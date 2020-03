UFC-tähti Conor McGregor lataa suorat sanat koronasta: ”Olemme kaikki punaisessa kulmauksessa ”

Irlantilainen vapaaottelija vetoaa videollaan maansa ja maailman johtajiin.

Monet urheilijat ovat nousseet äänekkäästi esiin viime päivinä pandemian mittoihin levinnen koronaviruksen myötä. Irlantilainen UFC-tähti Conor McGregor on yksi heistä.

Aiemmin McGregor, 31, syytti virusta tätinsä kuolemasta, mutta oikaisi myöhemmin, ettei rakkaan sukulaisen menehtyminen johtunut koronasta. Nyt tammikuussa kehään palannut ottelija ottaa kantaa maansa epidemiatoimiin.

McGregor julkaisi Twitter-tilillään parin minuutin mittaisen videon, jolla hän puhuttelee ihmisiä maailmanlaajuisesti, painotten suoraan kansaansa ja maansa johtoporrasta presidentistä Michael D. Higginsistä alkaen.

– Kunnioitan teitä. Sen sanon, että kun väittelemme totaalisesta kaikkien toimintojen keskeyttämisestä (full lockdown), että meidän täytyy tehdä se. Kaikki aika, mitä käytämme tähän väittelyyn, on turhaa ajan kuluttamista.

– Tunnistan hyvän kamppailun, kun näen sellaisen, ja meillä on sellainen nyt käsissämme, entinen UFC:n höyhen- ja kevytsarjan mestari korostaa.

– Tämä taistelu kysyy meitä kaikkia, olemme kaikki punaisessa kulmauksessa ja odotamme kelloa. Joten yhdistykäämme ja soittakaamme sitä kelloa itse.

Voit katsoa McGregorin puheen alta. Juttu jatkuu noston jälkeen.

– Totaalisen lockdownin pitää alkaa, ja sen pitää alkaa nyt, McGregor painottaa voimakkaasti ja vetoaa samalla paitsi irlantilaisiin, myös koko maailmaan.

McGregor tunnetaan aggressiivisesta ilmaisutavastaan niin kehässä kuin sen ulkopuolellakin. Nyt irlantilainen on kääntänyt kovasanaisuutensa siihen, että Irlanti ja muut maat ryhtyisivät ennakoiviin toimiin.

– Meidän on suljettava lentokenttämme. Meidän on suljettava kaikki toiminta, joka ei ole välttämätöntä. Meidän on lopetettava kaikki tarpeeton matkustaminen, McGregor luettelee.

– Meidän on tehtävä toimet, joita muualla on tehty, ja tehtävä ne nopeammin. Meillä on etulyöntiasema, sillä voimme nähdä tämän tulevan, mutta jos emme toimi se huomioiden, emme voi odottaa toisenlaista lopputulosta.

McGregor palasi kahden vuoden ottelutauon jälkeen UFC-matolle vuonna 2018. 2019 hänelle tuomittiin kuuden kuukauden ottelukielto.

Viime tammikuussa jälleen paluun tehnyt McGregor tyrmäsi vastustajansa Donald Cerronen vain 40 sekunnin jälkeen. Samalla McGregor teki historiaa olemalla ensimmäinen ottelija, joka on voittanut mestaruuden sekä höyhensarjassa, kevyessäsarjassa että välisarjassa.

Vapaaottelija on mitellyt myös nyrkkeilyn puolella. Hän kohtasi 2017 muun muassa nyrkkeilylegenda Floyd Mayweatherin, jolle irlantilainen lopulta hävisi teknisellä tyrmäyksellä.

McGregoria on epäilty seksuaalisesta väkivallasta. Väitteiden mukaan hän olisi syyllistynyt kotimaassaan kaksi kertaa seksuaaliseen tekoon pakottamiseen. Virallisia syytteitä ei vielä ole nostettu, mutta rikostutkinta on käynnissä.