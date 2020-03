Äänenpainot Tokion olympialaisia kohtaan kovenevat: ”Urheilijamme ovat valtavassa paineessa ja ahdistuksessa”

Muun muassa Brasilian olympiakomitea vaatii olympialaisten siirtoa ensi vuodelle.

Vaatimukset Tokion olympialaisten siirtämisestä koronaviruksen takia voimistuvat päivä päivältä. Lauantaina siirtorintamaan liittyi kolme merkittävää kansallista lajiliittoa ja Brasilian olympiakomitea.

Brasilian olympiakomitea COB esitti kotisivuillaan toiveen, että Tokion kisoja siirrettäisiin vuodella eteenpäin. Brasilia isännöi edellisiä kesäolympialaisia neljä vuotta sitten.

Norjan keskusurheilujärjestö NIF lähetti jo perjantaina Kansainväliselle olympiakomitealle KOK:lle vetoomuksen olympialaisten lykkäämisestä.

Yhdysvaltojen uimaliitto ja yleisurheiluliitto liittyivät lauantaina ryhmään, joka vaatii olympialaisten siirtämistä. Liitot toivovat Yhdysvaltojen olympia- ja paralympiakomitean ottavan kannan, että Tokion kilpailut pitäisi järjestää myöhemmin.

Lajiliitot osoittivat viestinsä Yhdysvaltojen olympia- ja paralympiakomitean (USOPC) toimitusjohtajalle Sarah Hirshlandille. Sekä uimaliitto että yleisurheiluliitto julkaisivat oman tekstinsä Twitterissä.

– Urheilijamme ovat valtavassa paineessa, stressissä ja ahdistuksessa. Heidän mielenterveytensä ja hyvinvointinsa ovat tärkeimpiä prioriteettejamme, yleisurheiluliiton toimitusjohtajan Max Siegelin allekirjoittamassa viestissä todetaan.

Lauantaina myös Ranskan uimaliitto kritisoi olympialaisten ajankohtaa. Liitto kehotti KOK:ta tutkimaan mahdollisuutta siirtää Tokion kisoja myöhemmäksi.

KOK pitänyt toistaiseksi päänsä

Tokion olympialaisten on määrä alkaa 24. heinäkuuta ja päättyä 9. elokuuta.

KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach sanoi torstaina New York Timesille, että kisojen siirtäminen olisi ennenaikaista. Bachin mukaan on mahdotonta sanoa, miten koronaviruspandemia etenee ja mikä tilanne on neljän kuukauden päästä.

Koronavirus on jo nyt sekoittanut lukuisten urheilijoiden olympiatietä, sillä karsintaturnauksia ja -kisoja on peruttu sekä siirretty useissa lajeissa.

Monissa lajeissa harjoitteleminen on tällä hetkellä vaikeaa ja kilpaileminen lähes mahdotonta kisojen ollessa seisauksissa.