Kommentti: Kiipeä puuhun, millenniaali – urheilunnälkäinen nuori kiipeää kyllä perässä

Ihminen on altis esimerkeille, kirjoittaa Annastiina Lehtonen.

Järjestelmälliselle urheilulle laitettiin lappu luukulle.

Toimi on aiheellinen, kuten on sen seurauksena noussut huolikin – epidemian kynsissä jälkiviisastelulle on todella niukasti varaa.

Kuten monet näinä päivinä kirjoittavat ja puhuvat, huoli on aiheellinen myös urheilun, tai sanotaan, urheilemisen kannalta. Siihen on syynsä.

Liikuntaneuvoston ja kuntien yhteisarvio liikunta- ja urheiluseurojen määrästä on liki kymmenentuhatta. Tilanne muuttuu siinä missä urheiluharrastaminenkin, mutta edelleen puhutaan lukuisista tuhansista seuroista ja niiden kautta sadoistatuhansista ihmisistä.

Nyt, globaalin pandemian luoman kriisin ja siitä seuranneiden rajoitusten takia seurat eivät voi toistaiseksi pyörittää omaa toimintaansa.

Taloudellinen kuritus on valtava. Samalla tämä koskettaa, suoraan sekä välillisesti, tuota valtavaa joukkoa lapsia, nuoria ja aikuisia. Tai kuten aiemmassa, urheilun "koronapommia" ruotivassa kommentissa arvioitiin, jopa miljoonaa.

Uskallan väittää, että puhumme vielä tätäkin suuremmista luvuista.

Tilanteen urheilussa ja liikunnassa synnyttämä aikapommi ja tilanteen kerrannaisvaikutukset kasvavat hetki hetkeltä ja kantavat huomista, ensi viikkoa ja tulevia kuukausiakin pidemmälle.

Ellei asialle tehdä jotain.

Urheilemme, siis olemme

Suomi ja suomalaiset ovat eläneet viime vuosisadan, ja pidempäänkin, hyvin paljon urheilun ja liikunnan kautta.

Kansallinen liikuntakulttuuri on ollut 1960–70-luvuilla rakentuneen hyvinvointivaltion ajoista lähtien laaja-alaisesti ohjattua, seurojen ja kuntien organisoimaa ja urheilujärjestöjen toteuttamaa.

Ja näin myös koko kansan saavutettavissa, ainakin periaatteen tasolla.

Unohtamattakaan viime vuosisadan sankariurheilijoita ja urheilujärjestötoiminnan perusteiden syntytekijöitä, jotka osaltaan rakensivat sen, mitä tänä päivänä kutsumme urheilu- ja liikuntakulttuuriksi.

Liikunta- ja urheilukulttuuri on heijastanut ja heijastaa yhä aina omaa aikaansa, mikä vaikuttaa paitsi liikunnan ja urheilun vaihteleviin käsitteisiin ja käsityksiin myös niissä vallitsevien arvojen ja roolien muokkautumiseen.

Muutoksen tilassa kulttuuria yhteensitovana voimana korostuvat sosiaalisuus ja näyttämisen esimerkki.

Koronavirus sysäsi meidät kaikki tilanteeseen, jossa tämä viimeisenä mainittu seikka on aika nostaa listan kärkeen – ohi miljoonia takovien liigojen, seurojen ja urheilijoiden. Siis muutos, jossa tahtomattamme olemme, ja se, millä tavalla liikumme siitä eteenpäin.

Mittaamaton arvo

Olemme enemmän ja vähemmän lukittuja koteihimme. Ulkona olemista, varsinkaan yltiöpäisen sosiaalista sellaista, tulisi välttää, kuten urheilutilojen ja -ympäristöjen hyödyntämistäkin. Eikä tämän välitilan kestosta ole kenelläkään varmuutta.

Nuorten liikuttamistyö on uhattuna. Houkutus ja vaara jäädä paikalleen, puhelimen tai muun viihdykkeen ääreen, on todella merkittävä. Niin nuorilla kuin vanhemmillakin.

Vähemmästäkin rasahtaa. Liikkumisen tyrehtymistä ja jopa liikkumattomuutta koskeva huoli ilmeni myös käydessäni keskustelua – toki viestitellen, kuten tämän päivän tyyliin sopii – ystävieni kanssa siitä, miten jatkuvasti vellova tilanne ilmenee omissa arjissamme.

Mitä tehdäkään, kun lapsi tai nuori viettääkin aktiiviseen toimintaan ennen kuluneen aikansa omalla kotipihallaan, tai vielä ahtaammin, niiden tutumpaakin tutun neljän seinän sisässä?

– En minä tiedä mitä tämän kanssa pitäisi tehdä! ystäväni tuttava oli hänelle todennut viskatessaan jälkikasvuaan neuvottomana isovanhemmilleen.

Voin hyvin ja syyllistämättä kuvitella vastaavia esimerkkejä myös omasta tuttavapiiristäni.

Mutta juurikin esimerkki nousee tässä tilanteessa mittaamattomaan arvoon.

Allekirjoittaneen millenniaalin lapsuudessa ja nuoruudessa kyllä tunnettiin, mitä puihin kiipeily, pihan ja kodin välineistön ja ympäristön hyödyntäminen tarkoittivat: pitkiä ajanjaksoja katsomatta kelloa, liikkuen ja myös urheillen, kunhan vaan saatiin kaverit naapurista pesismailojen kanssa läheiselle nurmikentälle kokoon.

Siellä missä ihon pintaan nousi hiki, kasvoille leveni hymy.

Kun tämä omatoimisen liikkumisen jalo kansalaistaito oli vielä osa sisäänrakennettua arvomaailmaa.

Kaikilla ei tätä mahdollisuutta ole – pelata pihapelejä pienellä porukalla, saati suunnitella vapaammin omatoimista urheilua omaan päivänkuvaan.

Kaikille, jotka painiskelevat tukalassa tilanteessa, soisi antaa vapaus huolehtia siitä hetki ja asia kerrallaan.

Samalla ei kuitenkaan sovi unohtaa, minkä kaiken pohjalta terve ja kestävä etänä olo ja ylipäätään arjen pyörittäminen kumpuavat. Se pohja syntyy hyvin tärkeältä osin liikunnan ja urheilun varaan – liikunnallisuuden ja sen myötä hyvinvoinnin ylläpitämisellä varmistamme sitä, että pystymme palautumaan paremmin takaisin harrastustemme, seurojemme ja yhteiskunnallisesti tärkeän urheilutoimintamme pariin, kun kriisin aika hellittää.

Koronavirus pysäytti koko Suomen.

Huoli – ja positiivisessa nuotissa, mahdollisuus – tulisi kohdistaa heihin, joille urheilun ja liikunnan merkitys kasvaa paitsi nyt, myös eksponentiaalisesti tulevaisuudessa.

Siis kannustakaamme – ja aloittakaamme se itsestämme.

Kiipeä puuhun, millenniaali, ja mikset vähän vanhempikin mikäli se vain on turvallisesti mahdollista. Oman jalkapallo-, salibandy- tai voimistelujoukkueen treenien tai yksilölajiharjoituksien tarjoamaa energiapiikkiä kaipaava ihminen kiipeää kyllä perässä. Eikä mukana seuraa välttämättä vain alkujaankin urheilunnälkäinen yksilö, vaan parhaimmassa tapauksessa vaikutukset leviävät laajemmallekin.

Ihminen on altis esimerkeille, ja pienikin omatoimisen urheilullinen sellainen kantaa varmasti pidemmälle kuin voisimme kuvitellakaan.