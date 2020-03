Riskialueilta tulleiden heikko koronakontrolli hämmästyttää – Espanjasta Suomeen palanneen Kaj Kunnaksen kokemus kertoo paljon

Toimittaja Kaj Kunnas ylistää koronakriisin sankareita.

Toimittaja Kaj Kunnas on ehtinyt kokea kaksi koronakriisin aikana jo tutuksi tullutta rajoitusta – ulkonaliikkumiskiellon ja kotikaranteenin.

Espanjan Almuñécarissa Kunnas oli seurueineen viikon ulkonaliikkumiskiellossa ennen kuin pääsi Finnairin ekstralennolla Suomeen. Torstaina on menossa karanteenipäivä numero kuusi.

– Minä luotan viranomaisiin, hallituksiin, poliitikkoihin ja THL:ään. Jos he tekevät jonkun päätöksen, niin seuraan sitä ja luotan siihen, kuuluu Kunnaksen jämpti näkemys tiukoista ja tarpeellisista rajoituksista.

Määräyksistä, rajoituksista ja niiden noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä on puhuttu koronakriisin yhteydessä. Myös ulkomailta Suomeen palaavien kansalaisten ohjeistaminen ja toiminta esimerkiksi lentokentillä on puhuttanut.

Kunnas lensi Suomeen lauantaina. Ulkonaliikkumiskieltoon verrattuna matkapäivä oli ymmärrettävästi erilainen.

– Siinä ollaan sekä lentokoneissa, busseissa että passijonoissa ihan vieri vieressä ja kiinni toisissamme.

Kunnas itse seuraa tarkasti mediaa ja tiesi Suomeen tullessaan miten tulee toimia. Yleisesti tiedottamisessa oli kuitenkin ainakin Kunnaksen kokemuksen perusteella parantamisen varaa:

– Silloin oli tavallaan omien tietojen varassa. Sain seuraavana päivänä tekstarin sekä suomeksi että ruotsiksi tästä 14 päivän karanteenista, Kunnas sanoo mutta lisää heti perään:

– Nämä asiat ovat koko ajan kehittyneet. Kun minä lensin lauantaina, silloin ei vielä ollut koneessa paljon tietoja, mutta kun vaimo tuli sunnuntaina, niin hän sai A4-paperin ohjeita siitä, miten pitää käyttäytyä ja mitä pitää tehdä. Kyllä viranomaiset varmasti päivä päivältä parantavat ja tehostavat toimintaansa.

Kunnas ei ole ainoa, joka on huomioinut lentokenttien ongelmakohdat. Moni on ihmetellyt, miten riskialueilta on ollut mahdollista palata Suomeen ilman tarkempaa kontrollia tai ohjeistusta.

Helsinki-Vantaan lentokentällä ohjeistetaan Suomeen palaavia matkustajia.

”Itse pääsee helpolla”

Espanjan ulkonaliikkumiskiellon aikana Kunnakselle tulivat tutuksi kadulla päivystävät poliisipartiot. Ikävästä tilanteesta huolimatta asiat sujuivat Kunnaksen mielestä hyvin.

– Siellä tuli tosi selkeitä ohjeita siitä, mitä ulkonaliikkumiskiellon aikana saa tehdä ja mitä ei.

Nyt Kunnas on siis kotikaranteenissa vähintään 14 päivän ajan. Seurana on vaimo, ja aika kuluu ”kevätaurinkoa katselleen, nurkkia siivoillen ja pelejä pelaillen”.

– Onhan se outoa, kun olet 57 vuotta elämästäsi elänyt ja olet aina saanut mennä just sinne minne haluat silloin kun haluat, mutta taas toisaalta se riippuu kehen ja mihin vertaa. Sekä Espanjassa että täällä meillä kotona on vettä, ruokaa, turvaa, sähköä, wifit... ei mulla ole mitään valittamista.

Kunnas nostaakin esille koronakriisin sankarit.

– Kyllä sitä itse helpolla pääsee, kun vertaa lääkäreihin, sairaanhoitajiin, bussikuskeihin, kaupankassoihin, siivoojiin... heidän on lähdettävä työpaikoilleen, ja he altistuvat tietenkin aivan eri tavalla kaikelle. Niin iso, iso respect siihen suuntaan.

Työkalenteri tyhjänä

Vaikka Kunnas pääseekin helpolla moneen muuhun verrattuna, koronakriisi iskee kuitenkin jokaiseen omalla tavallaan. Kunnaksen työkalenteri on kevään osalta tyhjentynyt. Peruttujen urheilutapahtumien vuoksi myös kesä vaikuttaa tässä vaiheessa töiden osalta hiljaiselta.

– Hyvä että siirtyi nämä urheilukilpailut, siellä kun on kymmeniätuhansia ihmisiä. Ne olivat oikeita päätöksiä, Kunnas sanoo viitaten koronapandemian vuoksi siirtyneisiin jalkapallon miesten EM-kisoihin ja Tokion olympialaisiin.

Henkilökohtaisella tasolla koronavirus vaikuttaa pitkittyessään myös siihen, milloin Kunnas pääsee tapaamaan kahta ulkomailla asuvaa tytärtään ja lapsenlasta.

Toinen Kunnaksen tyttäristä asuu Kanadassa, toinen Keski-Euroopassa.

– Tänä päivänä on onneksi Skypeä ja tällaista, jonka kautta voi pitää yhteyttä. Toistaiseksi heilläkin on ollut lippu korkealla. Toivotaan parasta, ei tässä oikein muuta voi.