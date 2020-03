Kimmon työnkuva muuttui dramaattisesti – pelastaa nyt loukkuun jääneitä suomalaiseläkeläisiä Espanjasta: ”Paniikki on valtava”

Torreviejan suomalaiset ovat jääneet loukkuun Espanjaan. Kimmo ja Henna Kyttälä yrittävät kotiuttaa heitä.

Normaalisti näihin aikoihin Torreviejassa pientä matkatoimistoa vaimonsa kanssa pyörittävä Kimmo Kyttälä, 42, järjestäisi suomalaisille urheiluseuroille leirejä ja turnauksia sekä iloisille kuntoilijoille aktiivilomia Espanjan aurinkoisissa maisemissa.

Nyt ei.

Kyttälän pariskunta lähetti torstaina jo toisen lentokoneellisen kotimaahan haikailevia suomalaisia matkaan Alicanten lentokentältä. Kolmas kone lähtee lauantaina ja ainakin neljäskin todennäköisesti järjestetään, niin kovaa kysyntä on ollut.

– Kaupalliset lennot peruttiin keskiviikkona. Ihmisillä, joilla olisi ollut paluulento Suomeen esimerkiksi huhtikuussa, ei ole mahdollisuutta palata. He tukeutuvat nyt meihin. Ihmiset ovat peloissaan, hätä on ollut suuri, Kimmo Kyttälä kertoo.

Torreviejan alueella asuu ja oleilee paljon suomalaisia. Kyttälän arvion mukaan suomalaisten määrä on näihin aikoihin jopa 4 000–5 000 ihmistä, joista moni on ikäihmisiä.

– Ihmiset ovat olleet vihaisia, kun apua ei ole tullut esimerkiksi Ulkoministeriöstä. Kukaan ei ole vastannut heille.

Finnair järjesti aiemmin paluulentoja Malagasta, mutta nekin on lopetettu.

– Täällä Torreviejassa on toinen suuri Espanjan suomalaisyhteisö. Ihmisistä on tuntunut, että heidät on unohdettu tänne.

Kyttälät pyörittävät pientä perheyritystä yleensä kahdestaan, mutta nyt kädet ovat loppuneet kesken. He ovat onnekseen saaneet apulaisia käsittelemään viestitulvaa ja helpottamaan käytännön järjestelyjä.

Kun neljäs kone lauantaina lähtee, Kyttälät ovat kotiuttaneet jo noin 750 suomalaista.

– Ymmärrän ihmisten hädän. Olen kuullut, että joitain vuokranantajia on velvoitettu katkaisemaan vuokrasopimukset ulkomaalaisilta. Kun 80-vuotiaat ihmiset kuulevat tällaiset uutiset, hätä ja paniikki kasvavat valtaviksi. He pelkäävät joutuvansa kadulle, Kyttälä kertoo.

– Viestejä on tullut niin paljon, että joidenkin viestit ovat saattaneet hukkua sähköpostiin, vaikka olemme yrittäneet parhaamme. Heille haluan pahoitella asiaa.

Kimmo Kyttälä on vantaalaisen kestävyysurheiluseuran Downtown 65:n perustajia.

Kyttälää harmittaa, että Torreviejasta palaavia ihmisiä paheksutaan. Espanjassa on jo 250 000 koronatartuntaa, mutta Torrevieja on säästynyt pahimmalta.

– Tämä alue ei todellakaan ole mikään tautipesäke. Nämä ihmiset ovat olleet jo pari viikkoa karanteenissa, ja Torreviejan alue on säästynyt tautisumalta hyvin. Ihmiset sanoivat, että tuntevat itsensä rikollisiksi, kun palaavat nyt Suomeen. Se on täysin väärää spekulaatiota.

– Se pistää vihaksi, kun ihmiset eivät oikeasti tiedä, mikä tilanne täällä on, ja miksi suomalaiset haluavat palata. Monilla on perhe Suomessa, voi olla leikkauksia edessä ja niin edelleen. Onneksi olemme pystyneet auttamaan.

Kestävyysurheilua aktiivisesti harrastava Kyttälä kertoo, että perheyritys on oppinut paljon muutaman päivän aikana.

– Jos on vielä tarvetta viidennelle koneelle, sen järjestäminen sujuu jo jouhevasti. Kiitos Torreviejan suomalaisyhteisölle, joka on auttanut valtavasti.