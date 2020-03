Espoolaisen Jarin 10 vuoden kova työ vieri hetkessä ränniin koronaviruksen takia: ”Yrittäjät ovat täysin oman onnensa nojassa”

Koronavirus vei asiakkaat Jari Ratialta ja Jaana Puhakalta.

– Keilailu on ollut elämäntapamme. Tämä tuntuu… Tämä iskee tosi kovasti, Jari Ratia huokaisee.

Espoolainen keilahalliyrittäjä joutui kaksi viikkoa sitten sulkemaan ovet toisesta toimipisteestään: Tapiolan Keilahallista ja sen lounasravintolasta.

Koronavirus vei asiakkaat.

Ratia vuokrasi vaimonsa Jaana Puhakan kanssa Tapiolan Keilahallin liiketoiminnan 10 vuotta sitten. Lähtökohdat olivat haastavat. Vuoden 2008 finanssikriisi kuritti yhä taloutta. Meni monta vuotta saada toiminta rullaamaan hyvin.

Ratialla ja Puhakalla oli osaamista.

Halliympäristöt olivat tuttuja, sillä kumpikin on entisiä huippukeilaajia. Ratian palkintokaapissa on esimerkiksi EM-joukkuekultaa. Puhakka taas on ainoa suomalaisnainen, joka on saavuttanut henkilökohtaisen MM-kullan.

Kun pallot oli Tapiolassa saatu pyörimään, pariskunnan Kaatolupa Oy:n oli aika laajentaa liiketoimintaa. Vajaa kolme vuotta sitten he tekivät liiketoimintakaupan Leppävaaran Sello-kauppakeskuksen keilahallista.

Vasta kuluvan vuoden aikana Sellon tila on saatu sellaiseksi kuin pari on toivonut. Myös Sellon keilahallin yhteydessä pyöritetään ravintolatoimintaa.

Suomen hallitus tiedotti tiistaina, että koronavirusepidemian vuoksi ravintolat, kahvilat ja baarit suljetaan pika-aikataululla. Uusi laki pitää ravintolat kiinni toukokuun loppuun asti.

Sellon keilahalli joutunee sulkemaan ovensa lauantaina kahdeksi kuukaudeksi. Halli avataan uudelleen, kun lupa saadaan. Vaikkei toimipisteessä ravintolaa olisikaan, ovi jouduttaisiin todennäköisesti pistämään säppiin.

Hallissa ei ole käynyt viime aikoina juuri ketään.

– Markkina kuoli kaksi viikkoa sitten. Myynti on romahtanut melkein 100 prosenttia siitä, mitä olemme sesongilla myyneet, Ratia kertoo.

Jari Ratia uskoo, että yhteiskunnalliset päätökset on tehty sen mukaan, että ihmiset pystyisivät jatkossakin elämään turvallisessa Suomessa.

Ratian yritys ei mene konkurssiin, mutta pitkäjänteinen ja kova työ valuu hukkaan. Liiketoiminta on kasvanut tasaisesti vuosien aikana. On löytynyt uusia keilailun harrastajia.

Ihmiset ovat alkaneet käyttää halleissa myös muita palveluja. Nyt asiakkaat tekevät pitkän ajan ihan muita asioita.

– Tilanne on äärimmäisen turhauttava. Asiat pitää taas aloittaa nollista. Tehdä sama työ, jonka olemme jo vuosien saatossa tehneet, Ratia kertoo edessä olevasta Sisyfoksen urakastaan.

Yksi keilahallitoiminnan ominaisuuksista on, että keilailu on sesonkilaji. Ratian ja Puhakan yrityksen sesonki olisi normaalitilanteessa vielä muutaman kuukauden. Vaikka koronakriisistä toivuttaisiin nopeasti, kesällä on hiljaista. Tämä luo ison haasteen myös muille keilahalleille.

– Meidän pitää joka tapauksessa sitkeillä syksyyn asti. Se on meidän isoin haasteemme tällä hetkellä.

Seuraavat kaksi kuukautta Ratia tekee huoltotöitä, korjaa laitteistoa ja niin edelleen. Sitten vain odotetaan.

Eniten hän suree lomautetun henkilökuntansa kohtaloa.

– Emme ole voineet tarjota tuntityöläisillekään hommia. Se on tosi raskasta.

Omasta ahdingostaan huolimatta yrittäjä ymmärtää hallituksen toimia vaikeassa tilanteessa. Hän uskoo ravintoloiden sulkemispäätöksen olleen saatavilla tiedoilla paras mahdollinen.

Ratiasta on parempi, että koko Suomi pysäytetään pariksi kuukaudeksi ja aloitetaan palvelusektorin jälleenrakennus, jos vaihtoehtona on epidemian vielä pahempi eskaloituminen.

– Tilanne on siitä huolimatta aivan karmea. Sympatiani ovat kaikkien ravintoalan yrittäjien puolella: kaikkien, jotka ovat vapaa-ajan ja palveluiden kanssa tekemisissä.

Ratia veikkaa, että vaikka pankkeja usutettaisiin myöntämään lainoja yrityksille, tilanne pysyy haastavana. Ravintola-alalla edetään kädestä suuhun, eivätkä taseet tai omaisuudet kasva.

Korona kuivattaa kassat nopeasti ja maksuvaikeudet alkavat. Heikosti kannattavia pikkuyrityksiä tuskin lainoitetaan luottotappioiden pelossa.

– Yrittäjät ovat täysin oman onnensa nojassa.

Kriisi on laittanut yrittäjän pohtimaan henkilökohtaisia arvojaan.

– Perhe ja oma terveys ovat elämässäni tärkeimmät asiat yhä. Isot yhteiskunnalliset päätökset on varmasti tehty sen mukaan, että ihmiset pystyisivät jatkossakin elämään turvallisessa Suomessa, Ratia sanoo.

Vakuutuksesta turha odottaa euroakaan

Jari Ratian ja Jaana Puhakan keilahalliyrityksellä on laajin mahdollinen vakuutus. Vakuutuksesta ei kuitenkaan koronakriisissä ole apua.

Ratia kävi vakuutusyhtiönsä kanssa hyvähenkisen keskustelun ja ymmärsi, ettei niin kutsuttu epidemiakorvaus päde tapauksessa.

– Korvaus kattaa tilanteet, joissa ravintolassa tapahtuu ruokamyrkytys ja ravintola laitetaan siivouksen ajaksi kiinni. Ei sitä, että ravintola olisi kiinni kaksi kuukautta, Ratia kertoo.

Hän kysyi olisiko epidemiaan voinut mitenkään varautua.

– Vakuutusyhtiö kertoi, ettei tällaisen kriisin varalle ole olemassa mitään tuotetta.

Ratia ei ole varautunut siihen, että saisi korvauksia tai valtion tukea.

– Vuosien saatossa olen oppinut, että jos tulee ongelma, lopulta on aina yksin.