä Golden Globeen.

The Wrestler on suositun Rotten Tomatoes -verkkosivuston top 150-urheiluelokuvalistan ykkönen. Se on tällä hetkellä vain vuokrattavissa Suomessa.

IMDb-arvosana 7,9

Jerry McGuire -elokuvan pääosissa ovat Tom Cruise ja Cuba Gooding.

Jerry Maguire – elämä on peliä

Netflixistä löytyy yllättävän vähän urheiluelokuvien kirkkaimpaan kärkeen yleisesti arvioituja teoksia. Jerry Maguire – elämä on peliä saattaa olla jo puhki katsottu tv-kanavien kierrätyksestä, mutta sille voi silti antaa aikaa paremman puutteessa.

Millenniaalit, huomio: tästä 1996 julkaistusta leffasta löytyy se gifeistä ja meemeistä tuttu kohtaus, jossa Tom Cruisen näyttelemä urheiluagentti huutelee antennipuhelimessa rahan perään.

Cruise oli roolistaan ehdolla pääosa-Oscarin saajaksi, mutta ei saanut palkintoa. Sivuroolin näytellyt Cuba Gooding jr. sen sijaan sai.

IMDb-arvosana 7,3

Margot Robbie esittää Tonya Hardingia tositapahtumiin perustuvassa luisteludraamassa.

I, Tonya,

Yhdysvaltalaiset taitoluistelijatähdet Tonya Harding ja Nancy Kerrigan olivat urheilumaailman puhutuimpia henkilöitä Lillehammerin olympialaisten alla 1994. Keskinäinen kilpailu johti skandaalimaiseen pahoinpitelyyn, jonka masinoi Hardingin lähipiiri.

Hardingin dramaattisen tarinan kertovaa elokuvaa on kuvailtu mustaksi komediaksi. Pääroolin Graig Gillespien ohjaamassa ja vuonna 2017 ilmestyneessä elokuvassa esitti Margot Robbie.

I, Tonya pääsi osalliseksi Oscareista. Allison Janney näytteli palkinnon arvoisesti Hardingin väkivaltaista äitiä LaVona Goldenia.

I, Tonya löytyy Netflixistä ja vuokraamoista.

IMDb-arvosana 7,5

Listalle voisivat hyvin kuulua myös vaikkapa Senna (IMDb 8,5), Free Solo (IMDb 8,2) ja Moneyball (IMDb 7,6). Ne on käsitelty aiemmin toisessa artikkelissa:

Huippuarvostettu Senna on vielä viikon päivät katseltavissa Yle Areenassa. Se löytyy myös muun muassa Netflixistä.

Mitä muuta?

Olisiko Michael Jordanin ja Väiski Vemmelsäären tähdittämä Space Jam kuulunut myös kymmenikköön? Entä Lake Placidin olympialaisten jääkiekkoihmeestä kertova Miracle? Tai vaikkapa Madonnan ja Tom Hanksin baseballraina Omaa luokkansa?

Kirjoita oma suosikkisi alle artikkelin kommenttikenttään! Kerro myös, mistä palvelusta sen voi katsoa.