Tätä miestä ei koronaeristys hidasta! Juoksi maratonin 7 metriä leveällä parvekkeellaan

Elisha Nochomovitz ei antanut ulkonaliikkumisrajoitusten häiritä juoksemistaan.

Miten saada aika kulumaan, kun koronavirus rajoittaa normaalielämää monin tavoin? Ulkona liikkumiseen on asetettu rajoituksia eri puolilla maailmaa ja osassa maista on asetettu jopa ulkonaliikkumiskielto.

Yksi ulkonaliikkumiskiellon määränneistä maista on Ranska. Koronavirus etenee maassa vauhdilla ja Ranskan johto on päätynyt koviin toimiin viruksen etenemisen hidastamiseksi, ja kieltoon on vain harvoja poikkeuksia.

Ulkonaliikkumiskielto ei kuitenkaan ole tehnyt kuntoilusta mahdotonta. Sen osoittaa toulouselainen Elisha Nochomovitz. Hän juoksi aiemmin tällä viikolla 42,2 kilometriä eli maratonin asuntonsa parvekkeella.

Parvekkeen leveys on vain seitsemän metriä, eli Facebookissa profiilinimellä marathonman1987 esiintyvä Nochomovitz joutui sahaamaan tiuhaan edestakaisin.

– Halusin tehdä hullun haasteen ja tuoda tähän tilanteeseen vähän huumoria. Halusin vähän poistaa dramatiikkaa ulkonaliikkumiskieltotilanteesta, Nochomovitz kertoi Guardianin mukaan.

Ranskalaismies seurasi etenemistään askelmittarin avulla. 42 200 metriä 14 metrin kierroksella tarkoittaa reilua 3014 kierrosta parvekkeella.

Nochomovitz jakoi tempauksestaan päivityksiä sosiaalisessa mediassa. Hän kantoi huolta siitä, että hänen naapurinsa häiriintyisivät tuntikausia jatkuneesta tamppaamisesta parvekkeella, mutta niin ei käynyt.

Apuna juoksijalla oli tyttöystävä, joka ojensi tarvittaessa juotavaa ja makeisia.

Nochomovitzille kirjattiin ajaksi kuusi tuntia ja 48 minuuttia, mutta tempaukseen kulunut aika ei ollut pääasia.

Nochomovitz halusi lähettää myös viestin niille ranskalaisille, jotka ovat poikkeusluvan turvin lähteneet aurinkoisella säällä ulos kuntoilemaan. Jos kaikki lähtevät ulos, niin tauti leviää.

– Me emme voi kaikki tehdä samaa juttua. Jos olemme kaikki ulkona, se ei auta asioita ollenkaan. Viestin pitää yhä olla, että meidän pitää pysyä sisällä. Muuten asiat eivät muutu.