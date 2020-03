Penkkiurheilijan taivas avautui yllättäen – tv-kanavat avaavat nyt kilpaa kultaisia arkistojaan

Tv-kanavat lähettävät nyt joukolla nostalgisia urheilutapahtumia, jotka nostavat kylmät väreet penkkiurheilijan iholle.

Käynnissä oleva koronakriisi on pysäyttänyt liki kaiken urheilun päältä maan – Valko-Venäjän kiekkoliigaa ja paria muuta lukuun ottamatta.

Penkkiurheilijalle tilanne kuulostaa painajaiselta, mutta siitä onkin yllättäen muodostumassa päinvastainen tilanne, lähes paratiisi. Tarjolla ei olekaan enää yhtäkään tylsää urheilutapahtumaa, vaan pelkkiä huippuklassikoita.

Jo viime viikonloppuna Yle hemmotteli urheiluromantikkoja näyttämällä läpi viikonlopun toinen toistaan legendaarisempia talviurheilutapahtumia menneiltä vuosikymmeniltä.

Ylen esimerkin innoittamana myös lukuisat muut normaalisti suoria urheilulähetyksiä televisioivat kanavat ovat suunnanneet katseensa menneeseen.

Arkistoholvien saranat narisevat nyt kilpaa, kun eri kanavat kaivavat esiin pölyttyneitä mutta kultaisia arkistonauhojaan.

SM-liigaa, Valioliigaa, formuloita...

Telia näyttää Telia TV -palvelussaan maksutta 38 legendaarista SM-liigan pudotuspeliottelua.

Sarja alkaa TPS:n ja Jokerien kevään 1996 ratkaisevasta loppuottelusta ja etenee siitä kohti nykyhetkeä. Mukaan mahtuvat esimerkiksi kaikkien aikojen liigajoukkueena pidetyn vuoden 1998 HIFK:n mestaruusottelu Ilvestä vastaan, Ässien ja Sportin välinen ratkaiseva 7. karsintaottelu keväältä 2009 ja Helsingin dramaattisia puolivälierien paikallispelejä vuodelta 2011. Aikataulu tästä.

Viasat ja Viaplay hemmottelevat Valioliigan ja NHL:n faneja ikimuistoisilla otteluilla.

Tulevana viikonloppuna nähdään Valioliigan retroviikonloppu, jossa nykyselostajat selostavat uudelleen 2000-luvun huippupelejä. Lauantaina on ohjelmassa esimerkiksi Arsenalin ja Manchester Unitedin välinen taisto kaudelta 2001–02. Aikataulu tästä.

NHL:n puolelta Viasat esittää ensi viikolla joka päivä yhden kokonaisen finaalisarjan. Ensimmäinen maanantaina on vuorossa kevään 1996 näytös Coloradon ja Floridan välillä. Mukaan mahtuu myös esimerkiksi Calgaryn suomalaiskolmikon kitkerä taipuminen Tampalle vuonna 2004. Aikataulu tästä.

C More puolestaan näyttää Telian tavoin SM-liigan klassikkofinaaleja mutta myös Espanjan La Ligan sekä Mestarien liigan klassikkopelejä. Sunnuntaina ensimmäisessä La Liga -klassikossa ohjelmassa on Barcelona–Real Madrid joulukuulta 2003. Aikataulu tästä.

Lisäksi C More alkaa näyttää ikimuistoisten F1-kausien koosteita. Sarja alkaa Ayrton Sennan ja Alain Prostin taistoista 1980-luvun lopulta. Mukana on myös muun muassa Michael Schumacherin ensimmäinen mestaruuskausi Benettonilla 1994 ja tietenkin Mika Häkkisen sekä Kimi Räikkösen mestaruuskaudet. Aikataulu tästä.