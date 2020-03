Kaikkien kausi on. Ohi, kirjoittaa Tuomas Manninen.

Maisema on muuttunut. Ei näy sermin takana ”Sportin miestä”, tälläkin palstalla vieraillutta rakasta kollegaa, sitä kaveria, joka säännöllisesti kuin käkikello kertoo Vaasan Sportin ”kauden olevan ohi”, kun tulee kaksi tai kolme tappiota putkeen. Usein kaksi–kolme kertaa kaudessa.

No niin. Sportin kausi on todellakin ohi. Kaikkien kausi on. Ohi. Ei päässyt Jukurien mies ilkkumaan ”Mestiksen jumbolle”. Eikä päässyt ”Mestiksen mestari” KooKoo pleijareihin. Sportin mies muuten vihaa tuota leikkisää ”Mestis”-mittapuuta.

En näe Sportin miestä, koska kirjoitan kotona. Etänä. Näen pari hyllyllistä urheilukirjoja. Vanhimmat luin teininä puhki, uusista moni on neitsyt. Selkäni takana on kansioita, joihin olen kerännyt kaikenlaista urheiluun liittyvää. Pöytälaatikot pursuavat käsiohjelmia, jotka olisi mukava joskus järjestää ja luetteloida. Toinen varteenotettava vaihtoehto on nousussa oleva kuolinsiivous.

Muistojen keskellä on hyvä kirjoittaa urheilukolumnia koronakeväänä, kun missään ei enää urheilla. Ei ole tulevaisuutta, ei nykyhetkeä. On menneisyys. Se elää. Parantumaton nostalgia on toki ollut tämän palstan helmasynti alusta asti, 20 vuotta.

Nyt olisi aikaa selvittää se sinänsä pieni asia, jolla olisi voinut olla kohtalokkaat seuraukset: minusta olisi tullut HIFK:n fani. Kauhistuttava ajatus.

Asia muistui taas mieleen, kun luin Helsingin Sanomista suosikkipalstaani, HS 50 vuotta sitten. Maanantaina 2.3.1970 HS kertoi HIFK:n pehmittäneen Ilveksen ja uusineen mestaruutensa. Kuvassa Jorma Thusberg kaataa kuohuviiniä lattialla makaavan Heikki Riihirannan kurkkuun. Ilves oli kaatunut loppuunmyydyssä (10 814) Jäähallissa luvuin 7–3, mestaruus ratkennut pisteen erolla.

Muistan elävästi tietyn hetken kotisohvalla. Tämä voi olla myös valemuisto, siksi pyydän lukijoiden apua. Muistan tv-kuvassa tekstin, että Yle esittää HIFK:n ja Ilveksen pelin ylimääräisenä lähetyksenä. Jälkilähetyksenä luulisin.

En jaksanut valvoa. Onneksi. Se olisi voinut mennä tunteisiin. Minullahan ei ollut vielä suosikkijoukkuetta. Olin noin kymmenvuotias ja altis vaikutteille.

Mutta oliko vuosi 1970 vai oliko se 1969, jolloin Ilves ja HIFK myös kohtasivat viimeisellä kierroksella? Tiistaina 4.3.1969 loppuunmyydyssä (9 585) Hakametsässä Ilves voitti 7–3. HIFK oli kuitenkin jo varmistanut mestaruutensa ja Ilves hopeansa.

Jos pitäisi arvata, Yle näytti vuoden 1970 pelin. Ja Nukkumatti unihiekkoineen riisti minulta Heinon (2), Boströmin (2), Murron, Kolkan ja Jylhän maalit. Hyvä niin! Kiitosta vaan DDR:n suuntaan. Minusta tuli muutamassa vuodessa jokerifani.

Katselin vanhoja tv-ohjelmatietoja. Sitä peliä ei löydy. Tiistaina 4.3.1969 julkistettiin uutisten jälkeen pikaisesti Suomen euroviisukappaleen äänestyksen tulos ennen kuin siirryttiin satelliittilähetyksellä Apollo 9:n lennon ratkaisuhetkiin.

Sunnuntaina 1.3.1970 ykkösellä nähtiin uutisten jälkeen Urheiluruutu, Mainos-tv esitti Ylen kanavalla Bronson-leffan, ja ilta päättyi väritelevision värien testiin. Kakkonen tarjosi Madetojan Pohjalaisen elegian, ja Karhuntappajissa seurattiin suomalaisia suurriistanmetsästäjiä Runon ja rajan tiellä.

Ei sitten ollut ehtinyt ohjelmatietoihin?

Ja vielä...

Usein kuuma kevät on saavuttanut Suomen Bandyliigan finaalin päivänä, ja seurauksena on ollut sotkua ja säätöä. Tämä kevät muistetaan finaalista ilman yleisöä. Akilles pelasti loistavan pelin, ja näkyi siellä aidan takana liuta trömppereitä. Onnea! Ja kiitos Yle, Jarmo Lehtinen ja kommentaattori Esko Tammilehto.