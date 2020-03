Seppo Räty hämmästelee vessapaperin hamstraamista: ”Ymmärtääkseni korona vaikuttaa enemmänkin ylä- kuin alapään toimintaan”

Koronavirus ei ole vaikuttanut keihäslegendan omaan arkeen Tohmajärvellä.

EU:n Schengen-alueen ulkorajat on suljettu ulkopuolisilta koronaviruksen takia.

Suomesta on turha yrittää myöskään Venäjälle, jonka rajat ovat niin ikään toistaiseksi säpissä. Koska tilanne on uusi Suomen rajavalvonnalle, maan hallitus on valmiuslain nojalla alkanut kasata valmiusreserviä.

Tämä tarkoittaa, että reserviin saatetaan kutsua esimerkiksi jo eläkkeellä olevia rajavalvojia. Tarvittaessa tästä reservistä sitten ammennettaisiin lisävoimia valvontaan. Toimisiko suunnitelma käytännössä?

Keihäslegenda Seppo Räty työskenteli pitkään tullimiehenä Niiralan raja-asemalla. Hänelle rajavalvonnan arki on tuttua.

– Suomi tulee kaikessa aina tyylikkäästi perässä, ja nyt myös meillä on rajat kiinni. Se voi muuttaa rajavalvonnan arkea jossain määrin, mutta mie kyllä uskon tämän valmiusreservin olevan lähinnä hätävarojen hätävara, Räty sanoo.

– En jaksa uskoa siihen, että kovinkaan moni jo eläkkeellä olevista innostuisi aidosti asiasta, jos sellainen tilanne tulisi eteen. Varmaan yhdeltä jos toiselta löytyisi syytä taikka toista, Räty arvioi.

– Eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun reserviä kartoitetaan. Niin tehtiin jo pakolaiskriisin aikaan 2015, ja silloin sitä haettiin ainakin Tornion rajalle.

Sairauseläkkeellä oleva kuusinkertainen arvokisamitalisti arvelee, että eri maiden ihmiset kunnioittavat annettuja määräyksiä. Ainakin pääpiirteittäin.

– Ei rajanyliyrityksiä juuri nähtäne. Toki jos humalaisilta suomalaisilta loppuu viina ja heitä himottaa lähteä hakemaan sitä rajan yli Venäjältä, niin kyllähän siellä rajalla jonkinlaisia uusia ja kummallisiakin tilanteita nähtäneen, Räty pohtii persoonalliseen tyyliinsä.

– Humalaisten kanssa rajalla pärjäisivät hyvin vielä alle kuusikymppisetkin reserviläiset. Jos kuitenkin pitäisi lähteä jahtaamaan juoksujalkaa jotain nuorta selvin päin olevaa kaveria, niin eihän siitä mittään tulisi. Kameravalvonta sopisi reserville parhaiten.

Tohmajärvellä Itä-Suomessa asuva Räty on muiden suomalaisten tavoin seurannut tarkasti koronakriisin uutisointia. Miehellä itsellään ei ole ollut oireita, eikä hän kuulemma pelkää virusta.

– Mie en ole kuullut, että kenelläkään tiälläpäin olisi koronatartuntaa. Se täällä kauempana ei tyhmään päähän mahdu, että miten ihmeessä virus levisi muka vain parissa päivässä koko maailmaan. Jotenkin tuntuu, että virus jylläsi Euroopassakin jo paljon pitempään kuin on annettu ymmärtää, Räty näkee.

– Koronavirus pitää tietysti ottaa vakavasti, ja hyvä, että viranomaiset ovat nyt näitä erilaisia rajaamistoimenpiteitä tehneet. Oma arkeni ei kuitenkaan ole oikeastaan miksikään muuttunut.

Räty kertoo, ettei koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset juurikaan näy entisen urheilijan arjessa.

Räty ei ole ryhtynyt varotoimenpiteisiin. Hän sanoo käyvänsä tutussa lähikaupassa päivittäin.

– Pakkohan se on käydä, muuten jäisivät lenkkimakkarat ostamatta, Räty tuumii.

– Ja mie kun ei oikein sitä hamstraamista ymmärrä. Omaan kaaliini ei mahdu, että mitä hemmettiä ihmiset tekevät niin suurella määrällä paskapaperia. Jos mie olen oikein ymmärtänyt, koronassa on kyse hengitystietaudista, joka vaikuttaa enemmänkin yläpään kuin alapään toimintaan, Räty sanoo.

– Käsittääkseni Suomesta ei myöskään vessapaperien raaka-aine ihan hetkeen lopu.

Hallituksen rajaamistoimissa yli 70-vuotiaita kansalaisia on kehotettu eristäytymään pitkälti koteihinsa, koska he kuuluvat koronaviruksen riskiryhmään.

Se kuitenkin ymmärretään, että oireettomat ja perusterveet ikäihmiset käyvät itsekseen muun muassa kaupassa tai lenkkeilemässä.

– Jos ikäihmisellä on joku vastustuskykyä heikentävä sairaus taustalla, niin kyllä ohjeet on syytä ottaa vakavasti, Räty sanoo.

– Mutta sitten kun puhutaan terveistä yli seitsemänkymppisistä ikäihmisistä, niin ei heillä ole ymmärtääkseni syytä pelätä. He ovat selvinneet paljon pahemmistakin kuin koronasta. Ja toisaalta, ei kukaan pysty heidän liikkumistaan uskottavasti valvomaan – eikä siis tarvitsekaan.

Rädyn mielestä suomalaisten kaupassakäyntejä tai vastaavia ei pidä muutenkaan ruveta poliisivoimin valvomaan, oli kyse sitten vanhemmasta tai nuoremmalta polvesta.

– Sitten jos ruvetaan päästämään aina vain yksi ihminen kerrallaan kauppaan, sitten ollaan oikeasti kusessa, Räty heittää.

– Vaan eipä kai sellaiseen ole mitään syytä.

Koronaviruksen alkulähteiltä, Kiinasta, on kantautunut uutisia, joiden mukaan tauti olisi saatu hallintaan siellä.

– Se on ollut hyvin lohdullista kuulla, Räty korostaa.

– Toivottavasti nämä uutiset ovat myös totta. Kiinan ja Venäjän uutisointipolitiikasta kun ei aina tiedä.