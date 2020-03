Penkkiurheilija, kärsitkö vieroitusoireista kun sportti on tauolla? Tästä lääkettä ensi hätään

IS listasi vaihtoehtoista tuijotettavaa urheilun ystäville.

Ikävältä se sohvaperunasta tuntuu koronakriisin keskelläkin, kun tv-kanavien ja suoratoistopalveluiden ohjelmakartat ovat tyhjentyneet lempilajien suorista urheilulähetyksistä.

Kokonaan ilman katsottavaa ei silti tarvitse olla. Suoratoistopalveluiden valikoimasta löytyy iso kasa laadukkaita urheiluaiheisia dokumentteja ja elokuvia, joilla tyydyttää nälkää.

Listasimme näistä parhaiksi arvioidut tutuimmilta Suomessa toimivilta palveluntarjoajilta. Jotta listaamisessa oli edes jotain tolkkua, fiktio on jätetty sen ulkopuolelle.

Senna, IMDb-arvosana 8,5

Brasilialainen F1-kuljettaja ja kolminkertainen maailmanmestari Ayrton Senna menehtyi traagisesti San Marinon GP:ssä 1994. Monet pitävät Sennaa kaikkien aikojen parhaana kuljettajana, ja erittäin arvostettu on myös hänen elämäänsä käsittelevä dokumenttielokuva Senna (2010). Asif Kapadian ohjaama ja Manish Pandeyn käsikirjoittama palkittu dokkari on katsottavissa tällä hetkellä ainakin Yle Areenasta ja Netflixistä.

Icarus, IMDb-arvosana 7,9

Dokumenttielokuvan piti kertoa siitä, kuinka ohjaaja Bryan Fogel kokeili itse dopingaineiden vaikutuksia pyöräilykilpailun suoritukseensa. Lopputuloksena oli, että Fogelin apunaan käyttämästä venäläisestä Grigori Rodtshenkovista tuli Venäjän dopingjärjestelmän paljastaja. Icarus voitti parhaan dokumentin Oscar-palkinnon 2018. Kaksituntinen leffa on Netflixin omaa tuotantoa ja sen suomennettu nimi on Käry.

Bryan Fogelin ohjaama Icarus paljasti Venäjän dopingohjelman.

Free Solo, IMDb-arvosana 8,2

Myös tämä jenkkidokkari sai parhaan dokumenttielokuvan Oscar-palkinnon, vuonna 2019. Elizabeth Chai Vasarhelyin ja Jimmy Chinin ohjaama raina kertoo kalliokiipeilijä Alex Honnoldin yrityksestä kavuta lähes kilometrin matka El Capitan -seinämän huipulle ilman turvavarusteita. Elokuva sai tv-ensi-iltansa National Geographic -kanavalla reilu vuosi sitten. Se löytyy joistakin vuokrauspalveluista, tosin valitettavan harvasta vielä.

Moneyball, IMDb-arvosana 7,6

Brad Pittin tähdittämä ja Bennett Millerin ohjaama elokuva ilmestyi vuonna 2011. Se sai muun muassa kuusi Oscar-ehdokkuutta. 2003 julkaistun kirjan pohjalta käsikirjoitettu leffa kertoo baseball-joukkue Oakland A:sta ja sen managerista Billy Beanesta, joka otti menestyksekkäästi käyttöön edistykselliset tilastoihin pohjautuvat tekniikat valitessaan pelaajia joukkueeseen. Moneyballin voi katsoa muun muassa Netflixistä ja Viaplaysta tällä hetkellä.

Brad Pitt ja Jonah Hill tähdittävät Moneyball-elokuvaa.

Ice Guardians, IMDb-arvosana 7,5

Jääkiekkosarja NHL:ssä pelaavat järjestyksenvalvojat, eli poliisit, ovat katoava luonnonvara nykyään. Vielä 2000-luvun alussa enemmän nyrkeillään kuin rystylätyillään päteviä kavereita kuitenkin löytyi jokaisesta joukkueesta. Brett Harveyn ohjaamassa Ice Guardians -dokumenttielokuvassa yhtenä monista ääneen pääsee muun muassa sittemmin edesmennyt Dave Semenko, joka muistetaan Jari Kurrin joukkuetoverina Edmontonista.

Urheilutähdestä tappajaksi: Matka Aaron Hernandezin mieleen, IMDb-arvosana 7,4

Netflixin minidokumenttisarja on listan tuoreinta tuotantoa. Se julkaistiin tammikuussa 2020. Kolmeosainen teos kertoo NFL-pelaaja Aaron Hernandezista. Hän surmasi itsensä vankilassa 2017 viisi päivää sen jälkeen, kun oli vapautunut kaksoismurhasyytteestä. Sarjan on ohjannut Bryan Gildner.

Urheilu-Suomi

Antti Leinon ohjaama sarja esitettiin Ylellä ensimmäistä kertaa vuodenvaihteessa 2017–18 ja se nousi nopeasti kotimaisen tv-urheilutuotannon klassikoksi. 10-osaisessa sarjassa käsitellään Suomen huippu-urheilun tarina kattavasti ja tärkeimmät lajit huomioiden. Kuten sen esittelytekstissä ilmestymisen aikaan kuvailtiin, kyseessä on urheiluhullun kansan kokovartalokuva. Sarja on katsottavissa kokonaisuudessaan Yle Areenassa. Jaksot ovat tunnin mittaisia.

ESPN 30 for 30

Koska Urheilu-Suomi on listalla, pitää mainita myös amerikkalaiseen urheiluun keskittyvän ESPN-kaapelitelevisioaseman 30 for 30 -dokumenttisarja. Vuonna 2009 alkaneessa sarjassa on viimeisimmän laskutoimituksen mukaan satakunta osaa, ja niistä joitakin löytyy tällä hetkellä C Moresta. Listalta voi tällä hetkellä poimia katseluun vaikkapa koripallon legendojen Magic Johnsonin ja Dennis Rodmania elämää käsittelevät osat, Neuvostoliiton jääkiekkomaajoukkueetta menestykseen piiskanneen Anatoli Tarasovin tarinan tai Fifan entisen puheenjohtajan Sepp Blatterin nousun ja tuhon. Kiinnostava on myös nyrkkeilijä Mike Tysonin ammattilaisuran ensimmäisestä tyrmäystappiosta vuodelta 1990 kertova pätkä.

Mikä puuttuu?

Yllä on luonnollisesti vain pieni ripaus tämän hetken urheiludokumenttien ja -elokuvien tarjonnasta. Näille löytyy tarjontaa pursuilevat osionsa suosituimmista suoratoistopalveluista kuten Netflixistä, Viaplaysta, Ruutu+:sta, C Moresta ja Yle Areenasta. Vuokrauspalveluista puhumattakaan.

Mikä listalta ainakin puuttuu? Voit kirjoittaa oman suosikkisi alle artikkelin kommenttikenttään. Kerro myös, mistä palvelusta tarjokkaan voi katsoa.