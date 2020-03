Jo viisi koronatartuntaa nyrkkeilyn olympiakarsinnoista – Elina Gustafsson raivostui: ”Vastuutonta ja idioottimaista”

Lontoossa järjestetyn ja keskeytetyn nyrkkeilyn olympiakarsintaturnauksen jälkeen on tullut tietoon ainakin viisi koronavirustartuntaa.

Lontoossa järjestetty nyrkkeilyn olympiakarsintaturnaus keskeytettiin viime viikon maanantaina koronavirusuhan takia.

Turnaus jatkui, vaikka muu maailma tuntui jo pysähtyneen pandemian takia. Nyt jo viiden turnauksessa mukana olleen tiedetään saaneen koronatartunta.

The Guardianin mukaan sairastuneista kaksi ovat turkkilaisia nyrkkeilijöitä ja kolmas heidän valmentajansa Seyfullah Dumlupinar. Tiettävästi kyse on miesottelijoista.

Lisäksi muun muassa Total Croatia News uutisoi torstaina kroatialaisottelija Toni Filipin ja valmentajan Tomo Kadićin sairastuneen.

– Virus on ollut pinnalla joulukuusta 2019 alkaen. On välttämätöntä kysyä, miksei Euroopan-karsintaturnausta siirretty ennen kuin se edes ehti alkaakaan? He eivät ajatelleet kenenkään terveyttä, minkä seurauksena he järjestivät tämän kamalan turnauksen, kritisoi Turkin nyrkkeilyliiton puheenjohtaja Eyup Gozgec Britannian hallituksen ja Kansainvälisen olympiakomitean päätöstä.

Turnauksessa oli mukana jopa 350 urheilijaa 40 eri maasta. Mukana olivat suomalaisottelijoista Elina Gustafsson, Mira Potkonen, Krenar Aliu, Arslan Khataev sekä Muhammad Abdilrasoon.

Uutiset tartunnoista eivät yllättäneet kotikaranteenista Tampereelta tavoitettua Gustafssonia – päin vastoin.

– Taisin jopa naurahtaa ensin, että no niinpä tietysti, Gustafsson kommentoi IS:lle puhelimitse.

– En ole yhtään ihmetellyt, jos ajattelee, että sinne tuli 40 maasta jengiä. On se saatanan kumma, jos eivät virukset siinä leviä...

Kritiikkitulva turnausta kohtaan ei laantunut sen aikanakaan. Guardianin mukaan jopa Euroopan nyrkkeilyliiton puheenjohtaja Franco Falcinelli totesi yksittäisen nyrkkeilijän tartuttamis- ja tartuntariskin kisojen aikaan ”erittäin suureksi”.

– Kyllähän se oli vastuutonta ja idioottimaista. Mutta sillä mentiin, eikä siinä oikein auttanut. Eikä siis mulla käynyt mielessäkään, että olisin jättänyt leikin kesken, Gustafsson kertoo.

Elina Gustafsson avasi nyrkkeilyn olympiakarsinnat Lontoossa selkeällä voitolla Serbian Aleksandra Rapaicista.

Gustafssonin mukaan suomalaisten kesken käytiin peruskäytännöt käsien pesusta, aivastamisesta, käsidesin käytöstä kyllä läpi, mutta muuten kisoissa ei sen suuremmin asiaa puitu.

– Mähän oon sellainen eristäytyjä muutenkin, kisoissa varsinkin, ja leireillä myös. Olin aika lailla omissa oloissani hotellilla.

Gustafsson karsiutui turnauksesta toisella kierroksella hävittyään 69-kiloisten sarjan hallitsevalle maailmanmestarille, turkkilaiselle Busenaz Sürmenelille 5–0.

Gustafssonin vastustajalla ei ole tällä tietoa todettu koronaan viittaavia oireita. Gustafsson kertoo, että oli ennen Lontoon turnausta valmistavalla leirillä Sheffieldissä, jolla oli mukana myös muutama ottelija Turkista valmentajineen.

– Mun vastustajalla ei ollut tartuntaa, vielä ainakaan. Siellä leirillä me myös sparrattiin yhdessä.

– Mutta tuleehan niitä (tartuntoja) varmaan vielä. Mehän puhutaan nyt kontaktilajista, missä hiki ja räkä lentää, että ihan oikeasti... Olihan siinä taustalla motiivi järjestää tuokin turnaus, varmasti myös raha, Gustafsson toteaa.

Vuoden 2018 Euroopan mestari ja vuonna 2016 MM-pronssimitalisti kertoo itse voivansa oikein hyvin tilanteeseen nähden. Hän aloitti maanantaina peruskuntokauden, harjoittelee kotioloissaan eikä liiemmin stressaa kauden keskeytymistä. Lähitulevaisuuden jatkosuunnitelmista Gustafsson ei antanut tarkempaa tietoa.

– Mennään kun on mennäkseen. Mua ei stressaa tai haittaa, vaikka kausi keskeytyi tai olympialaiset siirtyi. Joillekin tää on kovempi uutinen ja hankala tilanne.

Vain kolme päivää kestäneen Lontoon-karsintaturnauksen oli tarkoitus jatkua 24. maaliskuuta saakka.

Myös Pariisiin 13.–20. toukokuuta kaavailtu karsintaturnaus on peruttu, ja Amerikan-karsintaturnaus peruttiin jo aiemmin. Karsintoja pyritään jatkamaan touko-kesäkuussa.