Olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela pitää Tokion kisojen siirtämistä hyvänä asiana – tiivisti monen urheilijan ajatuksen päätöksestä

Tokion olympialaiset siirtyivät vuoteen 2021. Se oli olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummelan mielestä hyvä ratkaisu.

Odotettu päätös tuli vihdoin tiistaina: Tokion olympialaiset siirtyvät koronaviruspandemian vuoksi vuodella eteenpäin. Japanin pääkaupungissa vietetään siis kesäolympialaisia vuonna 2021, ei 2020 kuten oli tarkoitus.

Kesäolympialaiset oli viimeisin urheilun jättitapahtuma, joka on joutunut nöyrtymään pandemian edestä. Aiemmin esimerkiksi jääkiekon naisten ja miesten MM-kisat on ehditty perua, ja jalkapallon miesten EM-kisat siirtää.

Olympialaisten siirtyminen vuodella tarkoittaa sitä, että tuhansien urheilijoiden huolella suunniteltu harjoitusaikataulu menee uusiksi. Huippu-urheilijat ovat viritelleet kuntoa jo vuosia juuri kesään 2020. Nyt pitää sopeutua uuteen tilanteeseen.

Suomen viimeisin kesäolympialaisten kultamitalisti, trap-ampuja Satu Mäkelä-Nummela puhuu todennäköisesti monen urheilijan suulla, kun hän kommentoi IS:lle olympialaisten siirtymistä.

– Terveys on totta kai tärkeintä, olympiavoittaja alleviivaa.

Mäkelä-Nummela ampui Suomelle maapaikan Tokioon viime elokuussa, kun hän sijoittui Hollolan maailmancupissa toiseksi. Viime joulukuussa hänet nimettiin kisoihin ensimmäisten suomalaisurheilijoiden joukossa.

Hän oli jo ennen Japanin pääministeri Shinzo Aben tiistaista siirtoilmoitusta ehtinyt päätellä, että kisat siirretään.

– Ei se mitään, tämä vuosi tulee nyt olemaan tällainen ei-kilpailullinen vuosi. Harjoiteltava on, mutta kisaamaan ei päästä koska kisat peruttu ja hyvä niin, Mäkelä-Nummela, 49, sanoo.

– Nyt on vain sopeuduttava tähän tilanteeseen.

Kuinka haastavaa on henkisesti, kun iso tavoite siirtyykin nyt vuodella?

– Tämä tilanne voi toisaalta myös kasvattaa. Ja en voi jäädä lepuuttamaan laakereita ja odotella ensi vuotta. Harjoiteltava on joka tapauksessa.

Tokio 2020 onkin nyt Tokio 2021.

Koronatilanne vaikuttaa siirrettyjen tai peruttujen kilpailujen lisäksi urheilijoiden arkeen tietysti laajemminkin. Monissa maissa on käytössä jo liikkumisrajoitteita, ja harjoitustiloja ja urheilupaikkoja on suljettu.

Mäkelä-Nummela on toistaiseksi pystynyt harjoittelemaan suhteellisen normaalisti. Kotirata Orimattilassa ei ole vielä ollut virallisesti auki, joten hän on saanut käydä ampumassa rauhassa.

Toki tilanne hänenkin urheilu-uraansa silti vaikuttaa.

– Suunnitellut harjoitusreissut ja kisat jäävät pois. Ja suunniteltu kiekkomäärä saattaa todennäköisesti nyt pienentyä, Pekingin olympialaisissa 2008 kultaa voittanut trap-ampuja sanoo.

Tavaratalon muuttunut arki

Mäkelä-Nummela työskentelee siviilissä myyjänä tavaratalon urheilutekstiiliosastolla. Tavaratalo on auki ja työt hoituvat ainakin toistaiseksi suhteellisen normaalisti – tosin uudet kehotukset ja rajoitukset huomioon ottaen. Asiakasmäärätkin ovat ymmärrettävästi pienentyneet.

– On selkeästi vähemmän asiakkaita ja esimerkiksi yli 70-vuotiaat noudattavat niitä ohjeita. Asiakkailla on kumikäsineitä ja he pitävät välimatkaa, Mäkelä-Nummela kuvailee.

Tokion kisojen on määrä olla Satu Mäkelä-Nummelalle uran neljännet olympialaiset.

Mäkelä-Nummela itse yrittää suhtautua koronakriisiin maltillisesti. Vaikutukset näkyvät kuitenkin kotonakin.

– Tyttö on ammattikoulussa ja tänään hän teki tenttiä tietokoneen kautta kotona. Poika on Santahaminassa Kaartin rykmentissä. Hän on nyt ollut kolmatta viikkoa harjoituslomalla ja lomalla, ja ensi viikolla pitäisi taas mennä sinne. En vielä tiedä, mikä on ohjeistus, Mäkelä-Nummela sanoo viitaten maanantaina uutisoituun Santahaminan Urheilukoulun koronatapaukseen.

Lapset Sara ja Patrik Nummela ovat äitinsä tavoin trap-ampujia.