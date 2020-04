Koronavirus uhkaa peruuttaa lasten urheiluleirit ja suuret tapahtumat – voi iskeä rajusti myös lajiliittojen kukkaroihin

Pesä- ja lentopallon harrastajat ja johtajat joutuvat odottamaan kesää kuin tulisilla hiilillä.

Koronavirusepidemia on luonut synkän varjon lasten ja nuorten urheilun massatapahtumien ylle.

Kauhuskenaarion toteutuminen iskisi rankasti myös lajiliittojen kukkaroihin.

Koronavirusepidemia on jo peruuttanut tai peruuttamassa useat kesän suurista urheilutapahtumista aina Jukolan viestiä myöden.

Myös pesäpallo- ja lentopalloliitossa eletään tilanteen suhteen tulisilla hiilillä.

Lentopallon vuotuinen massatapahtuma Power Cup oli merkitty järjestettäväksi Salossa kesäkuun ensimmäisellä viikolla, mutta Lentopalloliitto ilmoitti turnausajankohdan siirtyvän.

Power Cup on maailman suurin juniorilentopalloturnaus ja vuosittainen osallistujamäärä on lähennellyt 10 000 pelaajaa.

– Teemme kesäkuun alkuun mennessä päätöksiä turnauksen mahdollisesta uudesta ajankohdasta loppukesälle. Terveys on ykkösasiamme, ja seuraamme tilanteen suhteen ohjeistuksia, turnauksen tapahtumajohtaja Riia Martinoja kertoo.

Riia Martinoja on Power Cupin tapahtumajohtaja.

Koronauhka on langennut myös vuotuisten pesäpalloleirien päälle. Valtakunnalliset (4 kpl) ja alueelliset (7 kpl) pesäpalloleirit keräävät vuosittain yli 10 000 lasta ja nuorta kansallispelin pariin.

– Viranomaismääräykset ohjaavat päätöksentekoamme. Leiritoiminnan osalta keskeinen kysymys on, missä vaiheessa meille tulee informaatiota, jonka pohjalta pystymme tekemään päätöksiä, Pesäpalloliiton urheiluyksikön johtaja Mikko Huotari kertoo.

– Nämä tiedot liittyvät kokoontumismääriin sekä ohjeistuksiin siitä, miten suhtaudutaan lähiympäristön koronavirustartuntoihin tai sen epäilyihin kesällä tai syksyllä. Seuraamme tilannetta rauhassa, mutta on tietysti selvää, että terveys- ja turvallisuusaspekti on kaikista tärkein,

Turnausten sekä leirien peruminen aiheuttaisi lajiliitoille merkittävän loven kukkaroon ja vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia.

– Power Cupin tulot liitolle ovat pyörineet vuosittain noin 500 000 euron liepeillä. Kyse on siis todella merkittävästä summasta, joka ei voi olla heijastumatta talouteemme, Lentopalloliiton toimitusjohtaja Seppo Siika-aho kertoo

– Mikäli turnausta ei pystytä pelaamaan, on Suomessa oletettavasti epidemian suhteen tilanne sellainen, että myös aikuisten maajoukkuetoiminta ja leiritykset ovat keskeytetty. Se tuo tietysti vähän säästöjä ja kompensoi tilannetta, mutta sitä ei tietysti kukaan toivo.

Pesäpalloliitto ilmoitti alkuviikolla lomauttavansa lähes koko henkilöstönsä huhtikuun alusta alkaen, eivätkä uhkakuvat pesiskesän suhteen helpota kattojärjestön kireää taloustilannetta.

Koronavirus on laittamassa pesäpallokesän täysin uusiksi.

Leiritoiminta on lajiliitolle iso tulonlähde, ja Huotarin mukaan kilpailutoiminnan ja leirien peruminen lähentelisi vaikutusten muodossa katastrofia.

– Urheilutoiminnan järjestäminen kilpailulupineen on tulopuolella vähän reilu miljoona euroa ja leiritoiminta noin 500 000 euroa liiton 3,5 miljoonan budjetista.

– Jos tältä kesältä nämä tulot jäävät saamatta, eikä mistään saada rakennettua kompensaatioita tai tukipaketteja, niin pesäpallo voi olla eri laji tämän jälkeen, Pesäpalloliiton urheiluyksikön johtaja Huotari lataa.

Koronan taloudelliset vaikutukset voivat pahimmassa tapauksessa olla lajiliitoille lähes turmiollisia, mutta Siika-aho ja Huotari korostavat kuitenkin, että raha näyttelee tässä tilanteessa vain yhtä roolia.

– Lasten ja nuorten lentopallon sarjatoiminta jouduttiin jo keskeyttämään ennen huipennuksiaan. Power Cup on tapahtuma, joka kerää kasaan suurimman osan harrastajista ja on koko lajiliikkeen yhteen kokoava voima. On harrastajiemme kannalta suuri harmi, jos turnaus perutaan. Terveys edellä mennään, mutta emme halua vielä heittää toivoamme, Siika-aho toteaa.

Merkittävät rahasummat ovat vaarassa lipua ohi lentopalloilijoilta.

Myös Huotari kantaa huolta nuorista harrastajista. Pesäpalloliikkeellä on kova tahtotila viedä kausi läpi siinä muodossaan kuin epidemia sen aikanaan sallii.

– Toivottavasti mukavassa nousussa ollut lajimme jaksaa tämän kriisin yli. Leirit ovat harrastajille usein se suurin kipinän synnyttäjä. Toivon sydämestäni, että saamme tästäkin kesästä lapsille jäämään tunteen, että pesis on kivaa.