Koronakriisi johti erikoiseen ilmiöön – vedonlyönnin kohteiksi ilmaantui haamuotteluita

Joidenkin vedonvälittäjien listoille on ilmestynyt pelejä, joita ei todellisuudessa pelata. Suomalaisasiantuntijan mukaan haamuotteluita ei tarvitse pelätä näkevänsä Veikkauksen listoilla.

Urheilutapahtumat ovat tällä hetkellä vähissä, kun lähes koko maailma on pysähtynyt koronakriisin vuoksi. Poikkeuksellinen tilanne tuo mukanaan ikäviä lieveilmiöitä, joista yksi liittyy urheiluvedonlyöntiin.

Joidenkin ulkomaisten peliyhtiöiden kohdelistoilla on havaittu niin sanottuja haamuotteluita, eli matseja joita ei oikeasti edes pelata tai joissa kaikki urheilulliset kriteerit eivät täyty.

– Asiasta on tullut tietoa yhteistyökumppaneiltamme, ja sosiaalisessa mediassa on myös näkynyt esimerkiksi twiittejä aiheesta, SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoo.

– Vedonlyöntikohteita on nyt todella vähän. Yleisellä tasolla voi sanoa, että kun on kysyntää ja kiinnostusta, niin tässäkin asiassa nähdään mahdollisuus hyötyä, kuten missä tahansa rikollisessa toiminnassa.

Ikosen mukaan haamuotteluiden määrää on vaikea arvioida. Hänen tietojensa mukaan arveluttavia otteluita on havaittu ainakin Venäjältä ja Ukrainasta.

– Tuskin niitä massiivisesti on. Eikä kyseessä ole täysin uusi ilmiö, näitä on tavattu joskus aiemminkin. Mutta nyt tapauksia on jonkin verran aiempaa enemmän vallitsevasta tilanteesta johtuen.

Haamuotteluita ei Veikkauksen listoilla

IS:n tietojen mukaan tuoreimmissa tapauksissa on ollut kyse jalkapallon harjoitusotteluista, joissa alasarjojen joukkueet ovat kohdanneet seurannalta piilossa esimerkiksi harjoitusleirillä. Normaalisti tällaiset ottelut eivät nousisi listoille, mutta koronan aikana kynnys on matalammalla.

Ikonen arvioi, että haamuotteluita ei tarvitse pelätä näkevänsä Veikkauksen listoilla eikä muidenkaan vastuullisten vedonlyöntiyhtiöiden tarjonnassa todennäköisesti. SUEK ja Veikkaus ovat myös käyneet keskusteluja asiasta.

– Yhtiöillä on omat seurantajärjestelmänsä ja yhteistyötahot, joiden kiinnostus myös kohdistuu näihin tapauksiin. Tietoa on nopeasti saatavilla.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tehtävänä on vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. Vedonlyönti on kansainvälinen miljardibisnes, joka liittyy olennaisesti urheiluun.

Ulkomaiset peliyhtiöt eivät saa markkinoida tuotteitaan Suomessa, mutta jos lisenssit toimipaikassa ovat kunnossa, pelejä voi tarjota myös suomalaisille asiakkaille. Nettipelaamista ulkomaille ei ole kielletty.