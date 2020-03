Kohuvideo leviää netissä: ampuiko poliisi kohti koronakieltoa uhmannutta surffaajaa?

Surffaaja juoksi pakoon, kun poliisi alkoi ampua Costa Rican rannoilla.

Paikallinen La Republica -lehti kertoo, että Costa Rican Puntanerasin kaupungin rannalla tapahtui torstaina hurjannäköinen välikohtaus, jossa poliisi ampuu kohti pakoon juoksevaa surffaajaa.

Lehden mukaan surffaajat ovat aiheuttaneet päänvaivaa virkavallalle, koska he eivät ole noudattaneet ohjeistuksia pysyä sisätiloissa. Surffaus rannoilla ei ole sallittua, ja polisiit ovat joutuneet jatkuvasti puuttumaan asiaan.

Costa Ricassa on WHO:n mukaan 295 varmistettua koronatartuntaa. Covid-19-tauti on vaatinut maassa kaksi kuolonuhria.

Lehti on linkittänyt uutiseensa videon, jossa tapahtuma näkyy selvästi. On mahdollista että poliisi ampuu pelotellakseen surffaajaa, mutta tähtää silti uhkaavasti häntä kohti.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

La Repulican mukaan surffaaja aikoo nostaa syytteen tapon yrityksestä.

Tapauksesta on uutisoitu ympäri maailmaa, ja video on levinnyt sosiaalisessa mediassa vauhdilla. Muun muassa espanjalaiset Marca ja AS ovat uutisoineet välikohtauksesta.

Costa Rican viranomaiset ovat luvanneet tutkia asiaa.

La Republica kertoi jo aiemmin, että kolme surffaria oli pidätetty Costa Ricassa, koska he eivät olleet noudattaneet ohjeistuksia.

Marcan mukaan myös maailman huippusurffareihin lukeutuva Noe Mar McGonagle on pidätetty samasta syystä. McGonagle on voittanut ISA-liiton maailmanmestaruuden, ja hänet oli jo nimetty Tokion kesäolympialaisiin.