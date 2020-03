Ylen jokapäiväistä tv-klassikkoa joudutaan supistamaan ensi kertaa vuoden 1993 jälkeen – urheilupäällikkö perustelee

Urheiluruutu on yksi Ylen kestosuosikeista. Kuvassa toimittaja Inka Henelius.

Urheilumaailma seisahtui, Suomen katsotuimpiin ohjelmiin kuuluva Urheiluruutu lyhentää ja vähentää lähetyksiään.

Koronaviruksen vaikutukset tuntuvat myös Yle Urheilun klassikko-ohjelmassa Urheiluruudussa.

Päivän urheilu-uutiset ja myös taustoittavia aiheita niputtava ohjelma joudutaan osittain lyhentämään, koska urheilumaailma on tällä hetkellä käytännössä seisahduksissa koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Jatkossa Yle lähettää vain yhden Urheiluruudun päivässä, ja ohjelmat keskiviikosta sunnuntaihin lyhennetään viisiminuuttisiksi – poikkeuksena vielä tuleva lauantai ja sunnuntai, jolloin lähetykset kestävät kymmenen minuuttia.

– Annamme lisää tilaa uutisille. Suomalaiset tarvitsevat tietoa asioista tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Lisäksi eihän urheilussa juuri nyt tapahdu paljon. Pystymme yhdessä lähetyksessä kertomaan oleelliset urheiluasiat viidessä minuutissa, Ylen urheilupäällikkö Joose Palonen sanoo.

Urheiluruutu on kuulunut Ylen ohjelmiin elokuusta 1963 lähtien. Aluksi se tuli vain sunnuntaisin, mutta myöhemmin sitä alettiin näyttää myös torstaisin ja lauantaisin.

Urheiluruutu laajeni jokapäiväiseksi vuonna 1993. Se on kuulunut Suomen katsotuimpiin tv-ohjelmiin.

Nostalgiaviikonloppu

Urheilutapahtumien peruuttaminen ja siirtäminen muokkaa muutenkin Ylen urheilulähetyksiä. Yle huipentaa talvikautensa Urheilustudiot nostalgiaviikonloppuun, jossa herkutellaan arkiston aarteilla, kansakuntaa sykähdyttäneillä talviurheiluhetkillä ja ikimuistoisilla sankaritarinoilla.

– Kun urheiluelämä on nyt pysähtynyt emmekä voi nauttia suorien lähetysten tuomasta jännityksestä, on aika palata juurille ja muistella yhdessä suomalaisille rakkaita urheiluhetkiä. Tätä meiltä on toivottu, ja talvikauden päättävässä Urheilustudiossa vastaamme yleisön pyyntöihin, Palonen sanoo.

Sekä lauantain että sunnuntain nostalgiaohjelmat alkavat kello 12 ja kestävät iltaan asti.