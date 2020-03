Kommentti: Olympialaisista uhkaa tulla viruslinko ja ruumiiden tuottaja – kisat on siirrettävä!

Kansainvälisen olympiakomitean pomo ja Japanin pääministeri tuntuvat kelluvan omassa jääräpäisessä todellisuudessaan, kirjoittaa Johanna Nordling.

Koko urheilumaailma on pysähtynyt koronakriisin edessä, mutta Olymposvuoren jumalat eivät hätkähdä. Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach ja Japanin pääministeri Shinzo Abe aikovat yhä järjestää kesäolympialaiset Tokiossa 24. heinäkuuta alkaen, kuin mitään ei olisi tapahtunut.

18 viikkoa on toki pitkä aika, mutta koronamittapuulla liian lyhyt. Virusta yritetään juuri hidastaa ympäri maailman, mikä tarkoittaa pandemian keston pidentymistä. Monessa maassa tartuntahuippua odotetaan juuri kesälle.

KOK-pomo Bach ja pääministeri Abe tuntuvat kuitenkin kelluvan omassa jääräpäisessä todellisuudessaan. He kieltäytyvät edes mainitsemasta vaihtoehtoa, jossa olympialaiset siirrettäisiin toiseen ajankohtaan.

– Me työskentelemme täydellä sitoumuksella olympialaisten onnistumiseksi 24. heinäkuuta alkaen, Bach sanoi torstaina Saksan television pääuutislähetyksessä ja Abe lisäsi lauantaina:

– Me pysäytämme viruksen leviämisen ja isännöimme kisoja suunnitelmien mukaan ilman ongelmia.

Optimismin puutteesta heitä ei ainakaan voi syyttää. Sen sijaan heitä pitää syyttää vastuuttomuudesta, solidaarisuuden puutteesta, ihmisten terveydellä ja jopa hengillä leikkimisestä.

Japanin pääministeri Shinzo Abe on ollut vankkumaton mielipiteissään.

Olympialaiset keräävät yhteen noin 11 000 urheilijaa 200 maasta ympäri maailman – ja he tuovat mukanaan viruksensa. Olympialaisten giganttiseen viruslinkoon antavat omat pisaransa myös paikan päälle saapuvat valmentajat, huoltajat, lääkärit ja urheilujohtajat, lisäksi kymmenet tuhannet paikalliset vapaaehtoiset, järjestysmiehet, kisaemännät, siivoojat, kokit, teknikot, tv-kuvaustiimit ja toimittajat.

Vaikka kisat urheiltaisiin tyhjille katsomoille – mikä olisi valtava isku tunnelmalle ja olympialaisten arvovallalle – silti ihmisiä kokoontuisi yhteen arviolta parisataa tuhatta.

Vaikka Japani onnistuisi jonkin ihmeen kaupalla pääsemään eroon koronasta heinäkuuhun mennessä, maailmalta saapuvat vieraat toisivat sen takaisin. KOK:lla on isäntäkaupunkisopimuksen mukaan oikeus perua tai siirtää kisat, jos olympialaisten osallistujien turvallisuus on uhattuna, mutta Bach leikkii huoletonta.

KOK:n huolettomuudesta nähtiin osoitus viime viikonloppunakin, kun se järjesti Lontoossa nyrkkeilyn olympiakarsintaturnauksen, jossa yli 300 urheilijaa eri maista otti yhteen ja sylkipisaroita varmasti vaihdettiin. Se oli täysin vastuutonta ja ylimielistä maailmassa, joka yrittää juuri yhdessä solidaarisesti hidastaa viruksen leviämistä.

Myös urheilijat haluaisivat jo kuulla olympialaisten suunnitelma B:stä ja C:stä, eivät vain terveytensä tähden, vaan myös siksi, että he pelkäävät menettävänsä reilut mahdollisuutensa, jos kisat viedään kesällä väkisin läpi.

Kyse on ensinnäkin osallistumisoikeudesta. Vasta 55 prosenttia olympialaisten starttipaikoista on jo jaettu. Miten valita loput 45 prosenttia osallistujista, kun käytännössä jokainen karsintaturnaus ja muu kilpailu, joissa urheilijat voisivat suorittaa tarvittavat tulokset, on peruttu? Kaikki eivät pysty edes harjoittelemaan tällä hetkellä ja tulevina kuukausina joko sairastumisen, karanteenin tai kiinni olevien hallien ja kenttien takia.

Nainen Tokion olympialaisetn mainosplakaatin edustalla Bangkokissa.

Ainoa syy pitää kiinni olympialaisista onkin – arvaatte sen – raha. Niin KOK kuin Japani jäävät miljardeja euroja tappiolle, jos olympialaiset siirretään tai pidetään ilman katsojia.

Tokion remontoitu turismi-infrastruktuuri, upouusi stadion ja tyylikäs olympiakylä maksavat joka päivä tyhjinä seisoessaan. Japani haluaa esitellä itsensä maailmalle huippumodernina, lähes futuristisena yhteiskuntana, mutta tuo imagovoitto jäisi suurelta osin saamatta ilman kisaturisteja.

Bach ja Abe pelaavat tällä hetkellä aikaa, toivovat muun maailman tekevän osansa ja enemmänkin koronan häivyttämiseksi. Jossain vaiheessa heidän on kuitenkin tehtävä päätöksensä, eikä se voi olla kuin olympialaisten siirtäminen joko ensi vuoteen tai jopa kesään 2022, jossa olisi tilaa, koska jalkapallon MM-kisat pidetään Qatarissa talvella.

Totta kai kisojen siirtäminen noin kauas tulevaisuuteen olisi kova isku urheilijoille. Vielä kovempi isku olisivat kuitenkin koronan aiheuttamat kuolleet, joita tämän kesän olympialaisista epäsuorasti seuraisi.

Tiistaina Bach kokoustaa lajiliittojen pomojen kanssa puhelimen välityksellä, mutta oletettavasti entinen miekkailija ei peräänny asemastaan. Ei, vaikka nyt olisi aika realismille ja taloudellisten intressien syrjään sysäämiselle, mihin muukin maailma on pystynyt.

Nyt olisi aika arvojohtajuudelle, mutta se ei ole vielä koskaan ollut Bachin vahvuus.