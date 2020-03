Kommentti: Koronavirus tuhoaa urheilussa paljon, mutta saattaa pelastaa vielä enemmän

Koronavirus peruu urheilutapahtumia ympäri maailman. Perjantaina ilmoitettiin, että SM-liigakausi on peruttu.

Urheilumaailman taloudelliset menetykset ovat mittaamattoman suuret, mutta itse urheilun arvot ovat koronataistelun myötä jopa parantumassa, kirjoittaa Marko Lempinen.

Hiljaista on. Koko urheileva maailma tuntuu pysähtyneen.

Kulovalkean tavoin etenevä koronavirus on peruuttanut tai siirtänyt niin isoja kuin pieniä urheilutapahtumia, eikä kaikkea ole vielä edes nähty. Ei Suomessakaan.

Ei kuunaan olisi uskonut, että 2000-luvulla jo yksistään jonkin viruksen rajaamistoimenpiteet voisivat vaikuttaa näin dramaattisesti paitsi tavallisten ihmisten arkeen myös urheiluun. Edes toinen maailmansota ei pysäyttänyt urheilusarjoja ja -kilpailuja tässä määrin, mutta toisaalta silloin viholliset olivat paremmin nähtävissä ja tunnistettavissa.

Korona on vihollisena omalla tavallaan pirullisempi. Uhkaa on vaikeaa torjua, koska se etenee suurelta osin näkymättömissä, eikä siitä toistaiseksi tiedetä riittävästi. Niinpä jo pelkkä viruksen uhka aiheuttanee maailmalle enemmän tuhoa kuin itse virus.

Urheilu on nyt muiden mukana julistanut sodan koronaa vastaan – ja hyvä niin! Parempi varoa enemmän etunojassa kuin katua myöhemmin takanojassa.

Erilaisten urheilutapahtumien peruuttaminen on ollut ainoa oikea ratkaisu. Samalle listalle toivoisi päätyvän myös niiden teennäisten otteluiden, jotka pelataan tyhjille katsomoille. Yleisön puute romahduttaa draaman, kilpaurheilun tärkeimmän voimavaran.

Järeät toimenpiteet ovat olleet oikein siitäkin huolimatta, että tämän terveystaistelun hinta tulee olemaan raju.

Mittaamattoman suuri.

Illuusiot vaaravyöhykkeellä

Maailmalla pörssikurssit menivät jo sekaisin. Ja vain hetkeä myöhemmin Suomessa talousanalyytikot arvioivat maan ajautuneen taantumaan.

Globaalilla taantumalla on väistämättä dramaattisia vaikutuksia huippu-urheiluun. Puhumattakaan, mitä kaikkea seuraisi lamasta, jonka uhka on jo konkreettinen.

Urheiluinstanssien pääsylippumenetysten ja imagotappioiden loppulaskua on mahdotonta ennustaa. Suomessa osviittaa voi hakea ainoasta ammattilaissarjasta SM-liigasta. Esimerkiksi kestomenestyjä Tampereen Tappara on aiemmin kuitannut yksittäisestä pudotuspelien kotiottelustaan 100 000–150 000 euron tuoton, toisinaan jopa noin 200 000 euroa. Hurja summa.

Toki pudotuspelit ovat seuroille ekstraa, eivätkä kaikki edes budjetoi niiden tuottoja, mutta katto-organisaatio SM-liiga Oy suree varmuudella. Sen tappiot saattavat olla jopa kymmenisen miljoonaa euroa.

Koronan vaikutus ei rajoitu vain urheilijoihin ja urheiluorganisaatioihin. Myös mm. erilaiset urheiluareenat ja niihin töihin palkatut henkilöt joutuvat nuolemaan näppejään.

Uuteen tilanteeseen joutuu niin ikään tavallinen penkkiurheilija. Millään muulla alalla ei ole totuttu samanlaiseen järjestelmälliseen lukujärjestykseen kuin urheilussa, ja nyt useat fanit ovatkin hämillään sen mentyä sekaisin. Nyt monilla olisi enemmän vapaa-aikaa seurata urheilua telkkarista, mutta paradoksaalista kyllä, tv-yhtiöillä ei ole pian urheilua mitä näyttää.

Urheilibisneksessä vaaravyöhykkeellä ovat erityisesti ne organisaatiot ja järjestöt, joiden toimeentulo on perustunut velkarahaan ja erilaisiin illuusioihin. Ne, joilla on eniten ilmaa rakenteissaan.

Monenlaisia kuplia puhkeaa.

Arvomaailma muuttumassa

Urheileminen itsessään ei kärsi lainkaan, vaan urheilijoiden suoritukset ovat arvossaan myös pandemian jälkeen. Sitä vastoin kaikki muu urheilun ympärillä natisee nyt liitoksistaan. Hetken, ehkä toisenkin.

Uhkakuvat ovat hurjia esimerkiksi kuningaslaji jalkapallossa, jossa huippuseurat ovat arvioineet joidenkin pelaajiensa arvoksi jopa satojamiljoonia euroa. Ongelma on siinä, että tällaiset arvottamiset perustuvat aina osaksi mielikuviin ja oletusarvoihin. Katteettomaan riskiin.

Huippu-urheilua on rakennettu laajasti utopistisen kasvun varaan. Huippujalkapalloilija on toki bisnestuote, mutta kuten nyt on nähty, äärimmäisen haavoittuvainen sellainen. Koronavirus pakottaa urheilupomot tyhjissä katsomoissaan vähintäänkin miettimään, ovatko näin vaikutusalttiit riskit todella 200 miljoonan arvoisia.

Heidänkään ei varmasti tarvitse miettiä vastaustaan pitkään.

Tältä istumalta jaksan uskoa, että jo nyt nähdyillä korontoimenpiteillä on globaaliin urheiluun myös positiivisia heijastuksia.

Lyhyellä tähtäimellä organisaatiot kärsivät, mutta isossa kuvassa itse urheilu saattaa tervehtyä. Nimenomaan urheilun arvot saattavat parantua.

Illuusiot heikkenevät, realismi nostaa päätään.