Kommentti: Urheilu on ollut mallioppilas koronaviruksen torjunnassa – muutamaa mätää omenaa lukuun ottamatta

Meksikon liigaottelu Tigres UANL–Juarez FC pelattiin ilman katsojia. Urheilu on suurelta osin tauolla koronaviruksen takia.

Sarjojen ja tapahtumien pysähtyminen otettiin ilahduttavan mukisematta vastaan. Urheilu osasi laittaa itsensä oikeaan kontekstiin, kirjoittaa Saku-Pekka Sundelin.

Elämä on vain osa jalkapalloa, joskus kuulee sanottavan. Sanonta on hauska, mutta viime ajat ovat alleviivanneet, ettei asia niin tietenkään ole.

Urheilu tuntuu urheilua päivittäin seuraavallekin välillä liian suurelta asialta. Kaikki ne tunteet, turhan usein raivo, kiihko ja viha, mitä vaikkapa katsomoissa tai keskustelupalstoilla kohtaa, ovat jopa pelottavia.

Koronaepidemian levitessä urheilu on näyttänyt kuitenkin terveemmät puolensa.

Sarjojen keskeyttäminen, mestaruuksien unohtaminen ja turnausten siirtäminen – siis käytännössä urheilun laittaminen määräämättömälle tauolle – ei ole pieni asia. Taloudellisesti se on aivan valtava asia.

Urheilu on maailman suurin kansanliike, jonka vaikutus ihmisten arkeen on mittaamaton.

Viime päivinä urheilun toissijaisuus on ollut kuitenkin hämmästyttävän itsestään selvä asia. Urheilun pysähtyminen otettiin melko mukisematta vastaan.

Urheilu on osannut laittaa itsensä kontekstiin, se on haastavina aikoina löytänyt oikean paikkansa.

Varsinkin itse urheilijat, mutta myös urheilua seuraavat tuntuvat ymmärtävän, että kysymys on nyt ihmisten terveydestä ellei peräti hengestä. Urheiluun liittyvä kiihko on sittenkin vain pintakuohuntaa, kun verrataan lähimmäisten hyvinvointiin.

Kun vielä liigat, liitot ja muut urheilun järjestämisestä vastaavat tahot ovat olleet valmiita tekemään kovia päätöksiä, voi hyvällä syyllä sanoa, että urheilu on suoranainen mallioppilas koronaviruksen torjunnassa.

Hyviä vaihtoehtoja ei ole

Kansainvälinen olympiakomitea haraa totta kai vielä vastaan, mitä muutakaan siltä voisi odottaa. KOK pelaa aikaa, sillä Tokion olympialaiset pitäisi järjestää vasta heinäkuussa, mikä alkaa tuntua päivä päivältä epätodennäköisemmältä.

Jos pandemia olisi osunut jalkapallon MM-kisojen aikaan, olisi Kansainväliseltä jalkapalloliitolta Fifalta nähty takuulla samanlaista häpeällistä vetkuttelua.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa päättänee tiistaina kesän EM-kisojen siirtämisestä talveen tai seuraavaan kesään. Se puolestaan vaikuttaa monien sarjojen ratkaisuihin järjestää toimintaansa, kun epidemia jossain vaiheessa hellittää. Hyviä vaihtoehtoja ei ole, joten on löydettävä vähiten huonoja.

Olisi yllättävää, mikäli jääkiekon MM-kisoja ei peruttaisi tiistaina.

Yleisesti ottaen voi sanoa, että se urheilu, jossa liikkuvat suurimmat rahat, suhtautuu nihkeimmin sarjakausien lopettamisiin ja kisojen peruuttamisiin. Tämä on siinä mielessä nurinkurista, että ne menettävät ainoastaan rahojaan.

Turhan monet urheiluseurat taistelevat koronaviruksen vuoksi olemassaolostaan.

Totta kai urheilu on toiminut myös pakon edessä. Urheilutapahtumat keräävät joka viikko säännöllisesti valtavia massoja, joissa virus pääsee leviämään.

Jalkapallosarjoja yritettiin jatkaa tyhjin katsomoin, mutta ihmiset saapuivat siitä huolimatta stadionien ympäristöön norkoilemaan. Sellaista typeryyttä on vaikea estää, joten ottelut pitää perua kokonaan.

Virus paljastaa heikkouksia ja hyvää

Luonnonkatastrofit ja epidemiat ovat pysäyttäneet urheilua ennenkin, mutta aina paljon paikallisemmin. Näin totaalista seisahdusta ei ole nähty sitten toisen maailmansodan, eikä urheilu ollut silloin vielä näin suurta. Todistamme jotain aivan poikkeuksellista.

Kilpailukalenterien mielipuoliset aikataulut ovat osoittaneet venymättömyytensä viimeistään nyt. Vielä joulukuussa Liverpool onnistui jotenkin pelaamaan kaksi ottelua kahden päivän sisään kahdella eri mantereella, mutta koronavirus paljastaa, ettei kalentereissa ole enää yksinkertaisesti tilaa joustoille. Jostain on pakko tulevaisuudessa karsia.

Koronaviruksen kokonaisvaikutuksia urheiluun ei ole vielä mielekästä arvioida, sillä jopa omat huomiset suunnitelmat tuntuvat kaukaisilta.

Kriisien toivotaan silti tuovan myös jotain hyvää, koska se helpottaa pääsemään vaikeista ajoista yli. Jos huippu-urheilu on luisunut luotaantyöntävämmäksi viihdebisnekseksi, sen soisi palaavan pari napsua takaisin kohti urheilua.

Hyvää on ollut havaittavissa jo muun muassa siinä, miten ihmiset ovat olleet valmiita hankkimaan kannattamiensa seurojen kausikortteja, vaikka otteluiden pelaamisesta ei ole tietoa.

Urheilussa mielipiteet ovat viattomia

Viime päivät ovat asettaneet myös urheilukeskustelun oikeaan kontekstiinsa.

Koronaviruksesta puhuttaessa jylläävät sekaisin mielipiteet, tunteet ja asiantuntijoiden jakama tieto. Virusasiassa korostetaan onneksi useimmiten asiantuntijoiden kuulemista. Samaa soisi myös monilla muilla elämän osa-alueilla.

Myös urheilukeskustelu on mielipiteiden, tunteiden ja tiedon välistä kuohuntaa. Urheilussa tunteen palo on kuitenkin viattomampaa, kun puhutaan sittenkin vain siitä, kuka voittaa kenetkin tällä kertaa missäkin lajissa.

Totta kai urheilu on monille ura, työ ja jopa elämä, mutta elämä ei ole vain osa urheilua. Urheilun on sanottu olevan myös elämän tärkein turha asia, mutta sekään ei kuulosta oikealta. Urheilu on jotain näiden kahden väliltä.