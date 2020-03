UFC-legenda Conor McGregor suree tätinsä kuolemaa – julkaisi tunteikkaan vuodatuksen: ”Typerä v***n virus”

Vapaaottelija Conor McGregorin viesti seuraajilleen oli koronaviruksen mellastamisesta huolimatta rohkaiseva.

UFC-legenda Conor McGregor julkaisi lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa pitkän ja tajunnanvirtamaisen päivityksen Instagramiin.

”Notorius” -liikanimellä tunnettu vapaaottelija oli saanut aiemmin tällä viikolla huonoja uutisia Irlannissa.

Ottelijan täti Anne Moore oli kuollut.

– Pieni, ystävällinen ja rakastava tätiparkani. Äitini sisar. Tämä typerä vitun virus. Mitä vittua tapahtuu. Vein perheeni Bull Island -saarelle. Katsoin merelle. Vedin syvään henkeä. Kiitos vittu! Luojan kiitos. Lepää rauhassa Anne Moore. Rakastan sinua, McGregor kirjoitti.

McGregor halusi kuitenkin valaa uskoa seuraajiinsa maailmanlaajuisesta pandemiasta huolimatta. Vapaaottelija uskoo, että korona on hallinnassa, ja että globaalista kriisistä voidaan oppia tapoja, jotka tekevät ihmiskunnasta entistä vahvemman.

– Käsihygienia. Kasvojenkosketteluhygienia. Kosketuspintojen järjestelmällisen puhdistamisen hygienia. Sitä meidän pitäisi joka tapauksessa tehdä. Olen aina ollut valpas käsihygieniani suhteen, mutta en tarpeeksi, McGregor sanoi.

– Jos ajattelen kaikkia ihmisiä, jotka haluavat kätellä kanssani ja niin edelleen. Ihmiset sanovat minulle usein, etteivät halua kuvaani vaan vain kätellä. Sanon vain, että kyllä kaveri, koska se on tehokkaampaa kuin kokonaisen kuvan ottaminen.

– Mutta sen on liian huolimatonta. Ja liian säännöllistä. Omalla kädelläni naamani koskettaminen myös. Olen ollut liian tietämätön, kuinka usein sitä teen. Tähän asti.

– Nyt oloni on kuitenkin luodinkestävä! Ihmiset, pitäkää varanne henkilökohtaisen hygienianne suhteen. Ja henkilökohtaisen tilan. Emme ole vielä perillä, mutta olemme matkalla. Olemme toden totta matkalla!

– Maailman kansalaisille. Me teemme tämän! Me teemme tätä jo! Se on tehty. Me teimme sen. Onnea! Oi ja nyt on kesä myös. Vau!

McGregor palasi UFC-häkkiin tammikuun puolivälissä. Hän voitti paluuottelussaan Donald Cerronen teknisellä tyrmäyksellä 40 sekunnissa.