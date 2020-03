Tokion olympialaiset siirtyvät vuodella eteenpäin – Japanin pääministeri vahvisti

Olympialaisten virallista siirtämispäätöstä koronaviruksen takia on odotettu pitkään.

Tokion kesäolympialaisia siirretään.

Japanin pääministeri Shinzo Abe kertoo ehdottaneensa Tokion olympialaisten siirtämistä vuodella kesään 2021 koronaviruspandemian takia. Aben mukaan Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach oli ilmaissut ajatukselle täyden tukensa kaksikon puhelinpalaverissa.

– Ehdotin kisojen siirtämistä noin vuodella, ja Thomas Bach vastasi 100 prosenttisella hyväksynnällä, Abe kommentoi BBC:n mukaan.

Japanin hallitus ja KOK:n johto järjestivät olympialaisten siirtoa koskevan puhelinkokouksen tiistaina kello 13 Suomen aikaa. KOK:n hallitus on vielä vahvistamattoman tiedon mukaan kokoontumassa myöhemmin tiistain aikana.

Kisojen oli määrä alkaa 24. heinäkuuta. Lukuisat tahot ovat viime päivinä kritisoineet KOK:aa päättämättömyydestä kisojen suhteen. Muun muassa Kanada ilmoitti aiemmin, ettei maan joukkuetta olisi lähetetty Tokioon kesällä, ja myös Australia ja Uusi-Seelanti suunnittelivat kisojen boikotointia. Saksan olympiakomitea liittyi tiistaina kritisoijien joukkoon.

Tilanne kaipasi enää KOK:n virallista päätöstä asiasta. USA Today uutisoi maanantai-iltana, että Tokion 2020 olympialaiset siirretään todennäköisesti vuoteen 2021. Lehti pohjasi tietonsa Kansainvälisen olympiakomitean kanadalaisjäsenen Dick Poundin sanoihin.

Kisojen siirrossa on kyse on valtavasta rahapotista, sillä olympialaisten järjestelyihin on käytetty lähes 12 miljardia euroa ja seitsemän vuotta.

Worldometers-sivuston mukaan maailmassa oli tiistaiaamuna Suomen aikaa yli 382 000 todettua virustartuntaa. Kuolleiden määrä oli noussut yli 16 500:aan.

Juttua päivitetty kello 14.48.