Hannu Jortikka raivostui Espanjaan jumiutuneiden suomalaisten puolesta: ”Täällä on monen suomalaisen papat ja mummot”

Espanjassa oleva mestarivalmentaja Hannu Jortikka vetoaa erittäin voimakkaasti iäkkäiden suomalaisten kotiuttamisen puolesta.

Mestarivalmentaja Hannu Jortikka, 63, palasi torstaina aamupäivällä pikaiselta kauppareissulta Espanjan Torremolinosissa. Jämäkän kiekkomiehen äänessä on tutun päättäväisyyden lisäksi myös huolta – raivoakin.

Jortikan mukaan Espanjaan jumiutuneiden suomalaisten keskuudessa velloo jo suurta turhautuneisuutta.

Jortikan mielestä Suomen ja Finnairin pitäisi ponnistella tarmokkaammin, jotta koronavirusuhkan keskellä olevia suomalaisia saataisiin rivakammin kotiutettua Espanjasta Suomeen.

– Eikö se olisi parempi kotiuttaa ihmiset nyt, ettei tarvitsisi niitä joskus sitten lyijyarkussa kotiuttaa, Jortikka lataa Ilta-Sanomille.

– Jos Suomessa on yhtään sitä paljon puhuttua yhteisöllisyyttä, niin nyt ei kannata väheksyä tätä tilannetta lainkaan, Jortikka jatkaa.

Jortikka haluaa puhua etenkin ikäihmisten puolesta. Jortikka ei laske vielä itseään mainittujen ikäihmisten joukkoon ja sanoo itse pärjäävänsä.

– Ikäihmiset pitää saada nyt kotiin! Suomessa terveydenhuolto kestää, mutta täällä se ei tule kestämään. Se on aivan saletti asia.

Hannu Jortikka on Espanjassa olevien suomalaisten asialla.

Jortikka painottaa voimakkaasti, että ”pysyköön siellä, kun sinne kerran lähtivät” -ajattelu ei nyt vetele.

– Täällä on monen suomalaisen työssäkäyvän ihmisen vanhemmat, lastenlasten papat ja mummot.

Finnair ilmoitti aiemmin, että se lopettaisi Malagan-lentonsa sunnuntaina. Tämä aiheutti Jortikan mukaan suurta hämmennystä ja jopa kauhua suomalaisten keskuudessa.

– Totta kai iso osa ihmisistä rupesi ajattelemaan, että onko meidät unohdettu tänne!

Sittemmin viikonlopuksi on luvattu lisälentoja, mutta näitä toimia Jortikka pitää alimitoitettuina. Lisäksi Jortikka kertoo katselleensa kummeksuen mainittujen lentojen hintoja.

– Suomesta on huudeltu korkealtakin taholta, että nyt äkkiä kotiin sieltä. Millä täältä sitten tullaan, jos kerta kaikkiaan ei pääse. Finnarin lentojakin on varattu täyteen hetkessä.

– Joitain lentoja oli tarjolla viikonlopulle. Katsoin äskettäin, että tarjolle tulleet lennot maksaisivat 509–950 euroa. Kysyn vaan, että onko kaikilla eläkeläisillä tuollaisia rahoja laittaa? Pitääkö sitten heidän lastensa lähettää rahaa Suomesta?

Jortikan mielestä Suomessa pitäisi nyt kartoittaa tarkasti tilanne, jotta suomalaiset saadaan turvallisesti ja kohtuuhinnalla kotiin. Lentoja kotiin täytyisi saada riittävästi.

– Espanjan tilanne on todella paha, ihmisiä kuolee. Ei tällaista olisi uskonut...

– Kyllähän jonkun pitää aina valtiota johtaa, mutta monta kertaa tulee mieleen, että mikä tuollaisten ministerienkin kompetenssi oikein on – täällä Espanjassa ja Suomessakin. Sellainen olo tulee, kun tätä keskustelua seuraa.

Huippuvalmentaja Hannu Jortikka tunnetaan jämäkkänä miehenä.

Koronavirus on rajoittanut ihmisten elämää ympäri maailman. Espanjassa poliisi on valvonut ulkoliikkumisrajoitteita tiukemmin kuin Suomessa.

– Olen kuullut, että ainakin poliisien kielenkäyttö on ollut aggressiivista – varsinkin Fuengirolassa. Suomessa on tottunut siihen, että poliisit ensin kysyvät fiksusti ja sitten selvitellään asioita, Jortikka toteaa.

Hän seuraa tilanteen kehittymistä päättäväisenä, mutta tyynenä. Kotiuttamisessa Jortikka asettaa itseään iäkkäämmät etusijalle.

– Ei minulla ole suurta hätää. Olen terve, ja minulla on iso terassi, jossa voin viettää aikaa. Hyvä ruokakauppakin on lähellä ja siellä on tavaraa riittänyt.

– Toki minunkin pitää joskus lähteä Suomeen. Huhtikuussa minulla on sellaisia asioita kotimaassa, että siellä olisi vähän pakko olla. En pidä ollenkaan mahdottomana, että hyppään jossain kohtaa Finnairin koneeseen, yksin matkassa oleva Jortikka pohdiskelee.