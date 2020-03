Paine olympialaisten siirtämiseksi kasvaa – urheilijoilta tiukka muistutus asioiden tärkeysjärjestyksestä

Kanadalaisten olympiaurheilijoiden järjestö haluaa, että Tokion olympialaiset siirretään.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK yrittää viimeiseen saakka pitää kiinni siitä, että kesäolympialaiset voidaan järjestää ajallaan Tokiossa. Kisojen on määrä alkaa heinäkuun lopussa.

Vaatimukset kisojen siirtämiseksi myöhempään ajankohtaan ovat yltyneet viime aikoina, kun urheilusarja toisensa perään on perunut tai siirtänyt loppukauden pelinsä ja useita mestaruuskilpailuja sekä turnauksia ympäri maailman on peruttu.

Pelkästään viikonlopun aikana mm. Yhdysvaltain yleisurheiluliitto, Brasilian olympiakomitea, Norjan keskusurheilujärjestö ja Yhdysvaltojen sekä Ranskan uimaliitot ovat vaatineet kisojen siirtämistä.

Rintamaan liittyy myös koko ajan yhä enemmän urheilijoita ja asiantuntijoita. Kanadan olympiaurheilijoita edustava AthletesCAN kertoi pitkässä kirjeessä, että sen mielestä KOK:lta puuttuu empatiaa, kun se yrittää puskea kisat väkisin käyntiin.

– Haluamme epätoivoisesti uskoa, että kaikkien osapuolten terveys ja turvallisuus ovat KOK:n ja (Kansainvälisen paralympialiiton) IPC:n ensisijainen prioriteetti, mutta ajoittain kommunikoinnista on puuttunut empatia tyystin. Urheilijat ovat ihmisiä ensin ja vasta toissijaisesti atleetteja, kirjeessä sanotaan CBC:n mukaan.

– Emme halua, että kisat perutaan. Haluamme kuitenkin tietää, että jos tilanne ei muutu niin kenenkään turvallisuutta ei vaaranneta ja puolueeton, läpinäkyvä johtaminen voittaa.

Tokion kisojen toteutumisen kannalta epävarmuustekijöitä on valtavasti aina paikallisista valmisteluista siihen, että erittäin suuri määrä olympiapaikoista on yhä jakamatta. Monen eri lajin olympiakarsintaturnauksia on peruttu ympäri maailman koronavirusepidemian vuoksi.

AthletesCAN painottaa urheilijoille, että heidän on kuunneltava asiantuntijoita ja viranomaisia ja pysyttävä sisätiloissa.

– Ymmärrämme, että olympiapaikkaa yhä tavoittelevia tilanne stressaa paljon ja tilannetta pahentaa se, kun niin moni tilaisuus antaa näyttöjä peruuntuu. Meidän on kuitenkin toimittava esikuvina ja oltava solidaarisia muita kohtaan. Meidän on tehtävä kaikkemme viruksen pysäyttämiseksi.

Neuvonantajalta tiukka takaraja

KOK toppuutteli siirtämispuheita viimeksi viime keskiviikkona, jolloin puheenjohtaja Thomas Bach painotti, että kisoihin on vielä neljä kuukautta aikaa. Huoli kuitenkin kasvaa myös Japanissa. Järjestelytoimikunnan neuvonantaja Tadamasa Fukiura sanoi Reutersille, että päätös kisojen kohtalosta on tehtävä pian.

Fukiura vastaa siitä, että kisoihin saadaan tehtyä ja toimitettua 10 000 eri maiden lippua.

– Maaliskuun loppuun mennessä on mielestäni tehtävä päätös, että jatkammeko valmisteluja kisoja varten vai emme, Fukiura sanoi.

79-vuotias olisi pian kaksien olympialaisten konkari. Hän auttoi myös Tokion 1964 olympiakisojen järjestelyissä.